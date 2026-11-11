Thee Sinseers lanza “Love Stories” y lo estrenarán en el Corona Capital 2026

Thee Sinsers La banda se presentarán el próximo viernes 20 de noviembre en Ciudad de México, como parte del lineup oficial del festival. (Especial)

Thee Sinseers presenta su nuevo álbum, “Love Stories”, ya disponible a través de Colemine Records y es uno de los lanzamientos más esperados en la parte final del 2026.

¿En qué se inspira ‘Love Stories’ de Thee Sinseers?

El disco es una exploración integral del amor, el desamor, la familia y todo lo que existe entre estos temas, reflejando a una banda que ha asumido plenamente su identidad.

La visión del amor que presenta este disco abarca todo su espectro. Basta pensar en la emblemática película de 1993 ambientada en el Este de Los Ángeles, Blood In Blood Out: tres protagonistas unidos por las dificultades, los conflictos y caminos divergentes .

Todos estos sucesos se encuentran y convergen para comprender aquello que aún los mantiene unidos. Aquí sucede algo similar.

Love Stories no está interesado únicamente en el final feliz, sino en todo lo que sucede antes, después y a pesar de él.

El álbum se siente cohesionado, lleno de alegría, funk y espontaneidad, e inconfundiblemente arraigado en la tradición del soul chicano del Este de Los Ángeles con la que creció la banda. “Love Stories” ya está disponible en vinilo, CD, casete y en todas las plataformas digitales y de streaming.

La banda profundizó aún más en la instrumentación orgánica y analógica que siempre ha definido su sonido: contrabajo y guitarras procesadas a través de amplificadores para conseguir un tono más cálido y cercano a la década de los sesenta.

Es la misma paleta cálida y llena de metales que ha generado comparaciones con Sunny and the Sunliners y con la época dorada del soul del Este de Los Ángeles.

Para el líder de la banda, Quiñones, es precisamente ese legado, filtrado a través de sus propios instintos, lo que define al disco.

“En ningún momento sentimos que estuviéramos haciendo música soul”, afirma. “Sentíamos que estábamos haciendo nuestra música”, dijo.

Pero la ambición sonora de “Love Stories” cuenta solamente la mitad de la historia. La banda buscó capturar algo más honesto que una simple colección de buenos momentos, mostrando tanto los altibajos de las relaciones románticas como ampliando la perspectiva para incluir el amor familiar, las relaciones complicadas y aquello que permanece sin resolver.

En “Let’s Fall In Love (Again)”, el protagonista de Quiñones suplica por una segunda oportunidad antes de detenerse a mitad de la canción para reconocer su propia responsabilidad en el desamor, dejando atrás la fantasía idealizada para dar paso a algo mucho más sincero.

‘Love Stories’ de Thee Sinseers será estrenado en el Corona Capital 2026

Ese tipo de franqueza emocional está presente a lo largo de todo el álbum. Como explica el bajista Manjarrez: “Cada título de las canciones te lleva por un camino diferente del amor, ya sea que ganes o pierdas”.

Una constante que permanece es el compromiso de Thee Sinseers con sus raíces. La banda hace lo que ampliamente se conoce como soul chicano, un sonido nacido en el Este de Los Ángeles durante la década de 1960 como una expresión mexicoamericana distintiva influenciada por el R&B y el soul afroamericano, y que hoy continúa vivo a través de los recorridos de lowriders, las quinceañeras y las fiestas en patios y vecindarios.

Es el sonido de una comunidad que tomó el doo-wop y el soul de aquella época y los hizo propios. Es también la tradición de la que surgieron pioneros como Thee Midniters, un linaje con el que Thee Sinseers ha sido comparado directamente, con fans y colegas describiéndolos como herederos de esa antorcha de los “Beatles chicanos”.

Este nuevo capítulo llegará también a México. Thee Sinseers formarán parte de Corona Capital 2026 y se presentarán el próximo viernes 20 de noviembre en Ciudad de México, como parte del lineup oficial del festival.

Con “Love Stories” y su próxima visita al país, Thee Sinseers continúan expandiendo un sonido en el que conviven soul, R&B y oldies con la identidad del este de Los Ángeles que ha acompañado a la banda desde sus inicios, al mismo tiempo que fortalecen el vínculo que han construido con el público mexicano.