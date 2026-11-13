¿Laura Bozzo sigue hospitalizada? Reporte más reciente de su estado de salud (Instagram: @laurabozzo_of)

La conductora de televisión de 75 años, Laura Bozzo, preocupó a sus seguidores después de que el pasado 13 de octubre se reportó que fue hospitalizada en Acapulco para posteriormente ser trasladada a la Ciudad de México. Desde entonces, tanto los medios de comunicación como sus seguidores han estado al tanto del delicado estado de salud de la conductora.

¿Laura Bozzo sigue hospitalizada? Estado de salud de la conductora

A pesar de que sus hijas y allegados han confirmado que la peruana habría presentado mejorías en su salud, todavía es necesario que continúe bajo la supervisión médica, por lo que Laura Bozzo continúa hospitalizada en la Ciudad de México, aunque ya está fuera de peligro y del área de cuidados intensivos.

De acuerdo a distintos reportes, la conductora está conectada a un respirador artificial debido a complicaciones que desarrolló durante su recuperación; además, se ha dicho que Bozzo tendría que necesitar oxígeno de manera permanente.

También la periodista Martha Figueroa señaló en su canal de YouTube que las hijas de la conductora se habrían alejado nuevamente de ella tras la mejora de su salud, por lo que quien la ha estado acompañando ha sido su asistente, Aarón Guerrero.

¿Qué le pasó a Laura Bozzo?

Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia el pasado martes 13 de octubre en Acapulco por dolores abdominales; ahí se le detectó una úlcera duodenal perforada, por lo que fue operada. No obstante, Bozzo presentó complicaciones posteriores a su cirugía, por lo que tuvo que ser intervenida nuevamente, aunque ya en el Hospital General de la Ciudad de México.

En su momento, los médicos le dieron solo el 10% de probabilidad de sobrevivir, ya que no presentaba mejorías, además de tener cuadros de inestabilidad, por lo que se tenía mucha información sobre el estado de salud de la conductora.

Además, durante su recuperación, Laura Bozzo desarrolló una neumonía que retrasó su recuperación y afectó en gran medida sus pulmones, por lo que ha tenido que estar conectada a un respirador artificial. Hasta el momento no se tiene una fecha exacta para que le autoricen el alta a la conductora.