Alejandro Lira revela conmovido en ENTREVISTA la verdadera historia de “A mis enemigos”, el corrido de Valentín Elizalde que desató rumores sobre su muerte

Durante años, “A mis enemigos”, uno de los corridos más conocidos de Valentín Elizalde, quedó rodeado de versiones que lo relacionaban con el crimen organizado y con las circunstancias de su asesinato. Sin embargo, detrás de la canción existe una historia muy distinta a la que durante mucho tiempo circuló entre el público.

Alejandro Lira, compositor del tema y amigo del llamado Gallo de Oro, contó en entrevista para La Crónica de Hoy cómo surgió realmente la letra y qué ocurrió después de que el cantante la grabara. Su testimonio forma parte de Valentín: La muerte del Gallo de Oro, la nueva serie documental de HBO Max que revisa la vida del intérprete y las circunstancias que rodearon su muerte.

Lira recordó que la canción no fue un encargo de Valentín ni estaba dedicada a algún personaje del narcotráfico. La escribió por una situación personal, relacionada con alguien que hablaba mal de él y buscaba desacreditarlo.

Lo que comenzó como una composición propia terminó convertido en uno de los temas más polémicos alrededor de la historia del cantante.

¿A quién estaba dedicada realmente “A mis enemigos” de Valentín Elizalde?

La versión que durante años acompañó al corrido terminó asociándolo con personajes del crimen organizado. No obstante, Alejandro Lira fue enfático al explicar que su origen no tenía relación con ese mundo.

El compositor explicó que escribió la canción para expresar su molestia hacia una persona que, según contó, hablaba mal de él. No hubo una solicitud de Valentín ni alguien que le encargara elaborar un tema con dedicatoria especial.

La historia cambió cuando el cantante escuchó la composición y quedó encantado con ella.

“Este corrido yo lo compuse para mi persona”, explicó Lira al recordar cómo nació la canción.

De hecho, aseguró que Valentín tuvo una reacción inmediata cuando conoció el tema: “me pidió que no se lo mostrara a nadie más porque quería grabarlo él mismo”.

Para Alejandro, aquello representó una oportunidad enorme. Que un intérprete de la dimensión de Elizalde eligiera una de sus composiciones era motivo de orgullo y emoción, sin imaginar que, años después, aquella canción terminaría relacionada con una de las historias más controversiales de la música regional mexicana.

Alejandro Lira enfrentó una depresión por los rumores sobre el corrido

La muerte de Valentín Elizalde en noviembre de 2006 transformó por completo la manera en que el público interpretaba algunas de sus canciones. Entre ellas destacó “A mis enemigos”, que comenzó a aparecer constantemente en versiones y especulaciones sobre las posibles causas del crimen.

Conmovido casi hasta las lágrimas, Lira compartió que escuchar que su composición era señalada como una posible razón detrás del asesinato fue devastador.

El músico explicó que los señalamientos de los medios y las versiones que circulaban terminaron por afectar seriamente su estabilidad emocional y lo llevaron por caminos poco convenientes.

Aunque conocía perfectamente la historia detrás de la letra, sentía que las personas habían construido una explicación que no correspondía con lo que realmente había sucedido.

Recordó que atravesó una etapa de depresión y que comenzó a refugiarse en el consumo de alcohol. Incluso relató que acudía al panteón para visitar a Mario, representante de Valentín quien también murió durante el ataque.

“Fue un proceso superdifícil”, recordó al hablar de aquellos años.

El compositor reconoció que en ese momento era joven y que probablemente habría necesitado acompañamiento psicológico para enfrentar lo que estaba viviendo.

Por eso, participar en la producción documental también representó una oportunidad para explicar públicamente su versión y dejar claro que la canción no fue escrita para provocar un enfrentamiento ni estaba dedicada a algún integrante del crimen organizado.

¿Cómo era Valentín Elizalde fuera de los escenarios?

Más allá de la polémica alrededor del corrido, Alejandro Lira también compartió recuerdos de la convivencia que tuvo con el intérprete, a quien describió como una persona especialmente cercana, alegre y bromista.

Para el compositor, el carisma de Valentín fue uno de los elementos que explican por qué su figura continúa vigente entre el público, incluso después de casi dos décadas de su asesinato.

Su voz, con ese estilo ligeramente ronco y diferente al de otros cantantes, también contribuyó a construir una identidad musical reconocible. Sin embargo, Lira considera que su personalidad fue un ingrediente fundamental para conquistar a sus seguidores.

Fuera del escenario, recordó, era un amigo con quien siempre resultaba agradable compartir una conversación, un viaje o una carne asada.

Lo que pocos saben de Valentín Elizalde

Incluso reveló una faceta poco conocida: Valentín Elizalde tenía interés en convertirse en empresario.

El cantante disfrutaba mucho la comida japonesa y, de acuerdo con Lira, ambos llegaron a recorrer distintos lugares de Sonora y Sinaloa para explorar la posibilidad de abrir una cadena de restaurantes de sushi.

Una idea que quedó pendiente, pero que muestra otra parte de la vida del artista, lejos de los reflectores y los escenarios.

“El Gallo de Oro” dejó dos canciones pendientes con Alejandro Lira

La relación musical entre ambos también pudo haber tenido otros capítulos. Lira contó que, antes de su muerte, Valentín le había adelantado que quería incluir dos composiciones suyas en su siguiente producción discográfica.

La noticia significaba mucho para el compositor, quien ya había cumplido uno de sus sueños al escuchar una canción propia en la voz de Elizalde.

Sin embargo, el asesinato del cantante impidió que aquellos planes se concretaran.

Lira explicó que las dos canciones finalmente fueron grabadas por él en una producción independiente, aunque todavía permanecen guardadas. Su intención es publicarlas en algún momento como parte de su proyecto musical como solista y con banda.

Para él, estos temas tienen un valor sentimental especial porque fueron composiciones que le gustaron a Valentín y que ambos imaginaron como parte de un futuro disco.

También recordó que existe una grabación en vivo en la que compartieron música, aunque le habría gustado conservar una colaboración realizada profesionalmente en un estudio.

¿Qué revela el documental de Valentín Elizalde en HBO Max?

La participación de Alejandro Lira es una de las piezas que permiten conocer la historia del cantante desde una perspectiva más cercana. Su testimonio no solamente aborda el origen de una canción, sino también la amistad que construyó con Valentín y las consecuencias que tuvo que enfrentar después de su muerte.

La producción, titulada Valentín: La muerte del Gallo de Oro, recupera testimonios y revisa las distintas versiones que han rodeado el asesinato del intérprete sonorense.

El documental llega en un momento significativo, pues en noviembre se cumplen 20 años del crimen que terminó con la vida de uno de los representantes más recordados del regional mexicano.

Para Lira, formar parte de este proyecto también fue una manera de hacer justicia a la memoria de su amigo. Considera que la audiencia merece conocer cómo nació realmente “A mis enemigos” y escuchar las versiones de quienes estuvieron cerca del cantante.

Y aunque todavía guarda canciones que le habría gustado compartir con El Gallo de Oro, hay algo que parece tener claro: su historia con Valentín no terminó con aquella última colaboración, sino que permanece en la música que dejaron juntos.