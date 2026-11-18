¡Regresa Pie Pequeño! Así es el avance de la nueva película de “La Tierra Antes del Tempo” (Imoria Pictures)

Pie Pequeño estará de vuelta para una nueva y corta aventura. Aquel personaje popular de la animación de 1988, protagonista de la clásica cinta En busca del valle encantado, tendrá un regreso después de más de 37 años desde su estreno original.

Ya se ha revelado el primer adelanto del pequeño y valiente dinosaurio, quien ahora llega en formato 3D con un estilo completamente distinto al que vimos en nuestros televisores entre las décadas de los ochenta y noventa.

Pie Pequeño “La Tierra Antes del Tempo”

Ya tenemos el primer vistazo por parte del director y cineasta británico Joey Lever a través de la compañía de animación Imoria Pictures, donde se confirmó el desarrollo de este nuevo cortometraje animado de Pie Pequeño.

La producción estará completamente animada en 3D y contará con una duración aproximada de 15 minutos.

Para Lever, traer de vuelta a uno de los personajes más entrañables de finales de los ochenta representa un tributo al legado de la franquicia que marcó la infancia de varias personas.

Primer tráiler del regreso de Pie Pequeño en 3D: «THE LAND BEFORE TIME». Dirigido por Joey Lever, será un proyecto para honrar el legado de la saga que marcó la infancia de muchos. https://t.co/98ZwQ2Rsjs — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) November 18, 2026

¿Cuándo y dónde será estrenado este cortometraje?

El regreso de Pie Pequeño aún no cuenta con una fecha exacta de lanzamiento, aunque está previsto que vea la luz en algún punto de 2027.

Asimismo, el cortometraje estará disponible en la plataforma YouTube de manera totalmente gratuita.

¿Quiénes conforman el elenco de voces de Pie Pequeño?

Con la confirmación oficial de los actores de voz que participarán en este nuevo proyecto animado, el reparto queda integrado por Summer-Joules Saunders, Larissa Loeffler, Cristina Vee, A.J. LoCascio, Sarah Natochenny, Mark Meer y Sam Riegel.

¿Cómo llegó a ser posible este proyecto animado?

En la cuenta de Instagram de Joey Lever, el cineasta logró comunicarse con el animador estadounidense John Pomeroy, quien fue uno de los responsables detrás de la cinta original de 1988 dirigida por Don Bluth.

Mientras conversaban sobre el proyecto, ambos dialogaron acerca de la importancia de darle continuidad y un nuevo futuro al universo de la saga, refrescando al personaje para las nuevas generaciones.