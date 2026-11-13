Tecate Comuna 2026: lineup completo, fecha, boletos y sede del festival en Puebla

Line Up Tecate Comuna 2026 Cortesía

El Tecate Comuna 2026 se prepara para reunir a miles de fanáticos de la música en Puebla con un cartel que combina rock, pop, ska y propuestas alternativas. Caifanes, The Flaming Lips, The Mars Volta, Babasónicos, Enjambre y José Madero encabezan una edición que promete más de 10 horas de música en vivo.

El festival se realizará el sábado 28 de noviembre de 2026, en el Foro Cholula, Puebla, después de que los organizadores confirmaran el regreso a su sede original, tras la polémica por el cambio de recinto anunciado en octubre.

La programación reúne a más de 30 artistas nacionales e internacionales, con nombres que abarcan distintas generaciones y estilos. Para quienes planean asistir, aquí te contamos quiénes estarán, cuánto cuestan los boletos y qué debes considerar antes de llegar.

¿Cuándo y dónde será el Tecate Comuna 2026?

La edición 2026 del Tecate Comuna tendrá lugar el sábado 28 de noviembre en el Foro Cholula, ubicado en San Andrés Cholula, Puebla.

La sede fue uno de los temas que más conversación generó en las semanas previas al festival. El 1 de octubre se anunció un traslado al Autódromo Miguel E. Abed, en Amozoc; sin embargo, tras inconformidades y acuerdos relacionados con la operación del evento, la organización confirmó que finalmente permanecerá en el Foro Cholula.

La fecha y el cartel se mantienen, mientras que los boletos adquiridos continúan siendo válidos, sin necesidad de realizar cambios o trámites adicionales.

¿Cuál es el lineup completo del Tecate Comuna 2026?

El cartel está encabezado por Caifanes, The Flaming Lips y The Mars Volta, tres propuestas que aportan diferentes vertientes del rock y la música alternativa.

También destacan Babasónicos, Enjambre, José Madero, Los Auténticos Decadentes, Los Caligaris, LP, NSQK, Caloncho y Cuarteto de Nos.

La alineación incluye además a División Minúscula, DLD, Little Jesus, Los Cafres, Love of Lesbian, Moenia, Porter, Bruses, Dorian, Kakkmaddafakka, La Bande-Son Imaginaire, La Bomba de Tiempo, Leo Rizzi, Los Estrambóticos, Nasa Histoires, Santa Sabina, Veintiuno y Big Sempa.

Camilo Séptimo no formará parte del festival, luego de que la agrupación suspendiera sus presentaciones restantes de 2026 tras el fallecimiento de su tecladista y fundador, Jonathan “Honas” Meléndez.

Line Up Tecate Comuna 2026 Cortesía

¿Cuánto cuestan los boletos para Tecate Comuna 2026?

Los accesos se comercializan mediante eTicket y existen tres modalidades para disfrutar el festival: General, Comfort Pass y VIP.

De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial, los precios disponibles son:

General: 1,860 pesos.

1,860 pesos. Comfort Pass: 2,295 pesos.

2,295 pesos. VIP: 3,660 pesos.

Los precios corresponden a las fases publicadas y pueden cambiar conforme avance la venta. También se deben considerar los cargos por servicio y la disponibilidad de cada categoría.

La entrada General permite acceder a los tres escenarios, zonas de hidratación, lockers, asistencia médica y área de food trucks.

El Comfort Pass suma baños privados y carril de acceso rápido, mientras que el VIP ofrece beneficios adicionales, como zona exclusiva con sombra, pit lateral frente al escenario principal, mesas comunes, baños VIP y área gastronómica exclusiva.

¿Qué debes saber antes de asistir al Tecate Comuna?

El festival contempla más de 10 horas de música y tres escenarios, por lo que conviene organizar con anticipación la llegada, el transporte y los horarios de las presentaciones.

El recinto se encuentra sobre la Recta Cholula-Puebla, en San Andrés Cholula. Para quienes viajen desde otras ciudades, es recomendable revisar opciones de hospedaje y movilidad antes del evento.

La organización también señala que el reingreso no está permitido y que existe una hora límite de acceso, generalmente tres horas antes de la última presentación. Por ello, llegar temprano puede ser una buena opción para aprovechar la jornada completa.

Con un cartel que mezcla nombres históricos y propuestas contemporáneas, el Tecate Comuna 2026 se perfila como uno de los encuentros musicales destacados del cierre de año en Puebla.