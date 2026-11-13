Amanecer en la Cosecha: ¿de qué trata la nueva película de Los Juegos del Hambre y cuándo se estrenará en México?

Amanecer en la Cosecha en México La precuela de ‘Los Juegos del Hambre’ narrará una de las tramas más sangrientas de la franquicia.

Tras la visita del elenco de Amanecer en la Cosecha en la Ciudad de México la noche de ayer jueves 12 de noviembre, es posible que el público exterior a la inmensa base de fans de la historia escrita por Suzanne Collins de pregunte: ¿por qué se estrenará otra película de Los Juegos del Hambre, si la saga original cerró la historia de la revolución hace más de una década?

Al igual que Balada de Pájaros Cantores y Serpientes en 2023, con Rachel Zegler como protagonista, esta nueva entrega de la franquicia se trata de una precuela a los acontecimientos narrados en las películas protagonizadas por Jennifer Lawrence como el icónico rostro de la rebelión, Katniss Everdeen.

¡Te contamos todos los detalles que debes conocer antes de su gran estreno en México este noviembre 2026!

¿De qué trata ‘Amanecer en la cosecha’, la nueva película de Los Juegos del Hambre?

Este 2026, el mundo de Collins retrocederá veinticuatro años en el tiempo a la vida de un joven Haymitch Abernathy, interpretado por Woody Harrelson en las populares películas de hace más de diez años y siendo relevado actualmente por Joseph Zada para su versión adolescente.

A pesar de que la historia se centrará en cómo la participación de Haymitch en el Segundo Vasallaje de los juegos cambiará su vida para siempre, esta nueva entrega también incluirá los elementos políticos clásicos de la saga al mostrar los primeros intentos de protesta en Panem, así como el comienzo de las estrategias silenciosas que buscan derrocar el gobierno dictador del Capitolio.

All machines can be broken. #TheHungerGames: Sunrise on the Reaping – in theaters & IMAX November 20, 2026. https://t.co/90wp9cBxeg — The Hunger Games (@TheHungerGames) April 13, 2026

En el universo de los Juegos del Hambre, un vasallaje es una edición especial que ocurre cada 25 años, caracterizada por giros sádicos en la selección de “tributos” que tendrán que pelear por su vida en arenas de juego más complicadas para su supervivencia.

Amanecer en la Cosecha ha sido catalogada por el público fanático como una de las historias más trágicas en la saga distópica, ya que los acontecimientos que Haymitch vivirá en esta etapa de su vida lo llevarán a ser el personaje cínico, alcohólico y casi desesperanzado de las entregas originales.

Una historia de pérdida y duelo, con escasos destellos de amor y esperanza que podrían otorgar a uno de los personajes más queridos de la franquicia una posibilidad de sanar tras décadas de sufrimiento.

¿Cuándo se estrena ‘Amanecer en la Cosecha’ en los cines de México?

Bajo la dirección de Francis Lawrence, director de la trilogía principal y precuela predecesoras del mismo universo, director de la saga principal y precuela predecesora del mismo universo, Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha se convirtió en una de las películas más esperadas del 2026.

La cita en México para ver el pasado de Haymitch será a partir del 18 de noviembre con funciones de preestreno en salas IMAX y VIP, mientras que su fecha oficial de estreno es 19 de noviembre en México, un día después en salas de cine internacionales.