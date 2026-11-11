Chingona Para Cicatriz, formar parte de este recorrido representa una oportunidad para celebrar el trabajo en equipo. (Especial)

En la industria audiovisual, cada proyecto es el resultado de una suma de miradas. La dirección, la producción y la visión artística se encuentran para convertir una idea en una pieza capaz de trascender la pantalla.

Ese trabajo colectivo está presente en “Chingona”, el videoclip de Tamara Flores nominado a Mejor Video Musical Versión Corta en los Latin Grammy 2026, detrás del cual se encuentra CICATRIZ, casa productora mexicana que apuesta por la colaboración entre distintas disciplinas y el talento creativo.

¿Quién está detrás de “CHINGONA”, el video nominado al Latin Grammy 2026?

Al frente de CICATRIZ está Omar Uscanga, productor ejecutivo con más de 20 años de experiencia en la industria audiovisual. Después de ocupar puestos de dirección de producción en distintas casas productoras.

Uscanga emprendió este proyecto con una visión clara: reunir a profesionales con perspectivas distintas, acompañar a nuevas voces creativas y llevar el talento mexicano y global a todos los escenarios.

Durante su primer año de actividad, CICATRIZ ha trabajado con marcas como Audi, Ford, Ruffles, Galletas Marías, Alpura y Lala, además de colaborar con artistas como Macario Martínez, Siddhartha y Tamara Flores.

Entre sus proyectos destaca una campaña de stop motion para Cheetos, realizada en colaboración con el CICATRIZ, así como el reconocimiento a Mejor Proyecto Unscripted en Berlin Commercial. La nominación de “Chingona” suma un nuevo capítulo a esta trayectoria y pone el foco en el trabajo que existe detrás de una producción musical con alcance internacional.

“Chingona” representa un momento clave en la trayectoria de Tamara Flores, cantante, flautista y bailarina vienesa de raíces mexicanas. Su propuesta musical combina formación clásica e influencias latinoamericanas, mientras explora temas como la autonomía, la identidad y la fuerza femenina.

¿Dónde fue grabado ‘Chingona’, el video nominado al Latin Grammy?

Filmado en el pueblo natal de su madre, el videoclip trascendió el rodaje para convertirse en un proyecto comunitario, realizado con el apoyo de sus habitantes. La pieza acompañó el crecimiento de una canción que alcanzó el número uno en las listas de FM4, obtuvo una nominación a los Amadeus Austrian Music Awards y llegó a las pantallas de MTV, además de proyectarse en el sistema de metro de la Ciudad de México.

Su nominación a los Latin Grammy 2026 reconoce el trabajo audiovisual detrás de la canción y coloca en la conversación a quienes participaron en la construcción de su universo visual.

Para CICATRIZ, el proyecto refleja el valor de reunir distintas experiencias y sensibilidades creativas alrededor de una propuesta artística.

El talento detrás de la imagen

La diversidad de perfiles que convergen en CICATRIZ permite abordar cada proyecto desde perspectivas distintas. Entre la dirección, la producción ejecutiva y el desarrollo de conceptos audiovisuales, estas son algunas de las trayectorias que forman parte de su universo creativo.

Rupert Höller | Director

Comenzó a realizar videos a los 14 años, durante los primeros años de popularidad de YouTube. Actualmente dirige videoclips y campañas publicitarias que combinan comedia, surrealismo y una marcada atención a la dirección artística.

Su trabajo ha sido reconocido con un UK Music Video Award en la categoría de nuevos talentos, una distinción de plata en los 1.4 Awards y premios en los Berlin Music Video Awards y los Austrian Music Video Awards.

Sus proyectos también han formado parte de selecciones de Slamdance, Raindance, Aesthetica Film Festival, Vimeo Staff Pick y Nowness.

Harlock Chavez | Director

Director mexicano que encontró en la imagen y el cine una forma propia de contar historias, con la música como una de sus primeras fuentes de inspiración. Ha dirigido proyectos comerciales para marcas internacionales y videoclips para artistas como Macario Martínez, Disco Bahía, Camilo Séptimo y Tamara Flores. También es cofundador de Departamento Studio, una colaboración creativa y narrativos para marcas como 7UP, Don Julio, Pepsi, DiDi, Tequila Laelia y Kia.

Omar Uscanga | Productor ejecutivo y fundador de CICATRIZ

Nacido y criado en la Ciudad de México, Omar Uscanga es un galardonado productor ejecutivo con una trayectoria de más de 20 años en la industria.

Tras haber ocupado cargos de dirección de producción en diversas casas productoras a lo largo de su carrera, Uscanga ha desempeñado un papel fundamental en la configuración del sector, dando vida a varias de las campañas más sorprendentes y desafiantes del país.

Su capacidad de adaptación, su estilo de producción audaz, su profundo conocimiento del terreno y sus sólidos valores humanos lo convierten en una pieza clave para transformar ideas en realidad y crear campañas excepcionales.

Ahora, desde su casa productora CICATRIZ, se ha dedicado a la formación de una nueva generación de directorxs y productorxs mexicanxs para lograr dar una plataforma al talento joven y atravesar el mercado global.

En el primer año de la productora, su trabajo abarca proyectos publicitarios, producciones musicales y propuestas experimentales, entre ellas la campaña de stop motion para Cheetos realizada junto al Taller de Chucho y el videoclip “CHINGONA”, nominado a los Latin Grammy 2026.

Alexa Pereda Puente | Productora

Productora mexicana que trabaja entre la publicidad, la música y el cine, cuenta con experiencia en videoclips, cortometrajes y documentales.

Desde 2022 ha colaborado con clientes, agencias y directoras y directores nacionales e internacionales. Su formación en literatura y periodismo aporta una perspectiva narrativa a su trabajo, que combina sensibilidad creativa y visión estratégica.

También apuesta por una industria audiovisual más colaborativa, diversa y equitativa, en la que más mujeres ocupen espacios de liderazgo.

El trabajo colectivo detrás de cada historia

La nominación de “Chingona” pone en primer plano una parte fundamental de la industria musical: el trabajo audiovisual que acompaña a una canción y amplía sus posibilidades narrativas. Detrás de cada imagen hay decisiones creativas, experiencia técnica y una red de profesionales que hace posible llevar una idea a la pantalla.

Para Cicatriz, formar parte de este recorrido representa una oportunidad para celebrar el trabajo en equipo y la diversidad de miradas que conviven en una producción. Su participación en el videoclip de Tamara Flores conecta la experiencia de profesionales consolidados con una manera de trabajar abierta a la experimentación, la colaboración y nuevas formas de contar historias.