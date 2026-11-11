Nación Deportes ya está en México: qué ligas y deportes ofrece este nuevo canal deportivo

Nación Deportes El nuevo canal incluirá una programación con contenido deportivo nacional e internacional así como segmentos de opinión.

La televisión deportiva en México tendrá una nueva propuesta a partir de este miércoles 11 de noviembre de 2026 con el lanzamiento de Nación Deportes, una cadena de televisión de paga impulsada por Grupo Lauman que ofrecerá competencias nacionales e internacionales, eventos exclusivos y producciones originales relacionadas con distintas disciplinas.

¿Qué es Nación Deportes?

El proyecto contará con cuatro señales: Nación Deportes, Nación Deportes 2, Nación Deportes 3 y Nación Deportes Premium. Su programación estará disponible las 24 horas del día y estará enfocada principalmente en el basquetbol, la lucha libre, los deportes de combate, el automovilismo y las competencias de acción.

De acuerdo con la presentación oficial de la empresa, la intención es ofrecer contenidos para distintas comunidades de aficionados, con transmisiones en vivo y cobertura especializada de los eventos deportivos. La operación televisiva que respalda el proyecto reportó un alcance superior a los 70 millones de personas, según cifras de HR Ratings correspondientes a octubre de 2026.

¿Qué ligas y deportes se podrán ver en Nación Deportes?

La oferta deportiva contempla competencias mexicanas e internacionales. Entre los principales contenidos anunciados se encuentran los siguientes:

Basquetbol mexicano e internacional

Uno de los principales contenidos será el basquetbol, con transmisiones de:

Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP): encuentros de la competencia varonil de México

LNBP Femenil: partidos de la principal competencia profesional femenil del país

Liga Endesa: encuentros del campeonato de basquetbol de España

Copa del Mundo FIBA Qatar 2027: transmisiones del torneo internacional, además de sus partidos clasificatorios en América y Europa

Lucha libre nacional e internacional

Los aficionados a la lucha libre también tendrán espacio en la programación. La cadena contempla transmisiones del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), incluido su tradicional Viernes Espectacular.

A esta oferta se sumarán los programas y eventos de All Elite Wrestling (AEW), particularmente AEW Dynamite y AEW Collision, dos de sus principales espacios semanales de lucha libre profesional en Estados Unidos.

En esta categoría se incorporarán funciones de Lux Fight League y Legacy Fight League, organizaciones dedicadas a los deportes de contacto y las artes marciales mixtas.

Automovilismo y deportes de acción

La programación también incluirá diferentes competencias relacionadas con el motor y los deportes extremos, entre ellas:

Carrera Panamericana

Súper Copa

Kumho FIA TCR World Tour

Monster Jam

Extreme Barcelona

La oferta se complementará con producciones especializadas como Steelers Insider y Cardenales: Destino CDMX 2026, dedicadas a acercar a los aficionados a las historias y protagonistas del deporte.

Por su parte, Nación Deportes Premium ofrecerá eventos especiales sin interrupciones comerciales, incluidas algunas funciones de pago por evento de AEW y CMLL, sujetas a disponibilidad y a los derechos de transmisión.

Una nueva alternativa para los aficionados al deporte

Con Nación Deportes, Grupo Lauman apuesta por consolidar una oferta de televisión deportiva con presencia de competencias mexicanas y extranjeras. La incorporación de cuatro señales permitirá distribuir diferentes eventos y disciplinas a lo largo del día, además de reservar contenidos especiales para su canal Premium.

Uno de los aspectos importantes será la variedad de su programación, pues además de las competencias profesionales de basquetbol y lucha libre, incluirá automovilismo, artes marciales mixtas y deportes extremos.