¿Vadhir Derbez está eludiendo a la justicia? Abogado responde a los cuestionamientos de su paradero (Instagram: @vadhird)

Recientemente se dio a conocer que Vadhir Derbez obtuvo una suspensión de amparo ante su orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). El actor es investigado por su presunta agresión sexual a una modelo de 19 años durante las grabaciones en Coyoacán de un video musical.

¿Qué es lo que ha dicho el abogado de Vadhir Derbez sobre su caso?

Ante la información que ha emitido la Fiscalía sobre la no localización del actor, han empezado a circular distintos rumores sobre que Vadhir Derbez está eludiendo la justicia, por lo que su abogado, Enrique Gonzáles Casanova, ha emitido nuevas declaraciones.

En una entrevista, el abogado Gonzáles Casanova negó que Vadhir Derbez se encuentre prófugo de la justicia y que su equipo legal esté trabajando para demostrar la inocencia del actor. Además, señaló que el amparo concedido a Derbez no es irregular y aclaró que ellos no tienen ninguna notificación de las autopridades.

También aclararon que, aunque a ellos se les haya hecho la notificación, no pueden comparecer a la persona que están representando; además, Vadhir no vive en el despacho de abogados, por lo que no puede ser notificado ahí. Mientras que señalaba que no tiene sentido que lo busquen en distintos domicilios cuando tienen el conocimiento de que el actor vive en el extranjero.

Por último, el abogado declaró que Vadhir Derbez no está huyendo de la justicia, ya que no está vinculado a proceso, por lo que hay que respetar los tiempos que el juez determine para la evaluación del caso.

¿Qué han dicho las autoridades sobre el caso de Vadhir Derbez?

El pasado 6 de noviembre la Fiscalía informó que obtuvo una orden de aprehensión contra Vadhir Derbez por su investigación por una presunta agresión sexual a una modelo de 19 años. No obstante, la defensa del actor solicitó una suspensión de amparo, la cual se le fue concedida.

Dicho amparo impide que la Fiscalía ejecute la detención antes de que el actor comparezca, por lo que, de acuerdo a las autoridades, se han hecho siete intentos de citación en seis domicilios distintos, pero no han logrado notificar a Vadhir.