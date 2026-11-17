Amanecer en la cosecha (2026) Las primeras críticas de ‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha’ dividen el impacto de la nueva película de la franquicia entre “memorable” e “innecesaria”.

La franquicia que dominó la segunda década del siglo presente a la par de otros proyectos cinematográficos inspirados en literatura juvenil, Los Juegos del Hambre por Suzanne Collins, volvió este 2026 con la precuela Amanecer en la cosecha, un episodio del universo distópico que presenta la juventud asediada por la tragedia de uno de los personajes más queridos de la saga.

Tras su proyección a la prensa y medios especializados, las primeras críticas de Amanecer en la cosecha se han difundido en redes sociales y sorprenden al público fanático por la marcada división de opiniones, escenario que también atravesó su antecesora Balada de Pájaros Cantores y Serpientes en 2023.

Amanecer en la cosecha debuta con 70% en Rotten Tomatoes: “auténtica intensidad emocional” vs el abuso de las franquicias

Amanecer en la cosecha ha sido catalogada por el público fanático como una de las historias más trágicas en la saga distópica, ya que los crueles acontecimientos que vivirá Haymitch Abernathy —interpretado actualmente por Joseph Zada para su versión adolescente— en esta etapa de su vida, lo llevarán a ser el personaje cínico, alcohólico y casi desesperanzado de las entregas originales que Woody Harrelson inmortalizó con una actuación inolvidable.

Como toda adaptación cinematográfica de un libro amado, la nueva película de la franquicia enfrentó la dura presión de igualar el material original, un objetivo que aparentemente se logró a medias al haber “suavizado la violencia” de la novela, según señala el medio especializado Discussing Films.

“Hay mucho que los y las fans de siempre podrán apreciar, aunque algunas decisiones creativas impidan que alcance todo su potencial”, describió otra de las primeras críticas del filme tras su proyección a la prensa, lo que le valió a Amanecer en la cosecha un debut de 70% en Rotten Tomatoes a un día de su preestreno internacional.

All machines can be broken. #TheHungerGames: Sunrise on the Reaping – in theaters & IMAX November 20, 2026. https://t.co/90wp9cBxeg — The Hunger Games (@TheHungerGames) April 13, 2026

De acuerdo con las primeras reacciones especializadas publicadas en el sitio de reseñas y calificaciones, los puntos vulnerables de la nueva película de Los Juegos del Hambre se centran en su “dependencia de la nostalgia y el desarrollo poco profundo de sus personajes”, recibiendo en repetidas ocasiones señalamientos hacia el “abuso” de las franquicias que aún intentan sostenerse al “exprimir un flujo constante de ingresos a costa de sus seguidores”.

No obstante, las críticas también han hecho espacio para los puntos fuertes de la nueva cinta, siendo uno de ellos la interpretación “reveladora, feroz y emocionante” de Joseph Zada como protagonista de la historia.

“Dotado de tenacidad, bondad y una vulnerabilidad conmovedora por Zada, Haymitch ofrece una historia de origen mucho más emotiva y absorbente que la de Coriolanus Snow en la pesada primera precuela”, declara el crítico David Rooney para The Hollywood Reporter.

Entre otras de las actuaciones destacadas por la crítica se encuentran figuras aclamadas de la industria como Glenn Close, quien dio vida a la escolta del Capitolio Drusilla Sickle y recibió la etiqueta de terrorífica al “capturar la siniestra teatralidad de los juegos”; por otra parte, Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee también fue un punto clave en las ventajas de la película, ya que su actuación “tan fiel a la de Phillip Seymour Hoffman” fue calificada como asombrosa.

¿Cuándo se estrena ‘Amanecer en la Cosecha’ en los cines de México?

Bajo la dirección de Francis Lawrence, director de la trilogía principal y precuela predecesoras del mismo universo, director de la saga principal y precuela predecesora del mismo universo, Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha se convirtió en una de las películas más esperadas del 2026.

La cita en México para ver el pasado de Haymitch será a partir del 18 de noviembre con funciones de preestreno en salas IMAX y VIP, mientras que su fecha oficial de estreno es el 19 de noviembre en México, y un día después en salas de cine internacionales.