Caso Vadhir N ¿Qué se sabe de las dos denuncias de violación en contra del actor? (Instagram @vadhird)

Se ha dado a conocer que el actor Vadhir “N”, hijo de Eugenio Derbez, estaría enfrentando una nueva denuncia por violación a una menor de edad. La denuncia habría sido presentada ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR).

Esta denuncia es diferente a la que el actor enfrenta ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en la que es investigado por presunta agresión sexual a una modelo de 19 años durante las grabaciones en Coyoacán de un video musical.

¿Cuál es la nueva denuncia que enfrenta Vadhir “N”?

Carlos Jiménez, a través de su cuenta de X, ha señalado que Vadhir “N” estaría enfrentando una nueva denuncia por violación ante la FEVIMTRA. De acuerdo a los reportes, la víctima sería una menor de edad que acusa al actor de haberla agredido sexualmente mientras viajaban en el crucero Icon of the Seas de Royal Caribbean.

La violación habría sucedido cuando ya estaban en aguas internacionales y que después el actor amenazó a la joven para que no lo denunciara, ya que él era famoso y, si lo hacía, podría afectar su vida. Hasta el momento, tanto las autoridades como el actor o sus abogados no han emitido declaraciones sobre la nueva denuncia.

¿Qué se sabe sobre las dos denuncias de violación en contra de Vadhir “N”?

La nueva denuncia que enfrenta Vadhir “N” es independiente del proceso que lleva en la FGJCDMX, en el que se le investiga por una presunta agresión sexual a una modelo de 19 años ocurrida en la grabación de un video musical en la alcaldía de Coyoacán. El actor habría llevado a la modelo a un camerino donde presuntamente tuvo contacto físico con ella sin su consentimiento.

Es por eso que el pasado 6 de noviembre la Fiscalía informó que obtuvo una orden de aprehensión; sin embargo, la defensa del actor solicitó una suspensión de amparo, la cual se le fue concedida. De acuerdo a las autoridades, se han hecho siete intentos de citación en seis domicilios distintos, pero no han logrado notificar a Vadhir.