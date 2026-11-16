Robert Pattinson será el próximo James Bond: Estudio confirma el casting y revela primera imagen oficial

Robert Pattinson Primera imagen oficial del actor como James Bond. (EFE)

Robert Pattinson ha sido confirmado para interpretar a James Bond. El actor británico ha destacado en los últimos años por su versatilidad en los papeles que escoge.

Robert Pattinson es James Bond: ¿Quiénes han interpretado el papel antes de él y cuál es la trayectoria del actor?

Tras días de especulación y filtraciones —en los que sonaron nombres como Callum Turner, Josh O’Connor, Jack Lowden y Nicholas Hoult— se ha confirmado que Robert Pattinson, de 40 años, será quien interprete al agente 007. Pattinson será el séptimo actor en interpretar el espía inglés creado por el autor Ian Fleming en la gran pantalla, uniéndose a la lista que incluye a talentos como Sean Connery, Roger Moore, George Lazenby, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.

La última vez que se anunció quién sería el siguiente histrión que daría vida al agente amante de los autos, la bebida y las escapadas amorosas fue en 2005, cuando Craig fue seleccionado y causó polémica debido a que algunos consideraban que no era lo suficientemente guapo o alto para el papel, además de tener cabello rubio, lo cual llevó a que se le mofara con el apodo “James Blond” (trad. James Güero). Sin embargo, el debut de Craig en Casino Royale (2006), una de las películas en la franquicia de 007 mejor valoradas, calmó a los críticos y estableció al actor como uno de los agentes del Servicio Secreto más reconocibles.

El mismo año que fue anunciado Craig como Bond, Robert Pattinson obtuvo su primer gran reconocimiento en la gran pantalla como Cedric Diggory en Harry Potter y el cáliz de fuego (2005). Ahora, tras años de especulación y cinco películas de Daniel Craig, él será quien de vida al papel.

Pattinson ha tenido una destacada trayectoria en los últimos años. El actor inglés que alguna vez se pensó quedaría encasillado en roles de romances juveniles tras interpretar al vampiro Edward Cullen en la saga de Crepúsculo, ha logrado crecer y desarrollarse en una multitud de roles. Estos incluyen Good Time (2017), El faro (2019), Tenet (2020) y Mickey 17 (2025). También dio vida al icónico caballero de la noche en The Batman (2022), al cual volverá a interpretar en la anticipada secuela.

Tan sólo este año, a Pattinson se le vio en el thriller romántico El Drama. Apareció como uno de los antagonistas principales en la adaptación de Christopher Nolan de La Odisea e interpretó al conductor de televisión Chris Hansen en Primetime. Su próximo película será Duna: Parte Tres, que llega a los cines el próximo 18 de diciembre.

La nueva cinta de James Bond estará dirigida por Denis Villeneuve, director canadiense conocido por éxitos críticos como Prisoners (2013), Sicario (2015), La llegada (2016), Blade Runner 2049 (2017) y la trilogía de Duna (2021-2026). Actualmente se encuentra en pre-producción y se espera llegue a los cines en 2028.

Será la primera cinta del agente 007 después de que la familia Broccoli, quienes por muchos años fueron los dueños de los derechos cinematográficos de James Bond y tenían decisión ejecutiva de quién interpretaría el papel, vendieron la franquicia a Amazon MGM.