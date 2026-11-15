Garbage conquista el Zócalo ante 90 mil fans con un show que incluyó a The Warning y mariachi

Garbage en concierto en el Zócalo Capitalino de la CDMX Foto: Arisbell Durán

Shirley Manson y compañía reunieron a más de 90 mil personas, compartieron escenario con Paulina Villarreal de The Warning y cerraron con mariachi, mientras la vocalista lanzó un mensaje de solidaridad con Palestina.

La nostalgia noventera, las guitarras distorsionadas y una multitud entregada marcaron el concierto gratuito de Garbage en el Zócalo de la Ciudad de México, donde la banda encabezada por Shirley Manson celebró tres décadas de historia con el público mexicano.

La noche del sábado 14 de noviembre, la Plaza de la Constitución recibió a más de 90 mil asistentes, de acuerdo con cifras oficiales, para una presentación que combinó algunos de los temas más emblemáticos del grupo con canciones de su producción más reciente.

Garbage en concierto desde el Zócalo capitalino

Garbage en concierto desde el Zócalo capitalino Foto: Samuel Becerra Islas

¿Cómo estuvo el concierto de Garbage en el Zócalo?

En punto de las 20:00 horas, Shirley Manson, Butch Vig, Duke Erikson y Steve Marker aparecieron en el escenario para arrancar con There’s No Future in Optimism, canción de su álbum Let All That We Imagine Be the Light.

Desde los primeros acordes, el público respondió con entusiasmo. Entre playeras negras, chamarras de piel y seguidores de distintas generaciones, Garbage convirtió el corazón de la capital en una celebración de su trayectoria musical.

El repertorio incluyó canciones como Stupid Girl, Cherry Lips (Go Baby Go!), Push It, Only Happy When It Rains y When I Grow Up, temas que consolidaron a la agrupación como uno de los referentes del rock alternativo de los años noventa.

Garbage en concierto desde el Zócalo capitalino

Garbage en concierto en el Zócalo Capitalino de la CDMX

La presentación también permitió reencontrarse con una banda que ha mantenido su identidad sonora a lo largo de los años, combinando guitarras contundentes, elementos electrónicos y la característica voz de Shirley Manson, cuya presencia escénica continúa siendo uno de los sellos más reconocibles del grupo.

La cantante agradeció el recibimiento del público mexicano y recordó la relación de Garbage con el país, al mencionar su presentación en el Teatro Metropólitan en 1996. Tres décadas después, regresar a la capital y encontrarse con una plaza abarrotada representó un momento especial para los integrantes de la agrupación.

Paulina Villarreal de The Warning canta con Garbage

Uno de los momentos más celebrados ocurrió cuando Shirley Manson invitó al escenario a Paulina Villarreal, baterista y vocalista de The Warning, para interpretar juntas I Think I’m Paranoid.

La participación de la mexicana se convirtió en uno de los encuentros más especiales de la noche y conectó a dos generaciones de mujeres que han dejado huella en el rock.

Garbage en concierto en el Zócalo Capitalino de la CDMX Foto: Arisbell Durán

Paulina, reconocida por su energía detrás de la batería y su trabajo vocal en The Warning, compartió micrófono con Manson en una interpretación que provocó una fuerte reacción entre los asistentes.

La colaboración también representó un reconocimiento a la presencia femenina dentro de la música rock, un género en el que ambas artistas han construido carreras propias y han conquistado escenarios internacionales.

El encuentro fue particularmente significativo para los seguidores de The Warning, quienes pudieron ver a una de sus integrantes compartir escenario con una agrupación que marcó a toda una generación.

Garbage en concierto en el Zócalo Capitalino de la CDMX Foto: Arisbell Durán

Shirley Manson habla de Palestina y llama a la igualdad

El concierto también tuvo un momento político y social. Durante su presentación, Shirley Manson se refirió a la presencia de banderas palestinas entre el público y expresó su solidaridad con quienes enfrentan violencia y necesitan protección.

La vocalista llamó a defender la igualdad, sin importar el color de piel, la orientación sexual o la identidad de género. También dirigió un mensaje a las personas judías presentes, al señalar que es posible desear un futuro seguro para Palestina sin perder el cariño hacia ellas.

Garbage en concierto en el Zócalo Capitalino de la CDMX Foto: Arisbell Durán

Garbage en concierto en el Zócalo Capitalino de la CDMX Foto: Arisbell Durán

Manson pidió no permitir que las diferencias entre banderas o creencias se conviertan en motivos de odio y defendió la posibilidad de construir un futuro compartido.

Sus palabras encontraron eco entre los asistentes, que además de disfrutar de la música, fueron parte de una velada en la que la artista utilizó el escenario para expresar sus convicciones y recordar la importancia de la empatía.

Garbage cierra el concierto del Zócalo con mariachi

La emoción también alcanzó el cierre del espectáculo. Shirley Manson recordó la conexión espiritual que sentía con México y, visiblemente conmovida, dio la bienvenida al Mariachi Fiesta de México.

Juntos interpretaron The World Is Not Enough, canción que formó parte de la película de James Bond El mundo no basta, estrenada en 1999. La combinación de guitarras, violines y trompetas convirtió el final en uno de los momentos más singulares de la presentación.

Garbage en concierto desde el Zócalo capitalino

Garbage en concierto en el Zócalo Capitalino de la CDMX Foto: Arisbell Durán

La participación del mariachi añadió un componente mexicano a una noche dominada por el rock alternativo y reforzó la conexión entre Garbage y el público capitalino.

La fusión musical también permitió que una de las canciones más reconocidas de la agrupación adquiriera una nueva dimensión, con arreglos que mezclaron la identidad sonora del grupo con instrumentos tradicionales.

Garbage celebra 30 años de historia con México

El concierto en el Zócalo también funcionó como una celebración de la relación que Garbage ha construido con sus seguidores mexicanos desde la década de los noventa.

A lo largo de tres décadas, la banda ha mantenido una presencia importante dentro del rock alternativo internacional gracias a canciones que continúan formando parte de la memoria musical de distintas generaciones.

La presentación del 14 de noviembre reunió precisamente a ese público diverso: seguidores que descubrieron al grupo durante sus primeros años y nuevas generaciones que se acercaron a su música a través de sus discos, plataformas digitales y presentaciones en vivo.

Garbage en concierto desde el Zócalo capitalino

Garbage en concierto en el Zócalo Capitalino de la CDMX Foto: Arisbell Durán

Con más de 90 mil personas en la Plaza de la Constitución, una colaboración especial con Paulina Villarreal, un mensaje de solidaridad y un cierre acompañado de mariachi, Garbage convirtió su regreso al corazón de la Ciudad de México en una noche que combinó música, nostalgia y emoción.

El Zócalo volvió a demostrar su capacidad para reunir a miles de personas alrededor de la música, mientras Shirley Manson y compañía reafirmaron que su conexión con México continúa tan vigente como sus canciones.