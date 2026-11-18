¿Qué le pasó a Toño Mauri? El actor narra por qué fue hospitalizado y su estado de salud (Instagram @antonio.mauri)

En una reciente entrevista, el actor Toño Mauri confirmó que estuvo hospitalizado durante seis días tras sufrir de una enfermedad respiratoria; sin embargo, el actor afirmó ya estar mejor y haber sido dado de alta.

También mencionó tener cosas por las cuales dar las gracias, además de su salud, como el nacimiento de su tercer nieto y la próxima llegada de su cuarto nieto, primer bebé de su hijo Antonio.

¿Qué le pasó a Toño Mauri?

En declaraciones para el programa matutino “Sale el Sol”, Toño Mauri informó que fue diagnosticado con neumonía, por lo que tuvo que ser hospitalizado durante seis días; sin embargo, al ser detectada a tiempo, no hubo mayores complicaciones que las que surgen por ser una persona con trasplante pulmonar.

Asimismo, reveló que la neumonía fue causada por una bacteria que tiene en los pulmones desde hace dos años y medio. Explicó que las personas que están inmunocomprometidas, como él, son susceptibles a ese tipo de bacterias o hongos.

Agregó que, aunque se pueden controlar las bacterias, no hay manera de que se erradiquen, por lo que en algún momento pueden despertar y afectarlo. Debido a que las personas con trasplante, cualquier cosa que les pase puede ser más fuerte; “alguna gripe es para nosotros una pulmonía”.

También el actor mencionó que haber regresado al hospital fue un recuerdo muy doloroso por todo el proceso que vivió en el 2020, tras ser sometido a un doble trasplante de pulmón.

¿Por qué la salud de Toño Mauri es delicada?

En el 2020, el actor Toño Mauri se sometió a un doble trasplante de pulmón en el Hospital UF Health Shands tras ser internado en junio a causa del COVID-19.

De acuerdo a distintos reportes, el actor fue candidato para el trasplante pulmonar, ya que llevaba cinco meses luchando contra las secuelas del COVID.

Después de su trasplante, Mauri ha tenido que tomar inmunodepresores para que su cuerpo no rechace los órganos, por lo que es más vulnerable a este tipo de bacterias.