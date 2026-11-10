Tecate Pa’l Norte 2027: precios oficiales de abonos tempraneros y fechas de preventas

Venta sin Cartel del Tecate Pa'l Norte 2027 Revelan precios oficiales del abono tempranero que garantizará tu entrada a las tres jornadas del evento.

Uno de los festivales de música más importantes de México se aproxima y este martes 10 de noviembre ha anunciado los precios oficiales de sus populares abonos tempraneros, modalidad que garantiza el acceso a las tres jornadas del Tecate Pa’l Norte 2027 a un costo menor en comparación a las fases posteriores de venta.

A pesar de que el festival aún no cuenta con un cartel oficial de los y las artistas que se presentarán el siguiente año, el anuncio de los precios y fechas de preventa ha generado un entusiasmo inmediato entre fanáticos y fanáticas del evento, por lo que aquí te contamos todos los detalles para que asegures tu entrada en esta primera etapa de venta de boletos.

Abonos tempraneros del Tecate Pa’l Norte 2027: ¿cuáles son los precios oficiales y dónde comprarlos?

A vísperas de la fiesta de descuentos y ahorros Buen Fin 2026, la organización del festival Tecate Pa’l Norte reveló los precios oficiales de los abonos tempraneros para la edición del siguiente año, fase que ofrece entradas a menor precio con acceso a las tres jornadas del evento, previo al anuncio de las bandas estelares.

Conoce los precios de tu Abono Tempranero para #TecatePalNorte 🎫 Cada abono te da acceso para los 3 días de festival 🎡 https://t.co/LGjo2hJD6P — Tecate Pal Norte (@TecatePalNorte) November 10, 2026

Dependiendo del tipo de acceso, los precios oficiales del Tecate Pa’l Norte 2027 anunciados este martes, son:

Abono General: $4,820.

$4,820. Abono General Plus: $5,975.

$5,975. Abono Ascendente: $7,480.

$7,480. Abono VIP: $10,105.

No obstante, es importante recalcar estos precios no incluyen los cargos por servicio aplicados por la plataforma boletera; los y las asistentes tendrán que considerar este dato para anticipar el pago de sus entradas en la preventa y venta de los abonos tempraneros.

La compra de boletos se llevará a cabo en Ticketmaster, por lo que debes ingresar al enlace oficial del festival en dicha boletera con anticipación para obtener un buen sitio en la sala de espera y fila virtual del evento.

Tecate Pa’l Norte 2027: fechas de preventa y venta general

Conocida también como “Venta sin Cartel”, esta popular fase de venta de accesos al Tecate Pa’l Norte se distribuirá en dos fases; toma nota porque te explicamos a continuación:

Preventa Hey Banco: viernes 13 de Noviembre a las 14:00 horas.

viernes 13 de Noviembre a las 14:00 horas. Venta General: sábado 14 de Noviembre a las 11:00 horas hasta agotar existencias.

La ventana de preventa para conseguir los abonos tempraneros estará reservada exclusivamente para los y las tarjetahabientes de Hey Banco, cuenta que puedes crear en el portal oficial de la institución financiera.

De acuerdo con cuentas especializadas en la información de concierto, como es el caso de @ailoviutl, la tarjeta digital será suficiente para llevar a cabo el proceso de compra en caso de que la tarjeta física se retrase tras su trámite.