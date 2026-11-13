Karol G en CDMX dejará derrama económica de 460 millones de pesos

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Los conciertos de Karol G en la Ciudad de México prometen convertirse en uno de los acontecimientos musicales y turísticos más importantes de noviembre. La cantante colombiana se presentará los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros, fechas que, además de reunir a miles de seguidores, impulsarán el consumo y la ocupación hotelera en la capital.

De acuerdo con estimaciones de CONCANACO SERVYTUR, la llegada de la intérprete generará una derrama económica aproximada de 460 millones de pesos, resultado de la actividad turística y el consumo local durante las tres jornadas de conciertos.

¿Cuánto dinero dejarán los conciertos de Karol G en CDMX?

El impacto económico previsto se distribuirá principalmente entre dos sectores: hospedaje y consumo en establecimientos comerciales.

De los 460 millones de pesos estimados, alrededor de 300 millones corresponderían a la industria hotelera, impulsados por la llegada de visitantes que viajarán a la capital para asistir a los espectáculos.

Los otros 160 millones de pesos se proyectan en consumo directo, particularmente en restaurantes, bares, comercios y negocios de alimentos y bebidas ubicados en las inmediaciones de los recintos.

Estas cifras reflejan cómo los conciertos de artistas internacionales pueden convertirse en motores de actividad económica para distintos negocios, desde hoteles hasta establecimientos que reciben a los asistentes antes y después de los espectáculos.

Karol G atraerá visitantes de 62 países a la Ciudad de México

La convocatoria de la cantante también tendrá un componente internacional. Según los datos de Ticketmaster incluidos en las estimaciones, los compradores de boletos para las fechas del Estadio GNP Seguros proceden de 62 países.

Entre los mercados internacionales que destacan se encuentran Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Guatemala y Colombia, lo que refuerza el atractivo de la capital mexicana como destino para grandes eventos musicales.

En el ámbito nacional, el 65.9% de los compradores proviene de la Ciudad de México y el Estado de México. Esto significa que aproximadamente uno de cada tres asistentes llegará desde otras entidades, lo que abre la posibilidad de viajes, reservaciones de hospedaje y consumo adicional en la ciudad.

La demanda también se refleja en el interés registrado en plataformas digitales: más de 1.2 millones de personas ingresaron a Ticketmaster para buscar boletos de los conciertos de Karol G.

¿Quiénes asistirán a los conciertos de Karol G en CDMX?

El perfil de los compradores muestra una importante presencia femenina y de adultos jóvenes.

El 70% de quienes adquirieron boletos son mujeres, mientras que el grupo de entre 25 y 34 años representa el 38% del total.

Con una derrama estimada de 460 millones de pesos, el Viajando por el Mundo Tropitour se suma a los eventos que muestran cómo la música también puede generar movimiento económico y ampliar el atractivo turístico de una ciudad.

La expectativa por Karol G, conocida por éxitos como “Tusa”, “Provenza” y “Si Antes Te Hubiera Conocido”, trasciende así el escenario, pues sus conciertos también representan una oportunidad para el comercio y los servicios de la capital mexicana.