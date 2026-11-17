Wildwood: El bosque salvaje La película de stop motion se reestrenó el pasado fin de semana con nuevo doblaje. (IMDb)

Wildwood: El bosque salvaje, la anticipada película del estudio Laika, repuntó en la taquilla. Esto después de que una polémica llevara a que se llevara a cabo un redoblaje.

¿Cómo le fue a Wildwood tras redoblaje?

Wildwood: El bosque salvaje es una película de stop motion que ha sido muy esperada debido a que el proyecto tardó más de 15 años en consolidarse. Además, el estudio detrás de la cinta, Laika, ha sido responsable de otros éxitos críticos y taquilleros como Coraline y ParaNorman.

Fue por lo mismo que aquellos que esperaban verla doblada se decepcionaron cuando se anunció que el doblaje estaría a cargo de talentos estrella o star talents, entendidos como figuras reconocidas para atraer a más público pero que no tienen formación en doblaje.

Aunque algunos entraron a la sala con el beneficio de la duda, rápidamente se difundió que las actuaciones de aquellos que habían contratado para doblar la cinta eran carentes. Es específico se señaló a la conductora de televisión Natalia Téllez, la actriz Macarena García y el influencer Javier Ibarreche. Esta versión se estrenó el pasado estrenó el pasado 29 de octubre.

Imagem Films MX, estudio encargado de doblar y distribuir la película en México, decidió actuar rápido ante las peticiones de los fans y anunció el redoblaje la cinta. Las únicas voces que se mantuvieron fueron las de Emilio Treviño y Cristina Hernández. Erica Edwards tomó el rol de Téllez, Danna Alcalá sustituyó el de García y Erick Selim en el de Ibarreche.

La nueva versión se estrenó en salas el pasado 12 de noviembre, por lo que fue este fin de semana pasado el primero de la película con las nuevas voces, y ya se tienen datos sobre cómo ayudó el cambio de doblaje a su taquilla.

La película generó alrededor de 9 millones 460 mil pesos entre el 12 y el 15 de noviembre, lo cual representa un aumento del 2% respecto a la semana anterior.

A pesar de que esta cifra sigue colocando en sexto lugar de la taquilla nacional, por debajo de éxitos como La Venganza del Charro Negro, este repunte es inusual para una película que se encuentra en su tercera semana en cines, y se espera que extienda su ciclo en salas por lo menos un par de semanas más.

En total, ha reunido alrededor de 49 millones 579 mil pesos desde el estreno original. A nivel global, el film ha recaudado 70 millones de dólares en un presupuesto de 100 millones.

Queda por ver si el redoblaje atrae a más fanáticos durante la siguiente semana. Las familias que ya acudieron a verla durante su primer fin de semana probablemente no volverán a asistir sólo por el redoblaje, pero es posible que aquellos que no se habían animado a ver la cinta por lo que se decía del doblaje original vayan a ver la nueva versión.