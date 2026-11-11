Rels B regresa al Palacio de los Deportes: fechas y preventa de sus conciertos en CDMX 2027

Rels B regresa a la CDMX con presentaciones en el Palacio de los Deportes Foto: OCESA

Rels B volverá a encontrarse con sus fans de la Ciudad de México en septiembre de 2027. El artista español anunció tres conciertos en el Palacio de los Deportes, los días 7, 8 y 10 de septiembre, con un espectáculo de aproximadamente dos horas y media que promete recorrer distintas etapas de su carrera.

La noticia la dio a conocer el propio cantante a través de una historia vía Instagram y, posteriormente, con el poster oficial de sus presentaciones en México. La expectativa es alta, especialmente después del éxito que el cantante consiguió en el mismo recinto durante 2025.

Reels B anuncia conciertos en México Foto: OCESA

¿Cuándo son los conciertos de Rels B en el Palacio de los Deportes?

Rels B, también conocido como Skinny Flakk, se presentará en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México en tres fechas:

7 de septiembre de 2027

8 de septiembre de 2027

10 de septiembre de 2027

Los conciertos forman parte de una nueva etapa en la relación del músico mallorquín con el público mexicano, uno de los territorios que más ha impulsado su crecimiento internacional.

¿Cuándo es la preventa de Rels B 2027 y cómo comprar boletos?

La preventa Banamex para los conciertos de Rels B en CDMX está programada para el lunes 16 de noviembre de 2026, a partir de las 11:00 horas.

La venta general comenzará el 17 de noviembre, a través de Ticketmaster.

Los precios de los boletos, las secciones disponibles y las condiciones específicas de compra deberán consultarse directamente en la plataforma cuando sean publicados.

De Madrid a CDMX: el espectáculo de 42 canciones

El formato anunciado para México toma como referencia la experiencia de LOVE LOVE MADRID, el concierto que Rels B ofreció el 4 de julio de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano.

Más de 60 mil personas asistieron a aquella presentación, que se extendió durante casi dos horas y media e incluyó 42 canciones, invitados y un repaso por buena parte de su discografía. El evento marcó la primera vez que el mallorquín llenó un estadio en España y funcionó como cierre de su A New Star World Tour.

La intención ahora es trasladar a la Ciudad de México una experiencia de dimensiones similares, adaptada al recinto y al vínculo que el artista mantiene con sus seguidores mexicanos.

¿Quién es Rels B y cuáles son sus canciones y álbumes más conocidos?

Daniel Heredia Vidal, conocido artísticamente como Rels B o Skinny Flakk, comenzó su proyecto desde la independencia y encontró en las plataformas digitales una forma de conectar directamente con su audiencia.

A lo largo de más de diez años, su discografía ha pasado por trabajos como Player Hater, Boys Don’t Cry, Flakk Daniel’s LP, Happy Birthday Flakko, La Isla LP, Smile Bix :) y las entregas de AfroLOVA.

En 2024 publicó a new star (1 9 9 3), álbum de 13 canciones que alcanzó el segundo lugar del Top 100 de Álbumes en España y permaneció más de 70 semanas en la lista oficial. El proyecto incluyó colaboraciones con Lia Kali, Tempoe y Junior H.

Con tres fechas programadas para septiembre de 2027, Rels B vuelve a apostar por una Ciudad de México que ha acompañado buena parte de su crecimiento. La cita en el Palacio de los Deportes promete convertirse en otro capítulo importante de una relación que, después de seis noches agotadas, sigue creciendo.