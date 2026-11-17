Guía básica para soobrevivir al Corona Capital Foto: Especial

El Corona Capital es uno de esos festivales en los que la música es solo una parte de la experiencia. Entre los escenarios, los conciertos, las largas filas para comprar comida y las multitudes que se desplazan de un lugar a otro, mantenerse en contacto con los amigos puede convertirse en todo un reto. Y cuando termina el último concierto, encontrar al grupo para regresar a casa tampoco siempre resulta sencillo.

Por eso, además de revisar los horarios y elegir qué artistas ver, vale la pena preparar algunos acuerdos antes de llegar al recinto. Desde establecer puntos de encuentro hasta organizar el regreso, pequeños detalles pueden evitar que una jornada de música termine en una búsqueda interminable entre miles de personas.

Con motivo del Corona Capital 2026, que se celebrará del 20 al 22 de noviembre en la Ciudad de México, Life360 compartió cinco recomendaciones para mejorar la coordinación entre amigos y disfrutar el festival con mayor tranquilidad.

Corona Capital 2026: line up y cartel oficial Especial

1. No es necesario permanecer juntos durante todo el festival

En cualquier grupo hay gustos musicales distintos. Mientras alguien quiere llegar temprano para ver a su banda favorita, otro prefiere recorrer los escenarios y alguien más aprovecha para comer o descansar.

Intentar que todos permanezcan juntos durante cada presentación puede terminar siendo complicado. Lo más práctico es aceptar que cada persona puede organizar su propio recorrido, pero establecer horarios y lugares específicos para reencontrarse.

Una alternativa es utilizar los Círculos temporales de Life360, una función que permite crear grupos privados para compartir la ubicación durante un periodo determinado. Los integrantes pueden unirse mediante un enlace de invitación y consultar sus ubicaciones en un mapa compartido. El periodo puede configurarse desde un día hasta dos semanas.

Así, cada quien puede disfrutar los conciertos que le interesan sin perder completamente el contacto con sus amigos.

Los mejores momentos del Corona Capital 2025 Foto. Adrián Contreras Vázquez (SUNNY QUINTERO)

2. Cuida la batería del celular y prepara un plan B

Tomar fotografías, grabar videos, consultar los horarios y enviar mensajes durante varias horas puede consumir rápidamente la batería del teléfono. A esto se suma que la señal puede presentar dificultades cuando miles de personas utilizan sus dispositivos en el mismo lugar.

Life360 permite consultar el nivel de batería de los integrantes de un Círculo desde el mapa compartido. Esto puede ayudar a anticipar situaciones en las que alguien esté por quedarse sin carga y organizar un encuentro antes de perder comunicación.

Sin embargo, depender únicamente del celular no es buena idea. Antes de entrar al Corona Capital, conviene llevar una batería externa cargada, guardar una captura del mapa del festival, establecer un punto de encuentro reconocible y acordar una hora para reunirse si falla la comunicación.

3. Ante una emergencia, busca ayuda primero

No todas las situaciones complicadas en un festival tienen que ver con perder de vista a un amigo. Después de varias horas caminando, bailando y permaneciendo entre multitudes, alguien puede sentirse mareado, experimentar agotamiento o necesitar atención médica.

En esos casos, la prioridad debe ser acudir al personal del evento o a los puntos oficiales de asistencia médica. También es recomendable identificar desde el principio las salidas de emergencia y los servicios médicos disponibles en el recinto.

Life360 cuenta con una función llamada Alerta SOS, que permite enviar una notificación con la ubicación del usuario a contactos designados cuando necesita ayuda. Aun así, esta herramienta no sustituye los servicios de emergencia ni la atención del personal del festival.

Si un amigo necesita asistencia, evita atravesar a empujones una multitud o bloquear los accesos destinados a los equipos de emergencia.

4. Organiza el regreso antes de que termine el último concierto

Uno de los momentos más complicados llega cuando termina la presentación principal. Miles de asistentes comienzan a dirigirse hacia las salidas, los puntos de transporte se saturan y los mensajes de «¿dónde estás?» aparecen en los chats.

Para evitarlo, lo mejor es definir el plan de salida antes de que termine el festival. El grupo puede acordar quiénes regresarán juntos, dónde se reunirán y qué alternativas utilizarán si el transporte previsto no está disponible.

También conviene elegir un punto de encuentro alejado de las zonas peatonales más concurridas. Si algunos amigos regresarán por separado, no es necesario obligar a todos a salir al mismo tiempo, siempre que cada persona tenga claro cómo llegará a su destino.

5. Que el último mensaje sea para avisar que llegaste

Después de un día completo de conciertos, lo último que alguien quiere es pasar todo el trayecto de regreso respondiendo mensajes para informar dónde está.

La función Progreso en vivo de Life360 permite que los integrantes de un Círculo sigan el desarrollo de un trayecto compartido. De esta manera, familiares o amigos pueden consultar el recorrido sin tener que solicitar actualizaciones constantemente.

La recomendación es utilizar un Círculo temporal para coordinarse durante el festival y mantener otro grupo independiente con familiares o personas de confianza para compartir el trayecto de regreso.

Al final, el objetivo es que los recuerdos del Corona Capital sean los conciertos, los descubrimientos musicales y los momentos compartidos, no el tiempo que pasaste buscando a tus amigos entre la multitud. Una buena organización puede marcar la diferencia entre una jornada caótica y una experiencia mucho más disfrutable.