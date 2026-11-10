Hoffen presenta “La Geometría Del Dolor”: el arte de bailar en el derrumbe

Hoffen El resultado es un disco que duele, pero que también invita a moverse. (Especial)

Hoffen, banda mexicana de dark indie y dark wave originaria de la Ciudad de México, anuncia una nueva etapa en su trayectoria con el próximo lanzamiento de un álbum integrado por 10 canciones inéditas, disponible desde este 19 de octubre.

¿Cómo grabó Hoffen el disco ‘La Geometría del Dolor’?

Este material representa una evolución en su propuesta sonora, con ritmos bailables y enérgicos que amplían el lenguaje de la banda sin abandonar las atmósferas y la identidad que la han acompañado durante su carrera

Hoffen ha construido, a lo largo de once años, un universo sónico donde la penumbra no es un refugio sino un territorio en tensión.

Con “La Geometría del Dolor”, la banda mexicana no se limita a repetir fórmulas: las somete a una presión nueva, la de quien entiende que la oscuridad también puede tener pulso de pista de baile.

El resultado es un disco que duele, pero que también invita a moverse, como si el único modo de soportar el peso del mundo fuera hacerlo con ritmo.

Sobre lo sonoro: texturas nocturnas, pulso humano

Desde la apertura con “Shadows Crawl”, el disco establece su tensión central: guitarras que se deslizan como cuchillos sobre bajos densos, sintetizadores que tejen una niebla constante, y una batería que, sin perder la gravedad, se atreve a marcar el compás con una precisión casi hipnótica.

La producción logra un equilibrio delicado: hay espacio para el eco, para la reverberación, para ese sonido de cueva que define al dark wave, pero también hay pegada, hay bajo presente, hay hi-hats que cortan el aire.

No es un disco de atmósferas estáticas; es un disco de atmósferas que se mueven, que empujan, que a ratos golpean.