Se cae narrativa de asesoría jurídica y la FGJ contra Vadhir.. Se exhiben deficiencias

¿Vadhir Derbez está eludiendo a la justicia? Abogado responde a los cuestionamientos de su paradero (Instagram: @vadhird)

La defensa de Vadhir Derbez consiguió una victoria judicial contundente: la justicia federal le concedió el amparo contra una orden de aprehensión cuya justificación no superó el examen constitucional.

La sentencia del juicio 575/2026, emitida el 15 de julio de 2026 por la jueza Emma Cristina Carlos Ávalos, documenta graves deficiencias en los argumentos presentados por la Fiscalía General de Justicia capitalina y en la resolución del juez de control que autorizó la captura.

El fallo golpea la narrativa acusatoria sostenida contra el artista, para detener a una persona no basta repetir una acusación, acumular señalamientos o invocar riesgos sin justificarlos. Es indispensable cumplir las exigencias constitucionales.

En el caso de la orden contra Vadhir, la jueza encontró que eso no ocurrió.

La acusación fue aceptada sin una valoración judicial suficiente

Uno de los señalamientos más severos de la sentencia es que el juez de control se limitó a enumerar los datos presentados por el Ministerio Público y concluir, de manera dogmática, que bastaban para ordenar la aprehensión.

Faltó explicar, mediante un razonamiento propio, crítico y verificable, cómo esos antecedentes sustentaban el hecho señalado como delito y la probable intervención de Vadhir.

La sentencia también reprochó que no se analizara suficientemente el alcance de los dictámenes médicos y psicológicos ni su relación con el resto de los datos. La libertad del artista fue puesta en riesgo mediante una decisión que carecía de la motivación exigible.

Omisión: la traducción de la declaración

La jueza federal identificó deficiencias para verificar la fidelidad de la traducción de la declaración de la denunciante, quien no habla español.

El Ministerio Público no precisó quién intervino como intérprete ni en cuáles diligencias participó; el juez tampoco verificó si existía registro de las manifestaciones en el idioma original.

La sentencia destacó la importancia de esas omisiones: se trataba de un antecedente central de la investigación utilizado para solicitar una medida contra la libertad de Vadhir. Su confiabilidad requería una verificación que no quedó satisfecha.

La Fiscalía también pretendió justificar la captura con un supuesto riesgo de sustracción. Sin embargo, la jueza consideró insuficiente la búsqueda realizada para localizar al artista.

Consultar determinados domicilios y no encontrarlo no acreditaba que estuviera evadiendo a la autoridad. La sentencia señaló que existían otras fuentes institucionales a las que podía acudirse para obtener información actualizada.

Tampoco se corroboró la afirmación sobre su residencia en el extranjero. Los argumentos presentados no justificaban suficientemente recurrir a la aprehensión como forma excepcional de llevarlo ante un juez.

La resolución cuestionó, además, la falta de elementos suficientes para sostener un riesgo real, actual e inminente para la denunciante.

La posibilidad de que Vadhir tuviera acceso a sus datos mediante una agencia no bastaba para justificar la captura. Era necesario explicar, con sustento objetivo, cómo esa circunstancia se traducía en un peligro concreto.

La jueza encontró que esa justificación tampoco se desarrolló suficientemente.

Una victoria de la defensa frente a orden inconstitucional

La justicia federal concedió el amparo y ordenó que, una vez que la sentencia causara ejecutoria, se dejara insubsistente la orden de aprehensión del 24 de abril de 2026 y se informara a las autoridades encargadas de ejecutarla.

Vadhir tiene derecho a ser tratado como inocente. Su defensa logró que un tribunal federal examinara la actuación de las autoridades y reconociera las violaciones que afectaron sus derechos.

La narrativa sostenida por la asesoría jurídica y la Fiscalía enfrenta así un límite contundente: el contenido de una sentencia que documenta por qué aquella captura no estaba constitucionalmente justificada.

La exposición pública no corrige una investigación insuficiente. La presión mediática no reemplaza el razonamiento judicial. Y ninguna acusación coloca a Vadhir fuera de la protección de la Constitución.