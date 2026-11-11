¿El nuevo rostro de Grey’s Anatomy? La actriz mexicana Karla Souza protagonizará el spin-off ambientado en Texas

Karla Souza protagonizará el spin-off de Grey's Anatomy La estrella de ‘Nosotros los Nobles’ y la aclamada serie ‘How to Get Away with Murder’ se une a la franquicia de drama médico en el papel protagónico.

El universo del drama médico más popular de todos los, Grey’s Anatomy, tiempos se expande a Texas con un spin-off que será protagonizado por la actriz mexicana Karla Souza, reconocida internacionalmente por interpretar uno de los papeles estelares en la serie How to Get Away with Murder.

De acuerdo con información reportada por Deadline la semana pasada, este nuevo proyecto será la primera serie que se rodará fuera de Los Ángeles en más de dos décadas de historia de la franquicia en televisión.

Karla Souza se une al universo de Grey’s Anatomy: ¿qué papel interpretará y cuándo podrás ver su aparición?

El spin-off de la exitosa serie de drama médico Grey’s Anatomy se dio a conocer por la cadena de televisión ABC en mayo de este año, ya cuenta con protagonista: Karla Souza, la reconocida actriz y productora mexicana.

A pesar de que el lanzamiento de la nueva serie estaba previsto para la temporada televisiva 2026-2027, el proyecto se retrasó al no poder obtener el crédito fiscal de California y renovó su estreno hasta la temporada 2027-2028, con una sede en Albuquerque, Nuevo México.

Hasta el momento, se desconocen los detalles específicos de la nueva serie, mas medios estadounidenses han reportado elementos relevantes sobre el personaje de Souza: descrita como “una doctora atormentada y cínica que dirige un centro médico en un pequeño pueblo del oeste de Texas”, el nombre de la protagonista será Carolina ‘Lina’ Hall.

Por otra parte, a pesar de que el proyecto todavía no cuenta con un título oficial, las creadoras y productoras ejecutivas —Shonda Rhimes y Meg Marinis— revelaron la sinopsis de la nueva serie, describiéndola como “un drama intenso sobre un equipo en un centro médico rural del oeste de Texas, la última oportunidad de recibir atención médica antes de adentrarse en la nada”.

¿Cuáles han sido los trabajos de Karla Souza que le otorgaron reconocimiento fuera de México?

Popularmente conocida en México por sus papeles en películas como Nosotros los Nobles, Me Late Chocolate o la reciente producción de Netflix México 86, Souza también ha consolidado una carrera destacada en el terreno internacional con papeles como el de Laurel Castillo en How to Get Away with Murder, serie que lideró la aclamada actriz Viola Davis.

Más recientemente, la artista mexicana protagonizó la serie 56 Days de Prime Video junto a Dove Cameron y Avan Jogia, liderando también Day Shift de Netflix junto a Jamie Foxx como protagónicos.

No sólo eso, Souza incluso recibió dos premios Emmy Internacionales por producir y protagonizar La Caída, drama mexicano inspirado en el caso de la clavadista olímpica mexicana Azul Almazán, quien denunció públicamente a su entrenador por abusos.

“Fue una cinta de muy bajo presupuesto, con un tema difícil y bastante autobiográfico, por lo que me retó a crecer y volverme una productora que logra hacer lo proyectos”, compartió Karla Souza a la revista Glamour tras el estreno de la película.

Su protagónico en el spin-off de Grey’s Anatomy supone el regreso de la mexicana a ABC y Shondaland, donde trabajó durante el periodo de How to Get Away with Murder y la comedia Home Economics, que se emitió durante tres temporadas.