María León: “Estoy tratando de ser lo más justa posible con las versiones anteriores de mí misma que no sabían cómo defenderse”

María León en entrevista en La Crónica Especial

Tras años de construcción de una trayectoria entre la música, el baile y la actuación, María León ha encontrado en esta nueva etapa la oportunidad de mirar hacia atrás y reconciliarse con las distintas versiones de sí misma. “Villana” no es solamente el nombre de un sencillo: es una declaración del ideal que cuestiona el papel que históricamente se les ha asignado a las mujeres fuertes y seguras, reivindicando así la libertad de no tener que responder a las expectativas de los demás, sino a las propias.

Este posicionamiento se manifiesta también a través de temas como “No C Portarme Bien” y “Antagonista”, donde la artista se permite abordar experiencias que anteriormente no se había atrevido a compartir, desde las dinámicas que ha encontrado dentro de la industria musical hasta las complejidades de las relaciones personales. Más que señalar o construir una historia alrededor de otras personas, María busca narrar su propia experiencia y recuperar el control sobre aquello que decide contar a través de su voz.

A pesar de ello, la evolución de María no se limita únicamente a la música, puesto que la danza, el teatro y la actuación han sido espacios fundamentales para desarrollarse artística y personalmente. Actualmente, esa inquietud también la lleva a los escenarios teatrales con la obra de teatro “Siete Veces Adiós”, una experiencia que le permite acercarse a la interpretación desde un lugar distinto al musical y seguir ampliando sus herramientas como artista.

Con esa misma energía, María se prepara para llevar la “Era de Villana” al Teatro Metropólitan, un recinto especialmente significativo dentro de su trayectoria, donde ha presentado espectáculos que posteriormente se convirtieron en proyectos de largo recorrido. La propuesta promete reunir distintas etapas de su historia musical, desde su paso por Playa Limbo hasta su carrera como solista, además de incorporar coreografías, músicos, e invitados. La experiencia también busca involucrar al público mediante dinámicas interactivas y una invitación a apropiarse de la estética y la actitud de una villana.

En entrevista con La Crónica, María León reflexiona sobre las decisiones que la llevaron a construir una identidad artística más libre, la importancia de aprender a poner límites y las experiencias que hoy transforma en canciones. También comparte cómo la danza y el teatro continúan alimentando su creatividad, así como el significado de regresar al Teatro Metropólitan con un espectáculo que celebra la independencia, la autenticidad y la posibilidad de escribir la propia historia.

A lo largo de tu trayectoria has transitado por distintas etapas. Cuando miras hacia atrás, ¿cómo describirías a la María León que comenzó este camino y qué tanto ha cambiado la mujer que hoy se encuentra frente a nosotros?

Me encanta que empieces con esta pregunta porque siento que lo que hoy soy tiene muchísimo que ver con la María que fui. Hoy soy la abogada de aquella María que no conocía, que no sabía, que se quedaba callada, que le costó mucho trabajo entender su valor y que estaba aterrada, pero que descubrió su fuerza cuando tuvo que irse de un lugar en el que sentía que no la trataban bien.

Siempre he sido soñadora, una María que tiene muchas ganas de creer, porque mis papás me hicieron pensar que yo era capaz de todo y les creí. Todo lo que te cuentan cuando eres chiquito, que van a aparecer los regalos debajo del árbol y ese tipo de cosas, yo les creí. Cuando ellos me dijeron que yo era capaz de todo, también se los creí.

Es una de las cosas que más ha movido mi carrera. Todo lo que creo y todo en lo que trabajo están basados en la fe. Incluso la villana que existe hoy en día está basada en que tengo fe en la justicia.

Estoy tratando de ser lo más justa posible con las versiones anteriores de mí misma que no sabían cómo defenderse.

Hay algo muy particular en tu carrera y es que has encontrado la manera de combinar la música, la composición, el baile y la actuación sin abandonar ninguna de estas disciplinas. ¿En qué momento descubriste que no tenías que elegir una sola faceta para construir tu identidad artística?

Cuando me fui del primer lugar donde no cabían todas mis facetas. Fue muy duro porque sacrifiqué un lugar que era un hogar para mí, pero no entendía que mi hogar era yo.

Yo era mi propio hogar: lo que me hacía feliz, lo que me hacía crecer. Amaba el teatro musical, amaba bailar, y no cabían en ese lugar que me había llevado a conocer la industria.

A partir de ahí empecé a abrazar mucho más esas otras disciplinas que en algún momento había abandonado y que retomé con “Bailando por un Sueño”, donde fue la primera vez que públicamente me vieron bailar. Pero la danza ha sido parte de mí desde hace muchos años; me ha salvado de momentos tristes, de depresiones y de enfermedades.

Creo que, a partir de ese momento, abracé todas esas disciplinas con el mismo nivel de preparación. Sigo tomando clases de baile, de guitarra, sigo estudiando teatro, haciendo teatro y abrazando ahora al cine también.

Todas las disciplinas artísticas que mi pasión me permita hacer, quiero realizarlas con mucho respeto. Creo que ahí fue el inicio de todo. Al principio tenía muchas dudas, no sabía si había cometido un error y me sentía un poco culpable. Pero cuando entendí que, habitándome, no tenía que sacrificar todo lo demás y que podía hacerlo todo, me di cuenta de que había sido la mejor decisión de mi vida.

¿Cómo fue para ti tomar esa decisión y mantenerte firme en ella? ¿Cómo lograste continuar cuando quizá existía la posibilidad de regresar a lo que ya conocías?

La verdad es que, cuando tomé la decisión, era para irme nada más a un proyecto. No tenía la intención de ser solista, no lo pensé ni tenía un plan. Era más joven y sabía que debía dejar de permitir ciertas cosas. Algo me daba la sensación de que tenía que irme de donde no me sentía tratada bien.

Eso fue fundamental para después, más adelante, irme de lugares que iban a salvar mi vida a nivel personal, de relaciones y familiar. También siento que me fortaleció muchísimo a la hora de tomar decisiones. Ahora tomo decisiones drásticas con mucha más facilidad porque entiendo dónde me siento bien. Hay cosas que automáticamente se sienten mal y que antes aguantaba o soportaba. Me costaba trabajo o me incomodaba decir que no, porque me daba miedo perder algo.

Ahora me siento tan plena, segura y tranquila al tomar decisiones, al decir que no, al hablar y al contar mi historia. Siento que eso se fue forjando con las decisiones anteriores de mi vida.

Has construido una carrera en una industria que constantemente establece expectativas sobre cómo debe comportarse, verse y desarrollarse una mujer. Desde tu experiencia, ¿cómo has aprendido a defender tus decisiones y encontrar tu propia voz sin sentirte obligada a responder a esas expectativas?

Creo que he ido muy en contra de la industria, de cómo me debo ver y de qué debo hacer, muy en contra de lo que la gente piense. Por ejemplo, nunca me he sometido a una cirugía estética, porque creo que el cuerpo que tengo me ayuda a hacer lo que amo: bailar y cantar. Estoy muy agradecida de tener un cuerpo que aguanta la carrilla, los desvelos, las enfermedades y que ha aguantado 26 años de carrera constante, sin parar, con una carga física impresionante.

Eso me hace sentir muy orgullosa del lugar en donde estoy, porque me ha costado mucho trabajo y me sigue costando. Abrazo muchísimo a quien haya acudido a esa circunstancia, porque cada quien es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo. Creo que se ha marcado una tendencia y yo he ido un poco en contra de ella. Eso también me hace muy feliz, porque me siento orgullosa de que siempre he sido fiel a lo que creo y coherente conmigo misma.

También creo en el cambio, en evolucionar, en que un día piensas una cosa y al día siguiente aprendes. Socialmente también hay diferentes evoluciones que nos permiten ser más empáticos: cambias, aprendes, cambias de opinión, te mueves, cambias de cabello o de música.

Para mí ha sido muy bonito decir: hoy ya no quiero ser tan sargento, porque ahora abrazo mi feminidad. Mi sargento es un personaje masculino que surgió para sobrevivir a un machismo que hoy en día no quiero experimentar. Yo voy a decidir ya no entrar en esa dinámica, ya no ser cómplice ni víctima del pacto patriarcal. Hoy decido que quiero ser la villana, que quiero ser la mala de la historia. Si eso tiene que ver con reconocer mi valor, aprender a decir que no y expresar lo que siento, y si me vuelvo incómoda, bienvenida sea la incomodidad.

Hay muchas cosas que me hacen sentir orgullosa y que me ayudan a tomar decisiones, como subir mi primer video haciendo pole dance, algo que me dio muchísimo miedo y que quizá no combinaba con lo que socialmente la gente esperaba de mí. También subir una fotografía en bikini porque me siento muy orgullosa de quién soy y de mi cuerpo. Me encanta sentirme sexy, y eso no está peleado con ser una mujer inteligente, talentosa, trabajadora y exitosa. De alguna manera, se trata de abrazar todo lo que soy y dejar de darle explicaciones a las personas.

Eso me da una paz y una entereza con las que cabalgo todos los días en mi vida, tomando decisiones y haciendo shows donde abrazo la danza y la comunidad [lgbt+]. Tengo bailarines que bailan en tacones, mujeres sintiéndose muy orgullosas y figuras trans. Me encanta que entender quién soy también me vuelva más empática con las personas que necesitan más visibilidad a mi alrededor.

En ese sentido, ¿en qué momento dejaste de preocuparte por cómo podían interpretar los demás tus decisiones y comenzaste a abrazar esa libertad?

Creo que ha sido un tránsito, un camino en el que poquito a poquito la piel se ha convertido en una capa más gruesa. Todo es una decisión. Me parece padrísimo entender que es nuestra responsabilidad y que todo está en nuestro poder. En ese sentido, la pelota siempre está de tu lado. ¿A quién le prestas tus oídos? ¿A quién le brindas tu atención? ¿Por quién derramas tus lágrimas? ¿Y a quién le ofreces lo más importante que tienes en tu vida, que es tu tiempo? Llámese redes sociales, comentarios, familia o pareja, todo está de tu lado de la cancha y es muy importante abrazar ese lado.

No te digo que no la paso mal, que no me hacen enojar o que no sufro traiciones, porque yo confío. A la gente que tengo a mi alrededor la abrazo como parte de mi familia. Ha habido muchas personas dentro de mi círculo a quienes también he tenido que marcarles límites. Son pérdidas duras para mi corazón, porque es gente que quiero, con la que me encariño, que es parte de mi proyecto y que tiene mi proyecto en sus manos.

He tenido que sacarlas de tajo y ha sido doloroso, pero ahí reside la permisividad, ahí reside la villanía: decir “No, no estoy a gusto con esto. Aunque te adore, te voy a decir que no y en este momento lo dejo de permitir. Si me traicionaste, te saco de mi vida”. Y no pasa nada, porque nosotros vinimos al mundo así y así nos vamos a ir.

Ahora que estás presentando tu sencillo “Villana”, una canción que parece condensar buena parte del discurso que has desarrollado durante esta etapa, ¿qué tiene esta composición que la convirtió en el tema indicado para darle nombre a todo este universo?

Creo que “Villana” es un concepto que, si lo contextualizamos desde la justicia y desde todo lo que hemos estado platicando, me parece idóneo. Ser la villana de una historia no solamente tiene que ver con ser la contraparte de lo que socialmente está establecido como lo bueno. Si te fijas en las villanas de las historias o de los cuentos, todas son mujeres independientes, con poder adquisitivo, que no van en busca de un hombre, que no están buscando que un príncipe las saque de un lugar de pobreza y que se ríen muchísimo. Se ríen mucho más que las princesas.

Me parecía que el contexto de “Villana” ha estado satanizado desde las épocas de Disney, cuando todos esos atributos hacia la mujer deberían empoderarnos, no convertirnos en una figura amenazante para la sociedad masculina y machista que está construida desde las primeras películas de Disney, hace más de 100 años.

Las villanas tienen una moda espectacular, una voz mucho más fuerte, hablan y dicen todo lo que quieren decir, no tienen filtros. ¿Por qué atribuyen esos rasgos de una mujer a la villanía? Me cuestioné mucho eso y hoy en día son rasgos que debemos celebrar, que nos empoderan y que son necesarios para combatir la falta de equidad que todavía existe, el pacto patriarcal y el machismo. Son palabras que incomodan muchísimo, pero que son necesarias. Creo que las villanas son las indicadas para combatirlo.

En estas canciones también abordas experiencias que anteriormente no te habías atrevido a contar. ¿Qué tan importante ha sido encontrar en la música un espacio para hablar de aquello que durante mucho tiempo preferiste guardar?

En estas canciones hay muchas cosas que no me hubiera atrevido a contar antes. Por ejemplo, “No C Portarme Bien” es una reflexión sobre la industria musical. Hay una parte que dice: “Me dicen que me porto mal porque no les abro las piernas, que tengo que ser obediente y hacer todo lo que me dicen si quiero ser sobresaliente como otras que sí se desvisten”. Hay una reflexión fuerte sobre la industria y sobre lo que se vive en ella. Siempre pido que la música me haga justicia. Puede ser peligroso lo que estoy diciendo, porque durante mucho tiempo me dio miedo contarlo.

También hay momentos de mis relaciones en “Antagonista”: “Prometiste el cielo si yo cumplía todos tus deseos, pero yo no me vendo, prefiero yo sola ganar mi infierno si eso es lo que me dicta”.

Hay muchas frases importantes. Existe una muy bonita de una canción que estoy pensando seriamente en sacar, que dice: “Me tuve que ir de la playa porque nadie puede vivir con la cabeza debajo del agua, nadie puede respirar con la cabeza debajo del agua”. Hay muchas cosas que me parecen importantes de contar y que nunca me atreví a compartir.

Sé que al decirlas va a ser incómodo, pero, como dijo Miley Cyrus, estoy contando mi historia, estoy contando lo que me pasó, no estoy hablando mal de nadie. Si alguien tiene un problema con lo que cuento, no tiene un problema conmigo, tiene un problema con su propio comportamiento.

Tanto en “Era de Villana” como en “Siete Veces Adiós”, obra de teatro en la cual te encuentras participando, existe una exploración muy interesante de las emociones humanas, aunque desde lenguajes completamente distintos. ¿Sientes que tu experiencia en el teatro ha influido en la manera en que interpretas tus canciones o construyes tus espectáculos musicales?

100%. Creo que ha sido integral. Todo lo que he vivido en la música me ha ayudado para la actuación; todo lo que he vivido en la actuación me ha ayudado para la música. Todo lo que he vivido en la danza me ha ayudado para la música y la actuación.

Siento que el arte te llena de herramientas, te hace mucho más fértil a la hora de acercarte a estas disciplinas. La industria misma te ayuda a vivir muchas cosas que te generan nutrición emocional.

He visto cosas hermosas y he tenido maestros y maestras increíbles en la industria, tanto productores como compañeros que crean espectáculos impresionantes. También he compartido con actrices maravillosas como Carmen Sarahí y Mar Lara, con quien he tenido la oportunidad de trabajar y que ahora será una de las invitadas a mi concierto en el Teatro Metropólitan.

Todas las personas con las que me ha tocado colaborar en Siete Veces Adiós me han ayudado muchísimo a abrazar esta parte actoral no musical. Es la primera vez que hago teatro sin música y eso también marca una pauta artística para mí.

Es muy especial y un honor poder hacer esta obra, que admiro tanto, de amigos como Alan Estrada y Vin Miranda, a quienes quiero muchísimo.

El próximo 12 de noviembre regresarás al Teatro Metropólitan. ¿Qué representa para ti volver a este recinto en un momento tan particular de tu carrera, especialmente ahora que estás presentando una etapa tan personal como Era de Villana?

Me parece un recinto muy especial porque todos mis shows los he estrenado ahí y me ha ido superbien. El año que hice Alquimia me regaló cinco años de gira con ese espectáculo. También auguro una gira preciosa para Era de Villana. El Teatro Metropólitan, además de ser un lugar emblemático para todo el mundo, tiene un lugar especial para mí. Es como un lugar donde puedo decretar que sucedan cosas mágicas con este espectáculo.

Va a ser una especie de cosplay. Está muy divertido: la gente puede ir vestida de la villana que cree que es, de alguna villana que admira o de la figura de poder que siente que necesita ser para entrar a esta era de villana.

También habrá una parte súper interactiva en la que, a través de un código QR, la gente podrá ingresar, poner su asiento, fila y zona, y su teléfono se convertirá en un píxel de una pantalla que estará proyectada desde los celulares del público hacia el escenario.

También habrá una rifa de algunos boletos dorados que tendrán pases backstage para un encuentro conmigo.

Por todos lados será un show muy interactivo donde la danza será la parte central. Habrá más de 14 bailarines en escena, grandes músicos y un animador maravilloso que se llama Zadott, que hace unas figuras padrísimas. Habrá láseres y será como una pista de baile con mucha música.

Por supuesto, estarán las canciones que canté durante mi época con Playa Limbo, mis canciones como solista, algunos covers maravillosos y, sobre todo, este disco inédito que se presentará por primera vez en el Teatro Metropólitan. ¡Va a estar increíble!

Para terminar, en una palabra, ¿cómo describirías el show que presentarás en el Teatro Metropólitan?

Es un show… “villanesco”.