A Perfect Circle Formada en 1999 por Billy Howerdel y Maynard James Keenan, A Perfect Circle ha lanzado cuatro álbumes. (Music Vibe)

Cada vez falta menos para la noche del 25 de noviembre, en el Estadio Fray Nano, CDMX, que será épica con la presentación A Perfect Circle + Puscifer + Dogstar + Dave Hill, agrupaciones que mantienen un hilo conductor.

¿Cómo se forma A Perfect Circle?

Formada en 1999 por Billy Howerdel y Maynard James Keenan, A Perfect Circle ha lanzado cuatro álbumes, comenzando con Mer de Noms (2000), que se convirtió en el álbum debut de rock con mayor éxito en las listas de su época. Con éxitos como “Judith” y “3 Libras”.

Este álbum, que alcanzó el disco de platino, presentó a APC como una nueva y poderosa voz en el rock alternativo. La discografía de la banda incluye Thirteenth Step (2003), eMOTIVe (2004) y Eat the Elephant (2018), que debutó en el puesto número 3 del Billboard 200 y alcanzó el número 1 en la lista Billboard Rock Albums.

A Perfect Circle ha sido cabeza de cartel en festivales de todo el mundo, ha agotado las entradas en recintos emblemáticos como el Hollywood Bowl, el Madison Square Garden y el Anfiteatro Red Rocks, y ha actuado en diversos programas de televisión nocturnos, como “Jimmy Kimmel Live” y “The Tonight Show”.

¿Cómo se forma Dogstar?

Dogstar está conformada por Bret Domrose (guitarra/voz), Rob Mailhouse (batería/voz) y Keanu Reeves (bajo/voz). El reconocido actor Keanu Reeves (The Matrix/John Wick), estuvo fuertemente conectado con la música desde la formación de Dogstar en los 90’s, tras una larga pausa, el trío se reformó en 2023.

En mayo del año en curso, presentaron All In Now, su cuarto disco de estudio, producido por Nick Launay, quien ha trabajado con IDLES, Yeah Yeah Yeah’s, Nick Cave y más; dando continuidad a su regreso y reforzando los lazos entre el grupo.

¿Cómo se forma Puscifer?

Puscifer es una banda multidisciplinaria integrada por Mat Mitchell, Carina Round y Maynard James Keenan, que fusiona música, performance y artes visuales en una experiencia creativa única.

El grupo ha lanzado una serie de álbumes aclamados, el más reciente “Normal Isn’t”, con los temas “Self Evident” e “ImpetuoUs”, ha agotado las entradas en recintos de renombre, ha participado en festivales como Coachella y Bonnaroo, e incluso creó el espectáculo itinerante Sessanta.

Han proporcionado la que fue, en esencia, la banda sonora de la primera temporada de “Yellowstone”, y la banda ha aportado su característica mezcla de maestría musical, ingenio y teatralidad a programas nocturnos como “Jimmy Kimmel Live!” y “The Late Show”.

Con un elenco de colaboradores y personajes en constante evolución, el Pusciverso sigue expandiéndose con el lanzamiento en 2026 de su serie de cómics, “Cuentos del Pusciverso”.

¿Quién es Dave Hill?

Una mente creativa en toda la extensión de la palabra, Dave Hill nos lleva desde su ácida comedia incómoda hasta sus guitarrazos llenos de power pop. Su espectáculo combina comedia tipo stand-up, alejada de todo lo que has visto antes, la autodefine como “rambler”, mezclando sus monólogos con potentes solos de guitarra.

En el campo musical ha formado a los grupos Sons of Elvis, Diamondsnake (junto a Moby), Witch Taint y Valley Lodge, quienes tocan “Go”, que posiblemente has escuchado en la intro de Last Week Tonight With John Oliver. Mr. Dave Hill llegará a México para hacernos reír mientras nos prepara para la velada musical.

A Perfect Circle vuelve a México y no estamos preparados para algo tan enorme, pero puedes comenzar con apartar la fecha este 25 de noviembre en Estadio Fray Nano, presentado por Music Vibe Rock.