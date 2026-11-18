Zemmoa estrena “Roberta” y anuncia show en el Teatro del Pueblo Foto: Cortesía

La cantante y artista mexicana Zemmoa prepara una presentación especial en la Ciudad de México para celebrar dos décadas de trayectoria musical. El próximo 21 de noviembre de 2026, llegará al Teatro del Pueblo con Un abrazo, su nuevo álbum, en un concierto que reunirá las canciones de esta etapa de su carrera y marcará un momento importante en su recorrido artístico.

La presentación será una oportunidad para escuchar en vivo el material que Zemmoa ha desarrollado durante 2026, un año en el que ha publicado distintos sencillos vinculados con Un abrazo. La cita también representa una celebración de sus veinte años de trabajo dentro de la música y la escena artística.

¿Cuándo y en dónde se presentará Zemmoa en CDMX?

El evento está programado para el sábado 21 de noviembre en el Teatro del Pueblo, ubicado en República de Venezuela #72, colonia Centro, en la Ciudad de México en punto de las 18:30 horas.

Quienes quieran asistir pueden consultar la disponibilidad y adquirir sus entradas a través de Querida, plataforma encargada de la venta de boletos.

Zemmoa estrena “Roberta” y anuncia show en el Teatro del Pueblo Foto: Cortesía

Un abrazo, el álbum con el que Zemmoa celebra dos décadas de música

El concierto tendrá como eje Un abrazo, un proyecto que reúne la nueva etapa musical de Zemmoa y que llegará al escenario después de una serie de lanzamientos a lo largo del año.

Uno de los elementos que distingue este ciclo es la manera en que la artista ha presentado sus canciones de forma progresiva. El material ha tenido seis sencillos, con los que ha ido dando a conocer distintas piezas antes de llevar el álbum al encuentro directo con sus seguidores.

La presentación del 21 de noviembre también adquiere un significado especial por coincidir con los veinte años de carrera de Zemmoa. Más que un concierto para presentar un disco, será una celebración de su trayectoria y de la evolución de su propuesta artística.

Zemmoa estrena “Roberta” y anuncia show en el Teatro del Pueblo Foto: Cortesía

“Roberta”, el último sencillo de Zemmoa en 2026

Como parte de esta etapa, Zemmoa estrenó el pasado 6 de noviembre “Roberta”, el sexto y último sencillo de Un abrazo. La canción tiene un origen particular: está inspirada en un poema de Roberta Marrero, escritora, poeta, artista visual, cantante y DJ española, nacida en Las Palmas de Gran Canaria en 1972 y fallecida en mayo de 2024.

A través de esta canción, Zemmoa lleva un poema de Marrero al terreno musical y propone una forma de mantener presente su memoria. El sencillo también cuenta con un videoclip realizado por Fana Adjani y la propia cantante.

Zemmoa estrena “Roberta” y anuncia show en el Teatro del Pueblo Foto: Cortesía

De esta manera, “Roberta” funciona como el cierre de los lanzamientos de Un abrazo durante 2026 y antecede a la presentación en vivo del álbum. La elección de una obra poética para despedir esta serie de sencillos le da al proyecto un componente de homenaje y reconocimiento artístico.

Con el concierto del 21 de noviembre, Zemmoa llevará esta nueva etapa al escenario del Teatro del Pueblo y celebrará veinte años de una trayectoria construida entre la música, la identidad y la exploración creativa.