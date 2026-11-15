Karol G cumple su sueño de niña y comparte escenario con Thalía ante 55 mil personas

Thalia fue la invitada a la primer fecha de Karol G en el Estadio GNP Foto: vía X

La Bichota arrancó su primera de tres presentaciones en el Estadio GNP con un espectáculo de dos horas y media, cerca de 35 canciones, mariachi femenino y una producción que convirtió la noche en una fiesta de música latina.

La noche tuvo sabor a fiesta, nostalgia y sueños cumplidos. Karol G conquistó el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México con un lleno absoluto de 65 mil asistentes, durante el primero de sus tres conciertos en la capital mexicana, como parte de su gira Viajando por el Mundo Tropitour.

Sin embargo, uno de los momentos más especiales de la velada llegó cuando la colombiana compartió el escenario con Thalía, la artista mexicana que desde niña ha sido una de sus grandes inspiraciones y con quien cumplió un sueño frente a miles de seguidores.

La cita fue la noche del viernes 13 de noviembre, cuando el recinto de Iztacalco se transformó en un universo de colores vibrantes, flores, atuendos brillantes y una atmósfera tropical que anticipaba una presentación espectacular. Antes de la aparición de la estrella colombiana, Becky G también se hizo presente para encender los ánimos del público y preparar el ambiente para recibir a la protagonista de la noche.

Thalia fue la invitada de Karol G en su primer día de conciertos en el Estadio GNP Foto: Vía X

A las 21:50 horas, Karol G apareció en el escenario con un deslumbrante de colores verde, blanco y rojo, acompañada de un grupo de 20 bailarines Al centro de la escenografía destacaba una imponente estructura piramidal de apariencia rocosa, rodeada de proyecciones, pirotecnia, juegos de luces y espectaculares coreografías que dieron forma a un montaje inmersivo.

La intérprete, de 35 años, llegó dispuesta a entregarse por completo a sus seguidores, quienes respondieron con gritos, aplausos y una energía que se mantuvo durante las dos horas y media de espectáculo.

El primer acto arrancó con Latina Foreva, Un gatito me llamó, Oki Doki/Tá OK, Qlona y S91, una selección que puso de inmediato a bailar a los miles de asistentes.

“¡Buenas noches, México! ¿Cómo está la energía? ¡Vine a bailar, cantar y perrear!”, expresó la colombiana, provocando una ovación entre mujeres y hombres que lucieron atuendos en tonos plateados y naranjas, muchos de ellos adornados con flores en el cabello, como parte de la estética tropical que acompañó la velada.

A lo largo del concierto, Karol G presentó una propuesta musical que fusionó los ritmos tropicales y el reguetón de su álbum Tropicoqueta con algunos de los momentos más emotivos de su trayectoria. Canciones como Papasito y Amiga mía dieron paso a una faceta más sentimental, demostrando la versatilidad de una artista que ha logrado conectar con distintas generaciones.

Thalia fue la invitada de Karol G en su primer día de conciertos en el Estadio GNP Foto: Vía X

Pero la gran sorpresa de la noche estaba por llegar. En uno de los momentos más emotivos del concierto, Karol G hizo realidad un sueño que nació cuando era niña: compartir el escenario con Thalía, a quien ha admirado desde pequeña.

Para introducir este encuentro, se proyectó un video de la colombiana durante su infancia, en el que expresaba su deseo de convertirse en cantante como la intérprete mexicana. La imagen de aquella pequeña que soñaba con seguir los pasos de su ídolo dio paso a una escena que la Ciudad de México pudo presenciar en vivo.

Al encenderse las luces apareció Thalía, luciendo un vestido dorado, lista para reencontrarse con el público capitalino después de diez años de ausencia en los escenarios de la ciudad. La emoción se desbordó cuando ambas artistas interpretaron juntas Piel morena, Amor a la mexicana, y ¿A quién le importa? tres de los temas más emblemáticos de la cantante mexicana.

La colaboración no solamente representó una sorpresa para los asistentes, sino también un momento de enorme significado para Karol G, quien pudo compartir escenario con una de las figuras que marcaron su infancia.

Otro de los momentos especiales llegó con la aparición de un mariachi integrado exclusivamente por mujeres, que sorprendió al público con la interpretación de El son de la negra. Posteriormente, Karol G dio paso a Ese hombre es malo, mientras los colores de la bandera mexicana iluminaban el escenario, en un homenaje que fue recibido con entusiasmo por los asistentes.

Fueron cerca de 35 canciones las que integraron el repertorio, con el que la colombiana recorrió distintos sonidos de la música urbana, el reguetón y las fusiones latinas. Temas como Ese hombre es malo, ¿Con quién andará?, BBY Wow, Bandida entrenada, Tusa, Bichota, 200 copas, Si antes te hubiera conocido y Provenza, entre muchas otras, fueron coreados al unísono por los 65 mil asistentes, que convirtieron cada interpretación en una celebración colectiva.

La producción visual también tuvo un papel fundamental. Los efectos de agua y humo, la pirotecnia, las proyecciones y los juegos lumínicos transformaron el escenario en un universo de fantasía que acompañó cada tema interpretado por la colombiana.

Después de dos horas y media de música, baile, nostalgia y emociones, Karol G cerró una primera noche memorable en la capital mexicana. Con localidades agotadas, una invitada de lujo y un público entregado de principio a fin,