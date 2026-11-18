Homenaje a Sade en Chapultepec Foto: Especial

La música de Sade tendrá una nueva interpretación en la Ciudad de México. Lorena Bellavia y The Funk Dealers preparan un homenaje a la cantante británica que combinará soul, jazz, R&B y funk en un espectáculo al aire libre que tendrá como escenario uno de los espacios más emblemáticos de la capital: el Bosque de Chapultepec.

La presentación se realizará el viernes 20 de noviembre de 2026 en el Monumento a los Héroes del Escuadrón 201, ubicado en la primera sección del bosque. El público podrá elegir entre dos funciones, programadas a las 19:00 y 21:30 horas, para disfrutar de algunas de las canciones más representativas de una artista cuya música ha trascendido generaciones.

Al frente de este proyecto estará la cantante Lorena Bellavia, acompañada por The Funk Dealers, agrupación que reúne a músicos de la escena nacional bajo la dirección musical del pianista, organista, compositor y productor Christian Balderas.

En entrevista con La Crónica de Hoy, Balderas explicó que la idea nació de la admiración que todos los integrantes del proyecto sienten por el funk y por los artistas que han marcado la historia de este género.

Homenaje a Sade en Chapultepec Foto: Cortesía

«Sade es un artista que a nadie se le parece», comentó al recordar una de las conversaciones entre los músicos que terminó convirtiéndose en el punto de partida del homenaje.

Para el director musical, una de las características que hacen especial a Sade es su manera de construir atmósferas sonoras. Sus canciones combinan ritmos suaves con una base profundamente rítmica, además de una interpretación vocal y una identidad que la distinguen de otros exponentes de la música contemporánea.

¿Qué canciones de Sade sonarán en Chapultepec?

El repertorio contempla algunos de los temas más reconocidos de la cantante, entre ellos «Smooth Operator», «No Ordinary Love», «The Sweetest Taboo», «Cherish the Day», «Your Love Is King» y «Kiss of Life».

La selección fue resultado de un ejercicio colectivo: cada integrante escuchó nuevamente la discografía de Sade y compartió sus canciones favoritas en una playlist grupal. A partir de esa recopilación, eligieron una combinación de éxitos conocidos y temas que tienen un significado especial para los músicos.

Sin embargo, el espectáculo no busca reproducir exactamente las versiones originales. Balderas adelantó que el público encontrará arreglos más frescos, dinámicas instrumentales distintas y momentos de mayor intensidad.

«Suenan más frescas, más actuales, y también los solos son más explosivos», explicó.

El músico señaló que, mientras las interpretaciones en vivo de Sade suelen conservar una atmósfera elegante y contenida, The Funk Dealers decidió explorar solos instrumentales con más fuerza, emoción y libertad creativa, sin perder el respeto por la esencia de las composiciones.

Lorena Bellavia y la intención de acercar a nuevas generaciones a Sade

La participación de Lorena Bellavia es otro de los elementos centrales del proyecto. De acuerdo con Balderas, la cantante conoce profundamente la música de Sade y su dominio del idioma inglés ha contribuido a conseguir una interpretación cercana a la identidad vocal de la artista.

El director musical destacó también el trabajo de preparación, los ensayos y la paciencia que ha requerido construir una propuesta conjunta.

La intención es conectar con dos públicos: quienes han acompañado la trayectoria musical de Sade durante décadas y quienes apenas comienzan a descubrir sus canciones.

«Que nuevas generaciones puedan disfrutar de esta música que nos gusta tanto y que también la gente que está nostálgica reviva estas canciones en vivo», señaló.

Para Balderas, este homenaje también representa una oportunidad de acercarse a un repertorio que muchos seguidores han querido experimentar en directo.

Homenaje a Sade en Chapultepec Foto: Cortesía

Un concierto al aire libre en el Bosque de Chapultepec

La elección del Monumento a los Héroes del Escuadrón 201 busca ofrecer algo más que una presentación musical convencional. A diferencia de un bar o un recinto cerrado, el espectáculo aprovechará la iluminación del monumento y el entorno natural del bosque para construir una experiencia contemplativa.

«Es un show contemplativo en cuanto a las estrellas o el lugar», describió Balderas, quien considera que el paisaje y la arquitectura serán parte importante de la experiencia.

El concierto tendrá capacidad para 600 personas por función. Debido a que será al aire libre y durante la noche, el músico recomendó acudir con chamarra para disfrutar cómodamente de la presentación.

¿Cuánto cuestan los boletos para el homenaje a Sade?

El Homenaje a Sade por Lorena Bellavia & The Funk Dealers se realizará el viernes 20 de noviembre de 2026, con dos funciones: 19:00 y 21:30 horas.

Lugar: Monumento a los Héroes del Escuadrón 201, primera sección del Bosque de Chapultepec, CDMX.

Monumento a los Héroes del Escuadrón 201, primera sección del Bosque de Chapultepec, CDMX. Precio: 490 pesos.

490 pesos. Capacidad: 600 personas por función.

600 personas por función. Boletos: disponibles a través de Notabot y Passline.

Después de esta presentación, The Funk Dealers tiene previsto continuar con otros homenajes musicales durante 2027. Christian Balderas adelantó que entre los artistas que forman parte de sus próximas exploraciones están Stevie Wonder, Amy Winehouse y Michael Jackson.

Así, el homenaje a Sade no solamente recupera canciones que se han convertido en clásicos, sino que propone escucharlas desde otra perspectiva, con nuevos arreglos y la energía de una banda que busca mantener viva la música que ha acompañado a distintas generaciones.