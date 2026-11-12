Escenario

El festival revelará el orden de presentaciones para Gorillaz, Twenty One Pilots, The Strokes y otros artistas del 20 al 22 de noviembre

¡Ya es oficial! Corona Capital 2026 revela los horarios de todos sus artistas

Por Esteban Emiliano Pérez Navarro
horarios oficiales por día y escenarios en el Autódromo Hermanos Rodríguez
Corona Capital 2026 revela los horarios de todos sus artistas: horarios oficiales por día y escenarios en el Autódromo Hermanos Rodríguez (Cuartoscuro)

El Corona Capital 2026 está cada vez más cerca, listo para reunir a miles de personas en el Autódromo Hermanos Rodríguez en una nueva edición que contará con artistas y bandas de renombre dentro de uno de los festivales de música más grandes de la Ciudad de México, recibiendo oficialmente a Gorillaz, Twenty One Pilots, The Strokes y más agrupaciones.

Tras la revelación del cartel oficial hace unos meses, ya se han dado a conocer los horarios de cada uno de los artistas y bandas que se presentarán del próximo 20 al 22 de noviembre.

Los horarios también se encuentran disponibles en la aplicación oficial de Corona Capital para sistemas Android y Apple iOS; por lo tanto, toma nota y verifica la programación del evento:

Horarios del viernes 20 de noviembre

  • Hot Milk: 15:20 a 16:00 horas – Escenario Corona
  • Olive Jones: 15:20 a 16:00 horas – Escenario Nivea
  • Darianna Everett: 15:30 a 16:00 horas – Viva Tent
  • Absolutely: 16:00 a 16:40 horas – Escenario Corona Cero
  • Friko: 16:00 a 16:40 horas – Escenario Doritos
  • Anna Luna: 16:30 a 17:00 horas – Viva Tent
  • Sofia Isella: 16:40 a 17:20 horas – Escenario Corona
  • Thee Sinseers: 16:40 a 17:20 horas – Escenario Nivea
  • Chezile: 17:20 a 18:10 horas – Escenario Doritos
  • Violet Grohl: 17:20 a 18:10 horas – Escenario Corona Cero
  • Model/Actriz: 17:30 a 18:10 horas – Viva Tent
  • CHVRCHES: 18:10 a 19:00 horas – Escenario Corona
  • Grace Ives: 18:10 a 19:00 horas – Escenario Nivea
  • Rip Magic: 18:40 a 19:30 horas – Viva Tent
  • CMAT: 19:00 a 20:10 horas – Escenario Corona Cero
  • The Kooks: 19:00 a 20:10 horas – Escenario Doritos
  • JMSN: 20:00 a 21:00 horas – Viva Tent
  • Durand Jones & The Indications: 20:10 a 21:30 horas – Escenario Nivea
  • Yung Lean: 20:25 a 21:30 horas – Escenario Corona
  • James Blake: 21:30 a 23:00 horas – Escenario Corona Cero
  • Mumford & Sons: 21:30 a 23:00 horas – Escenario Doritos
  • Fcukers: 21:40 a 22:40 horas – Viva Tent
  • Gorillaz: 23:00 a 01:00 horas – Escenario Corona
  • Jamie xx: 23:20 a 00:10 horas – Viva Tent

Horarios del sábado 21 de noviembre

  • Jordana: 15:20 a 16:00 horas – Escenario Nivea
  • Quarters: 15:20 a 16:00 horas – Escenario Corona
  • Felipe Gordon: 15:30 a 16:00 horas – Viva Tent
  • Militarie Gun: 16:00 a 16:40 horas – Escenario Corona Cero
  • We Are Scientists: 16:00 a 16:40 horas – Escenario Doritos
  • Ms*Gloom: 16:20 a 17:00 horas – Viva Tent
  • Sawyer Hill: 16:40 a 17:20 horas – Escenario Corona
  • Strawberry Guy: 16:40 a 17:20 horas – Escenario Nivea
  • Baby Queen: 17:20 a 18:10 horas – Escenario Corona Cero
  • Dope Lemon: 17:20 a 18:10 horas – Escenario Doritos
  • Princess Chelsea: 17:30 a 18:10 horas – Viva Tent
  • Balu Brigada: 18:10 a 19:00 horas – Escenario Corona
  • Σtella: 18:10 a 19:00 horas – Escenario Nivea
  • The Hellp: 18:40 a 19:30 horas – Viva Tent
  • Maisie Peters: 19:00 a 20:10 horas – Escenario Corona Cero
  • Mother Mother: 19:00 a 20:10 horas – Escenario Doritos
  • New Constellations: 20:00 a 21:00 horas – Viva Tent
  • Børns: 20:10 a 21:10 horas – Escenario Nivea
  • Pierce The Veil: 20:10 a 21:30 horas – Escenario Corona
  • The Offspring: 21:30 a 23:00 horas – Escenario Doritos
  • Underworld: 21:30 a 23:00 horas – Escenario Corona Cero
  • Peaches: 21:40 a 22:40 horas – Viva Tent
  • Sébastien Tellier: 23:00 a 00:00 horas – Escenario Nivea
  • Twenty One Pilots: 23:00 a 01:00 horas – Escenario Corona
  • Rikas: 23:20 a 00:20 horas – Viva Tent

Horarios del domingo 22 de noviembre

  • Ratboys: 15:20 a 16:00 horas – Escenario Corona
  • Roar: 15:20 a 16:00 horas – Escenario Nivea
  • Céline Dessberg: 15:30 a 16:00 horas – Viva Tent
  • Bad Suns: 16:00 a 16:40 horas – Escenario Doritos
  • Freak Slug: 16:00 a 16:40 horas – Escenario Corona Cero
  • Moyka: 16:20 a 17:00 horas – Viva Tent
  • Good Kid: 16:40 a 17:20 horas – Escenario Corona
  • Tipling Rock: 16:40 a 17:20 horas – Escenario Nivea
  • Angine de Poitrine: 17:20 a 18:10 horas – Escenario Corona Cero
  • Manic Street Preachers: 17:20 a 18:10 horas – Escenario Doritos
  • Ninajirachi: 17:30 a 18:10 horas – Viva Tent
  • Loyle Carner: 18:10 a 19:00 horas – Escenario Nivea
  • The Black Crowes: 18:10 a 19:00 horas – Escenario Corona
  • Ela Minus: 18:40 a 19:30 horas – Viva Tent
  • BUNT. (In the Round): 19:00 a 20:10 horas – Escenario Doritos
  • Johnny Marr: 19:10 a 20:10 horas – Escenario Corona Cero
  • Purity Ring: 20:00 a 21:00 horas – Viva Tent
  • Tricky: 20:10 a 21:30 horas – Escenario Nivea
  • Lola Young: 20:20 a 21:20 horas – Escenario Corona
  • The xx: 21:30 a 22:45 horas – Escenario Doritos
  • Rev Run: 21:40 a 22:40 horas – Viva Tent
  • Lil Yachty: 22:00 a 23:00 horas – Escenario Corona Cero
  • The Strokes: 23:00 a 01:00 horas – Escenario Corona
  • Santigold: 23:20 a 00:50 horas – Viva Tent

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