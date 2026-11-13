KPop Demon Hunters Golden World Tour: ¿México está en la lista de conciertos?

KPop Demon Hunters Golden World Tour: ¿México esta en la lista de conciertos? Netflix anunció el tour mundial de Las Guerreras KPop en 2027 (@Ticketmaster vía X)

Las Hundr/x llegarán a los escenarios de todo el mundo con el Demon Hunters Golden World Tour con 40 conciertos confirmados.

Rumi, Zoe y Mira visitarán distintos países para interpretar sus sencillos más exitosos como: ‘Golden’, ‘How It’s Down’, ‘What It Sounds Like’.

Los conciertos están patrocinados por Netflix y AEG, una compañía alemana de entretenimiento.

¿México está incluido en la lista de la gira mundial?

Hasta el momento México no está en la lista de los países que visitarán las Guerreras KPop el próximo año. No obstante, se espera que el próximo año se anuncien fechas para Latinoamérica, Oceanía y Asia en 2028.

De acuerdo con información de Ticketmaster los únicos países confirmados para la gira son: Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Alemania, Austria, Francia, Irlanda y Gran Bretaña.

¿Cuándo saldrán a la venta los boletos de los conciertos?

Los boletos tendrán tres fases de venta:

Preventa MasterCard , miércoles 18 de noviembre a las 10 horas.

, miércoles 18 de noviembre a las 10 horas. Preventa para fans , jueves 19 de noviembre a las 10 horas.

, jueves 19 de noviembre a las 10 horas. Venta general, viernes 20 de noviembre a las 10 horas.

El horario de venta de acuerdo con información de Ticketmaster.

Paquete VIP: ¿Qué beneficios incluye?

Ticketmaster anunció que los concierto contarían con paquetes VIP para algunas secciones del recintos. Tendrán beneficios como:

Asientos preferencias.

Oportunidad de fotografía en el escenario.

Acceso a fiestas previo al concierto.

Artículos de colección y mercancía exclusiva de la gira.

Todavía no existe una lista oficial de precios para los conciertos.

Números de las Huntr/s en Spotify

Tras el éxito de la película, las Huntr/s alcanzan la posición número 426 en todo el mundo en Spotify con más de 20 millones oyentes en todo el mundo.

Su canción más famosa es la ganadora del Premio Oscar y Grammy ‘Golden’ con más de 2 mil millones de reproducciones.

En 2026, KPop Demon Hunters ganó el Premio Oscar por Mejor película de animación.