¿Qué es el Mounjaro y para qué se usa el fármaco con el que 'Slobotzky' logró bajar 15 kilos?

En una entrevista con Yordi Rosado, el conductor de “La Cotorrisa”, ‘Slobotzky’, platicó sobre su reciente pérdida de peso y declaró que se debía a la utilización del fármaco Mounjaro, cuya principal indicación es para las personas con diabetes tipo 2, pero que uno de sus efectos colaterales es la pérdida de peso. Aquí te decimos qué dicen los especialistas sobre esta nueva medicación.

¿Qué es el mounjaro y para qué se usa?

Mounjaro es el nombre comercial del medicamento inyectable llamado tirzepatida y que fue desarrollado por Eli Lilly. Es uno de los primeros medicamentos que actúan en simultáneo en dos receptores hormonales, el GLP-1 (péptido similar al glucagón tipo 1) y el receptor de GIP (polipéptido insulinotrópico dependiente de glucopsa).

Lo que hace el Mounjaro es que, al activar ambos receptores, estimula la liberación de insulina en niveles elevados de glucosa, por lo que reduce la producción hepática de azúcar y enaltece el vaciamiento gástrico; de esta forma se genera una sensación de saciedad.

En 2022, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó el medicamento para los pacientes con diabetes tipo 2 y en noviembre del 2023, bajo el nombre de Zepbound, obtuvo la aprobación para el tratamiento crónico del peso.

Actualmente, el Mounjaro se utiliza para las pacientes con diabetes tipo 2 y personas con obesidad o sobrepeso con IMC ≥30 kg/m² o IMC ≥27 kg/m². En distintos estudios se observó que los pacientes logran una pérdida de peso promedio de 10 a 11 kilogramos.

Es importante mencionar que es necesario acudir con médicos especializados, quienes verán si es adecuado iniciar con este tratamiento y darle el seguimiento correspondiente. Bajo ninguna circunstancia se recomienda automedicarse e iniciar la inyección del fármaco sin autorización médica, ya que puede ocasionar resultados adversos en la salud.

¿Qué dijo Slobotzky sobre su pérdida de peso?

Durante su entrevista con Yordi Rosado, el conductor de “La Cotorrisa”, ‘Slobotzky’, platicó que su pérdida de peso se debía al fármaco Mounjar, quien aseguró que le había funcionado para bajar 15 kilos; también dijo que nunca se había sentido mejor.