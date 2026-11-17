¿Ya salió del hospital Laura Bozzo? Reporte de su estado de salud actualizado Después de 33 días en el hospital, Laura Bozzo recibió el alta médica (@laurabozzo_of vía Instagram, Pexels)

Después de sufrir complicaciones en por una úlcera que se perforó y desencadenó una sepsis abdominal, la conductora peruana presentó mejorías en su estado de salud.

Bozzo permaneció hospitalizada desde el martes 13 de octubre en Guerrero, posteriormente fue trasladada a la Ciudad de México. Por el estado delicado en que se encontraba, los médicos le dieron 10% de posibilidades de sobrevivir.

Laura Bozzo: ¿Ya salió del hospital?

La conductora peruana habría recibido su salida del Hospital General de México desde el pasado jueves 12 de noviembre, no obstante, permaneció en el hospital para seguir el protocolo de recuperación, además de solicitar tanques y concentrador de oxígeno para poder otorgarle el alta.

Laura salió dejó el hospital el domingo 15 de noviembre, tras 33 días de su hospitalización por complicaciones en su salud en Acapulco, Guerrero.

Ella podrá recuperarse desde casa con ayuda de oxígeno externo, esto desencadenado a los problemas pulmonares que sufrió durante su recuperación.

¿Abandonaron a Bozzo en el hospital?

Debido a una foto difundida en redes donde Laura está sola en una camilla de hospital, se corrió el rumor sobre que la conductora fue abandonada en el hospital tras recibir el alta.

Sin embargo, los familiares no estaban con ella ya que fueron en busca del oxígeno solicitado para la salida de Bozzo. En todo su tratamiento, sus hijas y Aarón Guerrero, asistente persona, han permanecido a su lado.

¿Qué le pasó a Laura Bozzo?

Bozzo tuvo que ser atendida de emergencia en Hospital General de Acapulco ‘El Quemado’ debido a una úlcera que se perforó y provocó una peritonitis. No obstante, en su recuperación presentó complicaciones en su estado de salud que provocaron que permaneciera en el área de cuidados intensivos, donde estuvo por más de dos semanas.

En entrevista con el programa peruano ‘Amor y Fuego’, Victoria De La Fuente, hija mayor de Laura, reveló que su madre estuvo inconsciente y entubada por más de una semana. Asimismo, enfrentó ocasiones en que el estado de salud subía y bajaba.