The King Experience by Evan: El homenaje musical a Elvis Presley ¿Costo y fecha?

Con una propuesta que se aleja de la tradicional imitación y apuesta por la identidad artística propia, el reconocido cantante mexicano Evan Hernández presentará The King Experience by Evan, un ambicioso viaje musical diseñado para conmemorar la obra de Elvis Presley desde una perspectiva contemporánea y de alto nivel ejecutivo.

¿Cuándo será el homenaje de Evan Hernández a Elvis Presley’

El evento tendrá lugar el sábado 19 de diciembre de 2026 a las 9:00 p.m. en el Foro Red Access de Coyoacán.

A diferencia de los formatos tradicionales centrados estrictamente en la caracterización física del mito de Mississippi, este espectáculo pone en primer plano la potencia interpretativa y el amplio registro vocal de Evan.

Con una marcada influencia rockera, el intérprete busca celebrar las composiciones icónicas de Presley inyectándoles arreglos frescos y una energía renovada, pero manteniendo un respeto absoluto por las versiones originales.

La producción está diseñada de manera conceptual para transportar a la audiencia a través de una evolución escénica, musical y de vestuario dividida en dos grandes bloques dinámicos:

La era de los cincuenta, enfocada en rescatar la fuerza primitiva, el ritmo y la energía electrizante que vio nacer al rock & roll.

Un show homenaje a Elvis al nivel de Las Vegas

El esplendor de Las Vegas, una sección marcada por la sofisticación, elegancia y el despliegue sonoro característico de las grandes residencias de Elvis en los años setenta.

Para dar vida a este repertorio que incluye clásicos inmortales como Suspicious Minds, Can’ Help Falling in Love y Jailhouse Rock, el show contará con una robusta banda en vivo, coristas y una imponente sección de metales integrada por músicos de la Orquesta Nacional de la Radio y la Televisión, quienes han colaborado previamente en producciones del maestro Rodrigo de la Cadena.

Evan Hernández llega a este proyecto respaldado por una sólida trayectoria en la escena musical nacional.

El cantante ha destacado en proyectos de rock sinfónico junto a Tempus Quartet, ha formado parte del elenco del programa “La Música Más Bella del Mundo” y sumó un hito en su carrera al presentarse dentro del festival Corona Capital 2025.

Su versatilidad le ha permitido abordar con éxito complejos repertorios de leyendas de la talla de Freddie Mercury, Frank Sinatra y Robert Plant.

¿Costo de los boletos para The King Experience by Evan?

The King Experience by Evan se perfila como una de las propuestas culturales y de entretenimiento más sofisticadas para el cierre de la temporada 2026 en la capital del país.

Información General

Fecha: Sábado 19 de diciembre de 2026

Horario: 9:00 p.m.

Lugar: Foro Red Access (Av. Centenario 159, Col. Del Carmen, Coyoacán, C.P. 04100, Ciudad de México)

Boletos: Desde $700 (más cargos)

Los accesos para esta única función ya se encuentran disponibles a través del sistema Ticketmaster y de forma directa en las taquillas del Foro Red Access.