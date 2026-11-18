Puscifer Puscifer es una mezcla de todo y nada a la vez, donde podemos encontrar elementos de las demás bandas de Keenan. (Music V)

Parece que hay mentes que no tienen descanso, o quizás el descanso llega en forma de otro proyecto musical para Maynard James Keenan.

Tras el éxito con TOOL y A Perfect Circle, el multiverso de Maynard converge en su propuesta más personal, experimental, irreverente y a la vez aterrizada: Puscifer.

Puscifer: La banda que muestra el lado más experimental de Maynard

La banda llegará este 25 de noviembre junto a A Perfect Circle, Dogstar y Dave Hill en el Estadio Fray Nano de la Ciudad de México, evento presentado por Music Vibe Rock.

Puscifer es una mezcla de todo y nada a la vez, donde podemos encontrar elementos de las demás bandas de Keenan, pero al mismo tiempo nos traslada a algo totalmente nuevo.

Un reflejo de su personalidad, donde el “yo” y el “ello” cobran vida en formato musical con sus melodías y visual con su performance.

¿Cómo nació la banda Puscifer?

Todo comenzó a mediados de los 90’s como una broma dentro de un sketch cómico del programa Mr. Show con Bob Odenkirk (Better Call Saul/Nobody) y David Cross (Arrested Development/Alvin y Las Ardillas), donde Maynard y Adam Jones (Tool) fueron invitados como banda ficticia junto a los actores.

En ese momento, algo se apoderó de Maynard y lo hizo llevar el juego a algo real, fue como tomó este concepto bajo su ala y lo adoptó como su proyecto en solitario, entregando un primer sencillo en 2003, titulado “Rev 22:20 (4:20 Mix)”, que formó parte del soundtrack de la película de vampiros, Underworld.

Con el paso de los años, Puscifer tomó forma itinerante, alineaciones que van y vienen bajo la dirección de James Keenan, donde la locura y el humor negro del compositor contrastan con la maestría musical de todos los que han dejado huella en la banda.

Esporádicas presentaciones en vivo llenas de simbolismos, conceptos, disfraces y momentos irrepetibles, de los que el Estadio Fray Nano será escenario para los afortunados que se hagan presentes.

Una gran colección de grabaciones formada por cinco discos de estudio, tres EP’s, varios discos de remixes y otro tanto en vivo, imposible adivinar lo que nos tocará escuchar el día del concierto.

Actualmente, Puscifer está formado por:

Maynard James Keenan (voz/multi-instrumentista), Mat Mitchell (guitarra/bajo/teclados), Carina Round (voz/guitarra/percusiones). Acompañados en vivo por Gunnar Olsen (batería) y Josh Moreau (bajo).

Su discografía se compone de:

“V” Is For Vagina (2007)

Conditions Of My Parole (2011)

Money Shot (2015)

Existential Reckoning (2020)

Normal Isn’t (2026)

A Perfect Circle vuelve a México y no estamos preparados para algo tan enorme, pero puedes comenzar con apartar la fecha este 25 de noviembre en Estadio Fray Nano, presentado por Music Vibe Rock.