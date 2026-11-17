Cartel Festival Churumbela (Cortes)

En un mundo saturado de estímulos visuales y consumo acelerado, detenerse a escuchar se ha convertido en un acto profundamente transformador. Bajo esa premisa nació y ha crecido durante una década el Festival de Cine Infantil Churumbela, un proyecto cultural e independiente que llega a su décimo aniversario demostrando que el acceso al arte y a la cultura no debe ser un privilegio.

Con una programación enfocada en el universo sonoro, la inclusión y el acceso democrático, el encuentro de este año bajo el lema “Las infancias hacen eco”, se llevará a cabo con actividades gratuitas en dos sedes del principales del 18 al 22 de noviembre en la Ciudad de México y del 4 al 6 de diciembre en Mérida, Yucatán, dirigido principalmente a niñas y niños jóvenes de 6 a 15 años, reafirmando la voz de las infancias como creadoras y narradoras.

Cineconciertos en vivo: El sonido como experiencia en el escenario

En esta décima entrega, el encuentro rompe con la experiencia cinematográfica estrictamente visual para demostrar que las historias se sienten y se construyen a través del oído. El eje central de esta edición estará marcado por cineconciertos y musicalizaciones en directo.

En la capital, destaca la presentación de La Décima Sinfonía de Churumbela, donde la Orquesta del Centro Comunitario Santa Fe sonorizará en vivo la cinta The Kid de Charlie Chaplin. Mientras que en el sureste se proyectará el cortometraje Cocoon, acompañado por la música en directo de la Orquesta del Ayuntamiento de Mérida.

Foros y sedes

En festival conectará con recintos de gran relevancia cultural con espacios comunitarios.

En la CDMX, el público infantil participará en recorridos por los foros de los Estudios Churubusco, la Cineteca Nacional de las Artes, el Museo Nacional de las Intervenciones, la Biblioteca de México, Utopía La Heroica y los Centros Comunitarios Fundación Dr. Simi.

Entre las actividades destacan las visitas guiadas por foros históricos vinculados con la Época de Oro del cine mexicano, proyecciones en salas de mezcla THX, el conversatorio ¿Cómo suena el cine animado?, con la participación del equipo creativo de Puc Puc, y la musicalización en vivo del cortometraje Cocoon en Utopía La Heroica.

En Yucatán, las sedes abarcarán a la Universidad de las Artes de Yucatán (UNAY), el Centro Cultural Olimpo, el Centro Cultural del Sur (Cecsur), el Gran Museo del Mundo Maya y CineClub Al fondo - El Desalojo.

La agenda incluye el conversatorio universitario ¿Cómo suena el cine?, proyecciones de cortometrajes internacionales, el cineconcierto Tuktu, padre maíz y la ceremonia de premiación de los Minicineastas de Yucatán, un galardón que reconoce el talento, la imaginación y la sensibilidad creativa de las infancias de la región.

"Las infancias hacen eco" (Cortesía)

Sobre Churumbela

La historia de Churumbela comenzó hace diez años en un patio de Texcoco, con la inquietud sencilla de acercar a cineastas a un albergue para niñas y niños pudieran soñar a través de la pantalla.

“En estos diez años hemos aprendido que antes de ver una historia, la escuchamos en el eco de una voz o en el ritmo de una melodía. Reafirmamos que cada infancia merece un espacio seguro donde pueda crear, jugar y ser escuchada. Queremos que el cine siga siendo ese puente que les recuerde que sus ideas y emociones importan y que transforman su entorno”, comparte Michelle Raguth, directora del 10° Festival de Cine Infantil Churumbela.