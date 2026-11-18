Jeff Bezos estuvo involucrado en la selección del nuevo James Bond Bezos confesó que tenía una reserva inicial con la elección de Robert Pattinson, sin embargo, las pruebas tradicionales de cámara le dieron la respuesta: habían encontrado a su nuevo James Bond.

La exahustiva búsqueda del nuevo rostro que tomaría el legado del agente de servicio secreto más popular en la historia del cine llegó a su fin este lunes 16 de noviembre, luego de que se anunciara oficialmente a Robert Pattinson como el nuevo James Bond, una noticia que sacudió el internet de vítores y alguna que otra reserva que el mismo Jeff Bezos compartió inicialmente.

“Consideramos la posibilidad de contratar a alguien menos famoso”, confesó el dueño de Amazon al compartir detalles del proceso de selección que culminó en el triunfo de Pattinson sobre otros actores británicos destacados. A su vez, el magnate declaró haber estado altamente involucrado en la decisión final que hoy es el tema central de conversación en todas las redes sociales.

Jeff Bezos revela el proceso de selección del nuevo James Bond: ¿cómo eligió a Robert Pattinson?

El reconocido actor de 40 años saltó a la fama por su participación como Cedric Diggory en la exitosa franquicia Harry Potter, posteriormente adueñándose del protagónico Edward Cullen en Crepúsculo, otra saga de gran impacto en la primera década de los años 2000.

Sin embargo, lejos de estancarse en sus primeros personajes, Pattinson apostó por papeles versátiles y atrevidos que representaran un reto tras otro hasta llegar a íconos de la cultura popular como Batman, en el universo construido por Matt Reeves en pantalla grande, y actualmente el emblemático James Bond para la producción a cargo de Denis Villeneuve, con quien Robert trabajó recientemente para Dune: Parte Tres.

“Al principio, teníamos cierta predisposición en su contra simplemente porque ya es muy famoso, pensábamos que tal vez deberíamos haber elegido a alguien menos conocido, pero en las pruebas de cámara, era evidente que él era James Bond”, confesó Jeff Bezos en la conferencia Silicon Valley & The World.

Identity Confirmed https://t.co/FCU5A9c1wk — James Bond (@007) November 16, 2026

Durante meses, el nuevo rostro del agente 007 se convirtió en una de las mayores incógnicas del cine moderno. A pesar de que nombres destacados como Josh O’Connor, Jack Lowden, Callum Turner e incluso Nicholas Hoult desfilaron entre las especulaciones de medios para el papel, Pattinson salió victorioso tras el proceso final de selección.

“La lista se redujo a cinco candidatos”, detalló Jeff Bezos, sin revelar los nombres.

De acuerdo con el dueño de Amazon, estos finalistas interpretaron tres escenas con el vestuario puesto, en decorados completamente construidos y junto a otros actores. La revisión final de cámara tuvo lugar el 13 de noviembre de 2026, tres días antes del anuncio oficial, y reveló a los involucrados la decisión definitiva.

“Había algo especial en Rob Pattinson y sus actuaciones, y eso era indiscutible desde el principio”, dijo Bezos, destacando que a pesar de la solidez también interpretada por los otros candidatos, la elección era obvia: “Él es James Bond”.

Por su parte, el cineasta Villeneuve explicó que buscaba un actor capaz de “combinar carisma, fuerza física y un humor negro” para interpretar de forma convincente a un asesino, habilidades que Pattinson ha forjado a lo largo de su carrera.

¿Cuándo se estrenará la nueva película de James Bond?

La saga a cargo de Denis Villeneuve, con Robert Pattinson vistiendo la icónica identidad 007 y producida por primera vez bajo el control creativo total de Amazon, comenzará el rodaje aproximadamente en el año 2027.

Por el momento, Pattinson se encuentra en las grabaciones finales de The Batman II bajo el apoyo de Steven Soderbergh, quien trabajará en colaboración con Reeves para completar el rodaje de la ansiada secuela del hombre murciélago y evitar otro atraso de lanzamiento.