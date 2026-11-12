Tame Impala llegará a México: ¿cuándo y dónde será su próximo concierto? (X: @tameimpala)

Tame Impala estará de vuelta en México como parte de su gira DeadBeat. El proyecto musical de Kevin Parker confirmó su regreso para 2027, revelando sus sedes oficiales en territorio nacional.

¿Cuándo estará Tame Impala en México?

La próxima gira de Tame Impala tiene contemplado iniciar sus presentaciones a mediados del mes de febrero y concluir a principios de marzo de 2027.

En total, contará con cuatro fechas en territorio mexicano, ubicándose una en Monterrey, una en Guadalajara y dos en la Ciudad de México.

¿Cuáles son las fechas y sedes de sus conciertos?

De acuerdo con el anuncio oficial de Ocesa a través de sus redes sociales, el artista australiano visitará tres ciudades para ofrecer cuatro espectáculos bajo el siguiente calendario:

16 de febrero de 2027 : Arena Monterrey en Monterrey, Nuevo León.

: Arena Monterrey en Monterrey, Nuevo León. 23 de febrero de 2027 : Arena VFG en Guadalajara, Jalisco.

: Arena VFG en Guadalajara, Jalisco. 28 de febrero de 2027 : Palacio de los Deportes en la Ciudad de México.

: Palacio de los Deportes en la Ciudad de México. 1 de marzo de 2027: Palacio de los Deportes en la Ciudad de México.

Tame Impala regresa a México en 2027. 🌀❤️‍🔥 Deadbeat, psicodelia y noches para escuchar a Tame Impala como debe ser: en vivo. ⚡️ ￼ 📍16 FEB, Arena Monterrey, Monterrey 📍23 FEB, Arena VFG, Guadalajara 📍28 FEB y 1 MAR, Palacio de los Deportes, CDMX #PreventaBanamex: 19 de noviembre Regístrate para la preventa artista — Ocesa Total (@ocesa_total) November 12, 2026

¿Cuándo sale la preventa de boletos para Tame Impala en México?

Junto con la confirmación del tour, Ocesa dio a conocer los detalles para adquirir las entradas. La preventa se realizará mediante Banamex y comenzará a partir del próximo 19 de noviembre de 2026 a través del sistema Ticketmaster.

Cabe destacar que aún no han sido revelados oficialmente los precios de las entradas para las distintas zonas de los recintos, por lo que se espera que los costos se den a conocer un par de días antes de la preventa.

Tampoco se ha confirmado si habrá algún tipo de preventa exclusiva para fans.