¡Ya es oficial! Corona Capital 2026 revela los horarios de todos sus artistas

El Corona Capital 2026 está cada vez más cerca, listo para reunir a miles de personas en el Autódromo Hermanos Rodríguez en una nueva edición que contará con artistas y bandas de renombre dentro de uno de los festivales de música más grandes de la Ciudad de México, recibiendo oficialmente a Gorillaz, Twenty One Pilots, The Strokes y más agrupaciones.
Tras la revelación del cartel oficial hace unos meses, ya se han dado a conocer los horarios de cada uno de los artistas y bandas que se presentarán del próximo 20 al 22 de noviembre.
Los horarios también se encuentran disponibles en la aplicación oficial de Corona Capital para sistemas Android y Apple iOS; por lo tanto, toma nota y verifica la programación del evento:
Horarios del viernes 20 de noviembre
- Hot Milk: 15:20 a 16:00 horas – Escenario Corona
- Olive Jones: 15:20 a 16:00 horas – Escenario Nivea
- Darianna Everett: 15:30 a 16:00 horas – Viva Tent
- Absolutely: 16:00 a 16:40 horas – Escenario Corona Cero
- Friko: 16:00 a 16:40 horas – Escenario Doritos
- Anna Luna: 16:30 a 17:00 horas – Viva Tent
- Sofia Isella: 16:40 a 17:20 horas – Escenario Corona
- Thee Sinseers: 16:40 a 17:20 horas – Escenario Nivea
- Chezile: 17:20 a 18:10 horas – Escenario Doritos
- Violet Grohl: 17:20 a 18:10 horas – Escenario Corona Cero
- Model/Actriz: 17:30 a 18:10 horas – Viva Tent
- CHVRCHES: 18:10 a 19:00 horas – Escenario Corona
- Grace Ives: 18:10 a 19:00 horas – Escenario Nivea
- Rip Magic: 18:40 a 19:30 horas – Viva Tent
- CMAT: 19:00 a 20:10 horas – Escenario Corona Cero
- The Kooks: 19:00 a 20:10 horas – Escenario Doritos
- JMSN: 20:00 a 21:00 horas – Viva Tent
- Durand Jones & The Indications: 20:10 a 21:30 horas – Escenario Nivea
- Yung Lean: 20:25 a 21:30 horas – Escenario Corona
- James Blake: 21:30 a 23:00 horas – Escenario Corona Cero
- Mumford & Sons: 21:30 a 23:00 horas – Escenario Doritos
- Fcukers: 21:40 a 22:40 horas – Viva Tent
- Gorillaz: 23:00 a 01:00 horas – Escenario Corona
- Jamie xx: 23:20 a 00:10 horas – Viva Tent
Horarios del sábado 21 de noviembre
- Jordana: 15:20 a 16:00 horas – Escenario Nivea
- Quarters: 15:20 a 16:00 horas – Escenario Corona
- Felipe Gordon: 15:30 a 16:00 horas – Viva Tent
- Militarie Gun: 16:00 a 16:40 horas – Escenario Corona Cero
- We Are Scientists: 16:00 a 16:40 horas – Escenario Doritos
- Ms*Gloom: 16:20 a 17:00 horas – Viva Tent
- Sawyer Hill: 16:40 a 17:20 horas – Escenario Corona
- Strawberry Guy: 16:40 a 17:20 horas – Escenario Nivea
- Baby Queen: 17:20 a 18:10 horas – Escenario Corona Cero
- Dope Lemon: 17:20 a 18:10 horas – Escenario Doritos
- Princess Chelsea: 17:30 a 18:10 horas – Viva Tent
- Balu Brigada: 18:10 a 19:00 horas – Escenario Corona
- Σtella: 18:10 a 19:00 horas – Escenario Nivea
- The Hellp: 18:40 a 19:30 horas – Viva Tent
- Maisie Peters: 19:00 a 20:10 horas – Escenario Corona Cero
- Mother Mother: 19:00 a 20:10 horas – Escenario Doritos
- New Constellations: 20:00 a 21:00 horas – Viva Tent
- Børns: 20:10 a 21:10 horas – Escenario Nivea
- Pierce The Veil: 20:10 a 21:30 horas – Escenario Corona
- The Offspring: 21:30 a 23:00 horas – Escenario Doritos
- Underworld: 21:30 a 23:00 horas – Escenario Corona Cero
- Peaches: 21:40 a 22:40 horas – Viva Tent
- Sébastien Tellier: 23:00 a 00:00 horas – Escenario Nivea
- Twenty One Pilots: 23:00 a 01:00 horas – Escenario Corona
- Rikas: 23:20 a 00:20 horas – Viva Tent
Horarios del domingo 22 de noviembre
- Ratboys: 15:20 a 16:00 horas – Escenario Corona
- Roar: 15:20 a 16:00 horas – Escenario Nivea
- Céline Dessberg: 15:30 a 16:00 horas – Viva Tent
- Bad Suns: 16:00 a 16:40 horas – Escenario Doritos
- Freak Slug: 16:00 a 16:40 horas – Escenario Corona Cero
- Moyka: 16:20 a 17:00 horas – Viva Tent
- Good Kid: 16:40 a 17:20 horas – Escenario Corona
- Tipling Rock: 16:40 a 17:20 horas – Escenario Nivea
- Angine de Poitrine: 17:20 a 18:10 horas – Escenario Corona Cero
- Manic Street Preachers: 17:20 a 18:10 horas – Escenario Doritos
- Ninajirachi: 17:30 a 18:10 horas – Viva Tent
- Loyle Carner: 18:10 a 19:00 horas – Escenario Nivea
- The Black Crowes: 18:10 a 19:00 horas – Escenario Corona
- Ela Minus: 18:40 a 19:30 horas – Viva Tent
- BUNT. (In the Round): 19:00 a 20:10 horas – Escenario Doritos
- Johnny Marr: 19:10 a 20:10 horas – Escenario Corona Cero
- Purity Ring: 20:00 a 21:00 horas – Viva Tent
- Tricky: 20:10 a 21:30 horas – Escenario Nivea
- Lola Young: 20:20 a 21:20 horas – Escenario Corona
- The xx: 21:30 a 22:45 horas – Escenario Doritos
- Rev Run: 21:40 a 22:40 horas – Viva Tent
- Lil Yachty: 22:00 a 23:00 horas – Escenario Corona Cero
- The Strokes: 23:00 a 01:00 horas – Escenario Corona
- Santigold: 23:20 a 00:50 horas – Viva Tent