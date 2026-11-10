¿Qué pasará con Superman, The Batman y Lanterns...? Así luce el futuro del DCU tras la salida de James Gunn

El futuro del DCU Tras anunciarse que James Gunn y Peter Safran dejan sus puestos como codirectores ejecutivos de DC Studios, la incertidumbre se apoderó del recién renovado universo.

Mediante un comunicado conjunto publicado este inicio de semana, James Gunn y Peter Safran anunciaron que dejarán sus puestos de presidente y vicepresidente en DC Studios con el propósito de dedicar tiempo completo al trabajo creativo, siendo relevados en el cargo por Jeremy Latcham, quien participó en títulos clave en el Universo Cinematográfico de Marvel bajo el liderazgo de Kevin Feige.

“Estoy emocionado y honrado por la oportunidad de liderar ahora DC Studios hacia su próxima era”, expresó el nuevo presidente y director creativo del estudio, no obstante, la noticia generó un impacto significativo en el público fanático que hoy se enfrenta a la incertidumbre de los proyectos vistos hasta ahora y de los que se anunciaron para el futuro próximo durante la renovación del DCU bajo el mando de Gunn y Safran.

Superman: ¿qué pasará con Man of Tomorrow y el futuro de David Corenswet en el DCU?

Uno de los mayores éxitos del renovado universo de DC Cómics en la industria cinematográfica fue Superman (2025), escrita y dirigida por James Gunn, con David Corenswet en el papel del icónico kryptoniano y el británico Nicholas Hoult interpretando a su temido némesis, Lex Luhtor.

Actualmente, la secuela Man of Tomorrow —que llegará a la pantalla grande en 2027— se encuentra en producción y cuenta con una premisa ansiadamente esperada por fanáticos y fanáticas del Hombre de Acero, pues los enemigos unirán fuerzas contra una amenaza mayor: el malvado genio alienígena Brainiac.

Debido al éxito de la primera entrega, Variety reporta altamente probable que el nuevo presidente de DC Studios mantenga a David Corenswet como Superman en cintas posteriores, especialmente la esperada alianza con otras figuras célebres de DC, como Wonder Woman y Batman.

El estado de la trilogía The Batman de Matt Reeves tras la salida de Gunn y Safran de DC Studios

Otro de los filmes que revolucionaron el universo de DC en la pantalla grande durante los últimos años fue The Batman de Matt Reeves, quien presentó a Robert Pattinson como el nuevo hombre murciélago de Gotham.

La secuela de la aclamada primera parte, estrenada en 2022, ha sufrido repetidos retrasos a su fecha de lanzamiento original y, recientemente, Reeves tuvo que pausar el rodaje por un asunto personal de emergencia, lo que dejó a cargo del proyecto —en coordinación con el director original— a Steven Soderbergh.

En su comunicado, Reeves agradeció el respaldo del estudio, pero la incertidumbre envuelve una vez más a la trilogía The Batman tras el cambio de liderazgo, ya que por el momento no está claro si el cineasta que inició el crudo y realista universo continuará liderando la próximo entrega, especialmente ante la búsqueda de un nuevo Batman para el DCU.

¿Lanterns aún tendrá segunda temporada tras la salida de James Gunn como CEO de DC Studios?

La serie para HBO Max, Lanterns, se convirtió en uno de los mayores éxitos en streaming del estudio al presentar una narrativa enfocada en el crecimiento de los personajes, mezclando el conflicto del temor del héroe con el misterio propio de una historia de detectives.

Sin embargo, la salida de Gunn y Safran del liderazgo de DC Studios pone en duda el futuro de John Stewart en el DCU, así como la exploración de otros Green Lanterns en el futuro.

“Con los cambios en el liderazgo y el mayor presupuesto necesario para la segunda temporada, el brillo de los Green Lanterns podría estar disminuyendo por ahora”, señaló Variety.

Proyectos del DCU que peligran tras el cambio de liderazgo en DC Studios

La dirección de Gunn y Safran llevó al renovado DCU por senderos raramente recorridos, apostando por nuevas perspectivas en los héroes queridos por millones de personas y dando luz a personajes poco conocidos, pero que lograron conquistar a la audiencia tanto en cine como en formato streaming.

A pesar de su éxito en el estreno por plataforma y su próxima aparición en Man of Tomorrow, es poco probable que Supergirl tenga una segunda entrega, por lo que el futuro de Milly Alcock en futuros proyectos del DCU es incierto por el momento.

Un caso similar sucede con Matt Hagen de la recién estrenada Clayface, con Tom Rhys Harries en el papel protagónico. Debido a que la película “funciona como un proyecto independiente de villanos”, además de no contener ninguna mención al vigilante de Gotham, Variety declaró en su reciente artículo: “no esperen verlo aparecer en otra película de DC”.

Finalmente, Blue Beetle —el héroe salvado a último momento del antiguo universo de DC Cómics en la pantalla grande y que también tendrá una aparición en Man of Tomorrow— se convierte en otra de las grandes incógnitas. Hasta el momento, Variety considera “poco probable que Xolo Maridueña vuelva a ponerse el traje” en otros proyectos de este universo.