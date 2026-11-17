¿Por qué la madre de Hayden Panettiere no fue al funeral? Esto dijo de su ausencia y acusa de nuevo a la expareja de la actriz (Instagram @haydenpanettiere)

Lesley Vogel, madre de la difunta actriz Hayden Panettiere, ha dado nuevas declaraciones sobre su ausencia en el funeral de su hija, en el que se había reportado que no fue invitada, al igual que la expareja de la actriz, Brian Hickerson.

Hayden Panettiere falleció el pasado 16 de agosto y se le celebró un servicio conmemorativo en Malibú, California, hasta el 19 de septiembre. Al funeral de la actriz asistieron familiares y amigos, entre ellos su padre Skip Panettier; sin embargo, una de las grandes ausencias fue su madre, Leslie Vogel.

¿Por qué la madre de Hayden Panettiere no fue al funeral?

De acuerdo a los diversos reportes, Leslie Vogel no habría asistido al funeral de su hija por una emergencia familiar, mientras que otros rumores apuntaban a que tanto la madre como la expareja de la actriz Brian Hickerson no habrían sido invitados a la ceremonia.

No obstante, Vogel ha dado nuevas declaraciones en una entrevista y afirmó que sí había sido invitada al funeral de su hija, pero que no asistió, ya que creyó que era lo más adecuado y no quería que su presencia creara más tensión. Además, señaló que había personas ahí que creían que ella era una madre horrible por las declaraciones dadas por su hija antes de su fallecimiento.

Por otro lado, en la misma entrevista afirmó que la expareja de su hija, Brian Hickerson, es “absolutamente” responsable de la muerte de Hayden, ya que la manipulaba y manejaba distintos aspectos de la vida de la actriz. “No me cabe la menor duda”, afirmó Vogel.

¿Por qué era mala la relación entre Hayden Panettiere y su madre?

Antes de la muerte de Hayden Panettiere, la actriz ya había hecho declaraciones sobre lo tensa que era la relación con su madre desde que a sus 19 años finalizaron su relación laboral, ya que Vogel gestionaba su carrera como actriz.

Después de la muerte de la actriz, su madre Leslie Vogel hizo distintas declaraciones, por las cuales fue criticada y calificada de fría. “Creo que Hayden tristemente perdió su camino y deseo que hubiera sido diferente”, fue lo que señaló su madre en su momento.

¿De qué murió Hayden Panettiere?

Hayden Penettiere fue encontrada inconsciente el 16 de agosto del 2026, dentro de una residencia donde se alojaba de manera temporal. Según el reporte de la autopsia, la muerte de Hayden Panettiere fue ocasionada por la ingesta de distintas drogas como el fentanilo, el 4-ANPP, el alprazolam, el metocarbamol y la quetiapina.