Afterwork by Heineken 2026: L’Impératrice cierra en Guadalajara con un DJ Set

Afterwork Afterwork by Heineken habría llegado tres ciudades en un solo año, con un cartel que mezcla indie, electrónica y neo disco. (Heineken)

La música que ya conquistó la Ciudad de México y Monterrey llega a su última parada del año. Heineken presentará la quinta edición de Afterwork by Heineken el próximo viernes 13 de noviembre en The Lab, Guadalajara.

¿Quién tocará en el último Afterwork del 2026?

Con un DJ Set de L’Impératrice, la banda francesa reconocida por su mezcla de neo disco, pop y electrónica.

El cierre llega después de un 2026 con grandes colaboraciones. Afterwork arrancó el 5 de junio en La Monumental Plaza de Toros México con Foster The People y Clubz; el 28 de agosto tomó Soho House México con Franc Moody y Neil Frances.

El 25 de septiembre aterrizó en Monterrey con un DJ Set de Arcade Fire, y el 30 de octubre volvió a la capital, en pleno fin de semana del Fórmula 1 Gran Premio de México con Parcels en Soho House.

Con esto, Afterwork by Heineken habría llegado tres ciudades en un solo año, con un cartel que mezcla indie, electrónica y neo disco.

Guadalajara no es nueva en la historia de la plataforma: pues en 2025 Afterwork by Heineken también cerró ese año en dicha ciudad, el año pasado este formato reunió a cerca de 6,000 asistentes en cinco ediciones.

¿Cómo obtener pases para L’Impératrice en Afterwork en Guadalajara?

Con L’Impératrice, la marca busca repetir la fórmula de cierre con una propuesta sonora que invita a bailar desde temprano y a despedir el año entre amigos.

Afterwork by Heineken, cierra el año en Guadalajara con L’Impératrice y esto es la manera perfecta de agradecer a quienes nos acompañaron en cada edición durante el 2026.

Afterwork nació para convertir el final de la semana en un motivo para reunirse, y quiere terminar el año con música, buena compañía y una noche memorable.

Los accesos para esta edición estarán disponibles a través de My Heineken y las redes sociales oficiales de @heineken_mx, donde se compartirán los detalles para formar parte de esta experiencia.