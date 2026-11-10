Jet en CDMX 2027: fecha, lugar y cuándo salen a la venta los boletos

Jet regresa a la CDMX en 2027 Foto: OCESA

El rock australiano volverá a sonar en la Ciudad de México con el regreso de Jet, la banda que conquistó al público internacional con canciones como Are You Gonna Be My Girl, Cold Hard Bitch y Look What You’ve Done. El grupo confirmó una presentación en la capital mexicana para el próximo 17 de febrero de 2027, como parte de una nueva etapa de actividad en los escenarios.

Después de más de dos décadas de trayectoria, la agrupación continúa llevando su música a distintas partes del mundo y mantiene vigente el repertorio que la convirtió en uno de los nombres representativos del rock de los años dos mil.

El concierto tendrá lugar en el Foro Puebla y representa una nueva oportunidad para que sus seguidores mexicanos disfruten en vivo de algunos de sus temas más conocidos.

Jet regresa a la CDMX en 2027 Especial

¿Cuándo y dónde será el concierto de Jet en CDMX?

La presentación de Jet en la Ciudad de México está programada para el miércoles 17 de febrero de 2027 en el Foro Puebla.

Los seguidores de la banda podrán prepararse para una noche de rock con canciones que marcaron el inicio de su carrera internacional y que siguen formando parte de su identidad musical.

La agrupación australiana llega a México después de mantener una intensa actividad durante 2026, con presentaciones en Australia, Estados Unidos y Europa, tanto en conciertos propios como en festivales.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para Jet en CDMX?

La venta general de entradas comenzará el viernes 13 de noviembre de 2026.

Los boletos podrán adquirirse mediante Ticketmaster y directamente en la taquilla del inmueble.

¿Quién es Jet y cuáles son sus canciones más famosas?

Jet es una banda australiana de rock formada en 2001 en Dingley, Melbourne. Su reconocimiento internacional llegó con Get Born, su álbum debut publicado en 2003, que vendió más de 6.5 millones de copias en todo el mundo.

De esta producción surgieron algunos de sus temas más populares como Are You Gonna Be My Girl, Rollover DJ, Look What You’ve Done, Cold Hard Bitch.

El éxito del disco también se reflejó en la industria musical: la agrupación obtuvo seis premios ARIA en 2004, mientras que Are You Gonna Be My Girl y Cold Hard Bitch llegaron al primer lugar de las listas Modern Rock de Estados Unidos.

En 2006 publicaron Shine On, su segundo álbum de estudio, que incluyó canciones como Put Your Money Where Your Mouth Is, Bring It On Back y Rip It Up.