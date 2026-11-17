Brand New Day reestreno El arácnido volverá a la gran pantalla previo al gran estreno de Avengers Doomsday, obsequiando a sus fans escenas nunca antes vistas y “más sorpresas”.

La película más reciente del amigable vecino de las calles de Queens en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), Spider-Man Brand New Day, se convirtió en uno de los mayores éxitos del verano 2026 y el filme más aclamado de la carrera de Tom Holland portando la máscara del emblemático superhéroe.

Sin embargo, haberse convertido en el segundo mejor estreno de la historia, no parece triunfo suficiente para la cinta del aráctino, ya que esta mañana se reveló que Brand New Day tendrá un reestreno en cines previo al lanzamiento de la ansiada Avengers: Doomsday, el cual incluirá nuevas escenas y “más sorpresas” que ningún fanático o fanática de Peter Parker querrá perderse.

Spiderman: Brand New Day tendrá reestreno en cines: ¿cuándo podrá verse la versión extendida en México?

Tras el enorme éxito de Brand New Day este verano, Marvel Studios y directivos de Sony confirmaron que la historia de Peter Parker en el MCU continuará en Spider-Man 5, nuevamente con Tom Holland a la cabeza del elenco estelar, mientras que Destin Daniel Cretton volverá a tomar la dirección del arácnido, según fue reportado por fuentes cercanas al proyecto.

No obstante, antes de avanzar hacia el siguiente peldaño, el estudio anunció una sorpresa que nadie esperaba: ¡Spiderman: Brand New Day tendrá una segunda racha de proyección en cines este 2026! La noticia entusiasmó a internautas de todas partes del mundo, quienes aseguran que las escenas inéditas anunciadas podrían tener conexión con Avengers: Doomsday, la próxima gran crisis del universo cinematográfico.

Welcome to a brand new Brand New Day. The record-breaking movie is coming back to the big screen on December 4 with an extended cut featuring new scenes and a couple more surprises. Get tickets for the extended cut of #SpiderManBrandNewDay this Thursday. https://t.co/IDM1K0FaGe — Spider-Man Movie (@SpiderManMovie) November 16, 2026

De acuerdo con el comunicado de la cuenta oficial del filme, la versión extendida de Brand New Day será lanzada en pantalla grande el 4 de diciembre del 2026 a nivel internacional, mientras que el reestreno en México está programado para el 3 de diciembre, ¡a menos de un mes!

“Incluye nuevas escenas y un par de sorpresas más”, anunció la cuenta oficial de la película, lo que generó inmediato entusiasmo entre la gran mayoría de seguidores y seguidoras del MCU, no obstante, también provocó opiniones críticas en contra del contenido extra que antes solía estar “destinado al DVD”, señalando la “avaricia corporativa” del estudio.

Preventa para el reestreno de Spiderman: Brand New Day en México

En Estados Unidos, la venta de boletos para la versión extendida de Brand New Day comenzará este jueves 19 de noviembre, por lo que algunos usuarios de redes sociales estiman que la preventa en México se realice esta semana o a inicios de la siguiente.

#SpiderMan: Un (Nuevo) Nuevo Día. 🕷️ La película que batió récords regresa a la pantalla grande de Cinemex el 3 de diciembre con una versión extendida que incluye nuevas escenas y un par de sorpresas más. — Cinemex (@Cinemex) November 16, 2026

Según lo anunciado por Cinemex, anunciarán “próximamente” las novedades del reestreno, lo que incluye la venta de boletos y los complejos en los que estará disponible, por lo que recomiendan a sus clientes a mantenerse al tanto de las actualizaciones en redes sociales.