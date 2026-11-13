Ed Maverick sorprende con el estreno de Apple Music Sessions: así fue su presentación

Ed Maverick presenta tres canciones en vivo en Apple Music Sessions Foto: Universal Foto: Universal Music GroupMusic Group

Ed Maverick vuelve a apostar por la emoción y la cercanía musical con el estreno de Apple Music Sessions, un EP digital que reúne tres interpretaciones acústicas en vivo y que destaca por una nueva versión de “Así Fue”, uno de los temas más recordados de Juan Gabriel.

El cantautor chihuahuense presentó esta sesión el 12 de noviembre, después de lanzar “SAHUARO”, en colaboración con Little Jesus, y “en las buenas y en las malas”, dos sencillos que forman parte de su etapa más reciente.

Ed Maverick presenta tres canciones en vivo en Apple Music

La producción incluye versiones en vivo de “ESCOMBRO”, “tendría que hablar de luz” y “Así Fue”, canción originalmente interpretada por Juan Gabriel que ahora adquiere una nueva dimensión en la voz de Ed Maverick.

La sesión fue grabada en los estudios de Apple Music en Los Ángeles, California, bajo una atmósfera cálida e íntima que busca colocar las canciones y sus emociones en primer plano.

Ed Maverick presenta tres canciones en vivo en Apple Music Sessions Foto: Universal Music Group

Uno de los elementos que distingue esta entrega es la participación de un cuarteto de cuerdas, que acompaña las interpretaciones y añade matices de sensibilidad y profundidad a cada tema.

El resultado apuesta por una experiencia musical distinta a las versiones originales, con arreglos acústicos que permiten apreciar la voz del artista y la carga emocional de las composiciones.

Ed Maverick homenajea a Juan Gabriel con “Así Fue”

Entre los momentos más destacados de Apple Music Sessions se encuentra la reinterpretación de “Así Fue”, una de las canciones más reconocidas de Juan Gabriel y un clásico de la música mexicana que continúa conectando con distintas generaciones.

La elección del tema también representa un encuentro simbólico entre dos artistas originarios de Chihuahua que, desde estilos y épocas diferentes, han construido parte de su identidad musical alrededor de las emociones, el amor y las historias personales.

Ed Maverick presenta tres canciones en vivo en Apple Music Sessions Foto: Universal Music Group

Mientras Juan Gabriel convirtió sus canciones en referentes de la música popular mexicana, Ed Maverick ha encontrado en la honestidad de sus letras y en su interpretación íntima una forma de conectar con nuevas audiencias.

Esta versión de “Así Fue” recupera la esencia sentimental de la composición y la presenta desde la sensibilidad característica del cantautor, con el acompañamiento de cuerdas que refuerza el carácter emotivo de la sesión.

¿Dónde escuchar Apple Music Sessions de Ed Maverick?

El EP digital Ed Maverick - Apple Music Sessions está disponible para escuchar a través de Apple Music. La sesión reúne las tres canciones en un formato acústico en vivo y funciona como una nueva oportunidad para acercarse a su repertorio desde una perspectiva diferente.

El lanzamiento se suma a una etapa de actividad musical para el artista, quien desde junio ha presentado sencillos dobles y continúa explorando nuevas formas de compartir su proceso creativo.

Ed Maverick prepara el camino hacia una nueva etapa musical

Además de sus recientes lanzamientos, el cantautor ha impulsado una experiencia digital vinculada con Hoy Es Un Buen Día, su estudio virtual disponible en esrutayerma.com.

A través de esta plataforma interactiva, Ed Maverick busca acercar a sus seguidores a su proceso creativo mediante un espacio en el que pueden descubrir, experimentar y crear.

Ed Maverick presenta tres canciones en vivo en Apple Music Sessions

La iniciativa también ha comenzado a revelar pistas sobre canciones que podrían formar parte de una futura producción discográfica, aunque la lista todavía no representa una confirmación oficial de un nuevo álbum.

Con Apple Music Sessions, sus recientes sencillos y el desarrollo de esta plataforma, Ed Maverick mantiene abierta una nueva ruta musical en la que la experimentación, la intimidad y la conexión con sus seguidores continúan ocupando un lugar central.