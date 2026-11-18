Investigan a Julio Iglesias Dos exempleadas del cantante lo denunciaron de agresión sexual y maltrato.

El cantante español Julio Iglesias enfrenta una investigación judicial en España luego de que la Audiencia Nacional admitiera a trámite una querella presentada por dos de sus antiguas trabajadoras, quienes lo acudan de presuntas agresiones sexuales, lesiones y malos tratos durante el tiempo que colaboraron en sus propiedades del Caribe.

La resolución fue dada a conocer este miércoles 18 de noviembre de 2026, cuando el juez Antonio Piña determinó que existen elementos suficientes para iniciar una investigación penal y, como parte del procedimiento, también convocó a las dos denunciantes para que comparezcan ante el tribunal en febrero de 2027.

Acusan a Julio Iglesias de presuntas agresiones sexuales: ¿qué dijeron las exempleadas del cantante español?

Los testimonios fueron recopilados por la organización Women’s Link Wolrdwide y Amnistía Internacional, en los cuales las dos mujeres involucradas denunciaron haber sufrido agresión sexual, acoso y maltrato por parte de Julio Iglesias mientras trabajaban en las residencias del cantante en Bahamas y República Dominicana durante el año 2021.

Según los señalamientos, Iglesias habría ejercido control sobre ellas mediante la revisión frecuente de sus teléfonos celulares, restricciones para salir de las viviendas y jornadas laborales de hasta 16 horas diarias, sin días de descanso ni contrato. Entre los señamientos también figuran presuntos episodios de violencia física y sexual contra las denunciantes.

Una de las pruebas entregadas a las autoridades es una fotografía en la que se observa un hematoma en el brazo de una de las exempleadas, además de dos marcas en uno de sus muslos que podrían corresponder a mordeduras. Dichas lesiones estarían relacionadas con la presunta participación forzada de la trabajadora en actos de contenido sexual.

Después de que la primera denuncia presentada en enero de 2026 ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional española fueran archivadas porque el Ministerio Público consideró que los tribunales españoles “no tenían competencia para investigar hechos presuntamente ocurridos fuera del país”, las denunciantes presentaron una nueva querella en septiembre.

A pesar de que el juez Antonio Piña admitió investigar los posibles delitos cometidos por el cantante al señalar que la denuncia contenía los indicios preliminares suficientes para la apertura de un procedimiento penal, añadió que su decisión no suponía un pronunciamiento sobre la credibilidad de las acusaciones.

Por su parte, Julio Iglesias ha rechazado los señalamientos y los calificó de “absolutamente falsos”.

¿Qué sigue en el caso de Julio Iglesias? Las exempleadas declararán ante la justicia española en 2027

Debido a que el magistrado consideró que los testimonios y las pruebas documentales aportadas constituyen elementos suficientes para iniciar la investigación judicial, el juez Antonio Piña determinó que las dos antiguas trabajadoras de Iglesias deberán presentarse personalmente ante la Audiencia Nacional el próximo 3 de febrero de 2027, fecha en la que rendirán declaración y ratificarán los señalamientos contra el cantante.

Hasta el momento, la citación judicial corresponde únicamente a las dos exempleadas y no el intérprete. Además, el juez rechazó conceder a las denunciantes la condición de testigos protegidos y no ordenó medidas de alejamiento contra Iglesias, ya que concluyó que no se aportaron elementos concretos para acreditar una situación de peligro que justificara tales medidas.

A partir de las declaraciones y del análisis de las pruebras en febrero del año siguiente, la justicia española determinará cómo continúa el procedimiento contra el popular cantante.