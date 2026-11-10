¡Lanzarán ‘Wildwood’ con nuevo doblaje! La versión alterna estará disponible en México a partir de esta semana

Imagem Films MX lanza comunicado oficial ‘Wildwood: El Bosque Salvaje’ tendrá una nueva versión en español disponible en los cines de México tras la intensa crítica que recibió la selección de star talents como Javier Ibarreche y Macarena García.

Después de una intensa jornada de críticas negativas en redes sociales, Imagem Films MX anuncia que Wildwood: El Bosque Salvaje tendrá una nueva versión en español disponible en los cines de México a partir del jueves 12 de noviembre.

Esta medida drástica se toma después de que miles de fanáticos y fanáticas de la animación se organizaran en redes sociales para firmar la petición en línea de redoblaje ante el trabajo calificado por la audiencia como “deficiente” de los star talents contratados.

Imagem Films MX anuncia que Wildwood tendrá nueva versión de doblaje: “mantenemos nuestro compromiso de escuchar”

A través de un comunicado emitido este martes 10 de noviembre, la distribuidora de la nueva película de stop-motion del aclamado estudio LAIKA anunció que Wildwood: El Bosque Salvaje contará con una nueva versión en español que estará disponible en las salas de cine del país a partir del jueves 12 de noviembre, una iniciativa que “nace de su pasión por el cine y compromiso de seguir generando experiencias que conecten” con el público.

De acuerdo con Imagem Films MX, esta nueva versión de doblaje “no busca invalidar ni desacreditar el proceso anterior”, el cual —señaló también en el comunicado de este martes— fue realizado “conforme a los estándares creativos y profesionales establecidos”, además de contar con la aprobación de todas las partes involucradas en Latinoamérica.

Creemos en el poder del cine para conectar, emocionar y abrir nuevas conversaciones. Con ese espíritu, anunciamos una nueva versión de doblaje de Wildwood: El bosque salvaje, que estará disponible en cines de México a partir del 12 de noviembre. Agradecemos y reconocemos el talento de todas las personas que han dado vida a esta extraordinaria historia. Los invitamos a descubrir esta aventura creada con tanto arte, dedicación y amor. #ValoramosTodasLasVoces #ElRespetoNosUne #Wildwood #ElBosqueSalvaje — Imagem Films Mx (@ImagemFilmsMx) November 10, 2026

“Mantenemos nuestro compromiso de escuchar y considerar cuidadosamente las distintas perspectivas”, aseguró la distribuidora, reafirmando que seguirán apostando por el talento, las nuevas iniciativas y las experiencias que acerquen al público al cine, un propósito que la cinta de LAIKA Studios también celebra tras 16 años de arduo trabajo para volverse realidad.

Bajo el lema #ValoramosTodasLasVoces, Imagem Films MX invita al público mexicano a vivir la experiencia de Wildwood en cines y, en caso de haberla visto ya, mantiene las puertas abiertas ante una “nueva perspectiva” del filme con la versión alterna en español que lanzarán esta semana.

¿Por qué Wildwood tendrá nueva versión en español?

Wildwood: El Bosque Salvaje se convirtió en uno de sus proyectos de animación más ansiados por el público debido al esfuerzo que tomó llevarla a la pantalla grande, consolidándose actualmente como la película de stop-motion más larga de la historia.

Sin embargo, el doblaje latino recibió fuertes críticas tras su estreno debido a la participación de celebridades como la actriz Macarena García, el creador de contenido Javier Ibarreche y la conductora Natalia Téllez, figuras populares en redes sociales que tuvieron la tarea de interpretar personajes relevantes e incluso protagonistas en la cinta.

Esta estrategia de star talents popular en el mundo del doblaje para atraer mayor público al cine tuvo un resultado negativo en el caso de Wildwood, ya que la audiencia señaló el trabajo de Ibarreche, Téllez y García como “insuficiente” e inciaron una movilización en redes sociales para exigir el redoblaje de la película con actores y actrices de doblaje profesionales.

Hasta el momento, se desconoce qué talentos del gremio formarán parte de la nueva versión en español de Wildwood, sin embargo, el rápido actuar de la distribuidora podría levantar la taquilla del filme que actualmente se encuentra superado en números en México por producciones nacionales como La Venganza del Charro Negro.