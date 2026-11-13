Jaime Camil defiende a star talents en la polémica de Wildwood: “están culpando a los que no tienen ninguna responsabilidad”

Jaime Camil habla sobre el redoblaje de Wildwood Jaime Camil se pronuncia respecto a la controversia del doblaje original de ‘Wildwood: El bosque salvaje’ en el programa Sale el Sol.

La polémica del doblaje star talent de Wildwood: El Bosque Salvaje continúa dando de qué hablar tras el lanzamiento de la nueva versión en español con actrices y actores profesionales del gremio, y esta ocasión fue el turno de Jaime Camil para compartir su opinión en el programa Sale el Sol.

Durante la promoción de su nueva película Atrápelo quien pueda, comedia romántica en la que comparte protagonismo con Natalia Téllez, las presentadoras y presentador de la emisión televisiva preguntaron a Camil su opinión respecto a la contreversia de Wildwood, tema que el actor abordó desde su experiencia en el doblaje.

“Estás en manos de tu director”: Jaime Camil asegura que la responsabilidad en el doblaje no es de los star talents

La participación de la actriz Macarena García, el creador de contenido Javier Ibarreche y la conductora Natalia Téllez en el doblaje original de Wildwood, la nueva película de stop-motion del aclamado estudio LAIKA, generó una reacción negativa tan masiva en redes sociales que la distribuidora Imagem Films MX tomó la drástica medida de lanzar una nueva versión en español.

El redoblaje de Wildwood, ya disponible en cines comerciales de México a partir del 12 de noviembre con un nuevo elenco integrado por talento profesional del gremio como Danna Alcalá, Erica Edwards y Erick Selim, sustituye el trabajo inicial de los star talents y mantiene a Emilio Treviño en su papel original. Sin embargo, ante las fuertes críticas dirigidas a las celebridades, Jaime Camil aseguró que “están culpando a los que no tienen ninguna responsabilidad”.

De acuerdo con el actor mexicano, quien tiene trayectoria en el doblaje latino interpretando personajes en películas animadas como Open Season y Bee Movie, la responsabilidad recae en el director o directora del proyecto.

“Tu director te dice qué hacer, qué no hacer y cómo hacerlo. Y si el director cree que el talento no llega o no da el ancho, es su responsabilidad hablar al estudio y decir: ‘oye, estoy teniendo problemas’”, señaló el actor, opinión que fue respaldada por las presentadoras y presentador del programa televisivo al señalar como una “falta de respeto” el redoblaje en español.

Por su parte, Camil aseguró que no tiene una opinión respecto a la nueva versión en español y que la empresa “puede hacer lo que quiera”, no obstante, reafirmó que la responsabilidad del resultado final del doblaje original no recae en Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche, las figuras contratadas inicialmente para los papeles protagónicos.

“Antes de que pase todo esto, el diretor dirige, el director explica, el director si no está obteniendo lo que necesita, lo dice”, declaró, posición que se contrapone al testimonio de la directora del doblaje de Wildwood Angélica Villa, quien confirmó tras la controversia no haber tenido injerencia en la selección de los star talents para la película.

El actor de doblaje Rafael Escalante responde a la opinión de Jaime Camil: “el doblaje no es un pasatiempo”

Ante las declaraciones del actor y comediante, una de las figuras destacadas en el gremio del doblaje expresó su postura y aseguró que “el doblaje no es un pasatiempo, es un trabajo de tiempo completo”.

Reconocido por sus papeles en producciones de anime destacadas como My Hero Academia y Fullmetal Alchemist: Brotherhood, el actor de doblaje Rafael Escalante detalló la trayectoria necesaria en un currículum de actuación de voz, así como el profesionalismo que se forja tanto con la experiencia como el esfuerzo.

Los actores de doblaje, atravesamos toda la ciudad de México de estudio en estudio para hacer llamados de 10 minutos, 2 horas, 5 horas y a veces llegamos a nuestra casa a seguir trabajando de forma remota haciendo doblaje para otros paises. Una rutina que repetimos básicamente TODAS las semanas. ¿Y saben que es lo curioso? En los 13 años que llevo trabajando en este medio, nunca vi en los estudios a los influencers que dicen que también son actores de doblaje porque ya hicieron varios personajes. Y da la casualidad, que esos personajes son asignaciones directas en PELICULAS y por ahí una que otra serie. Pero jamás verán en su "amplio" currículum que hicieron al mesero 2, joven 4, árbol 1, ambientes, voces adicionales, insertos, etc. en novelas turcas, series chinas, animes, series americanas, k-dramas, documentales, audiolibros, realityshows... ¿Saben por que? Porque no, no son actores de doblaje, son influencers que los invitaron a hacer doblaje y NO SE DEDICAN A ESTO. El doblaje no es un pasatiempo, es un trabajo de tiempo completo, que a través de la experiencia te va dando herramientas para interpretar a cualquier tipo de personaje. Debes ganarte a los personajes con tu disciplina y esfuerzo, eres considerado para un casting por tu perseverancia, calidad y talento. — 🎙️ Rafael Escalante (@rescalado) November 13, 2026

“Jamás verán en su ‘amplio’ currículum que hicieron al mesero 2, joven 4, árbol 1, ambientes, voces adicionales, insertos, etc. en novelas turcas, series chinas, animes, series americanas, k-dramas, documentales, audiolibros, realityshows...”, compartió Escalante mediante su cuenta oficial de X, afirmando que la razón de ello está en que “no son actores de doblaje, son influencers que los invitaron a hacer doblaje y no se dedican a esto”.

Por su parte, el destacado actor de doblaje Lalo Garza, también expresó su opinión respecto a la polémica. Dejando fuera las acusaciones, el profesional destacó que “no cualquier actor puede hacer doblaje, tienes que ser actor y conocer la especialidad”.