Ranking de las estrellas de cine más grandes Variety lanzó una lista que reúne a 100 artistas de diferentes generaciones como las figuras más destacadas en la historia del cine.

El séptimo arte no sólo ha sido inmortalizado por la esencia de los guiones que obsequiaron al mundo frases inolvidables, o el alma de la dirección y fotografía que definieron escenarios todavía homenajeados en la actualidad, sino también por las interpretaciones de diversos y diversas artistas del medio que brindaron al cine un respiro nuevo con cada papel, o en algunos casos, consolidaron su legado con algún icónico personaje.

A tan sólo unos días del anuncio de un nuevo James Bond, la revista estadounidense Variety reveló su lista titulada “Las 100 mejores estrellas de cine de todos los tiempos”, que incluye a Robert Pattinson e incluso la actriz y modelo Zendaya, sin embargo, los primeros lugares han sido arrebatados por artistas de generaciones predecesoras cuyas actuaciones marcaron historia, ¿puedes adivinar de quiénes se trata...?

¡Aquí te contamos!

Top 10 de las estrellas de cine más grandes de la historia: ¿quiénes son y en qué papeles destacaron?

De acuerdo con el ranking de Variety, las diez figuras que encabezan la lista de las estrellas cinematográficas más importantes de todos los tiempos son:

Marilyn Monroe

La actriz estadounidense ocupa el primer lugar debido a que su presencia en cine se convirtió en un símbolo de Hollywood, hazaña que logró ejecutar gracias a elementos como su carisma, capacidad interpretativa y belleza que la hicieron destacar en producciones como Los caballeros las prefieren rubias (1953), Una Eva y dos Adanes (1959) y en Los Inadaptados (1961), con una de sus actuaciones más destacadas.

Humphrey Bogart

Considerado uno de los grandes referentes del cine clásico, Bogart se posiciona en el segundo puesto gracias a su estilo interpretativo e imagen de “hombre duro” que marcaron la época, especialmente en actuaciones como Casablanca (1942), El halcón maltés (1941) y El sueño eterno (1946).

Charlie Chaplin

El actor, director y comediante británico ocupa el tercer lugar debido a su capacidad para combinar humor, crítica social y emoción en películas destacadas como Tiempos modernos (1936), El chico (1921) y Luces de la ciudad (1931). Su personaje Charlot se convirtió en uno de los más reconocibles de la historia del cine mudo.

Jack Nicholson

Con una trayectoria que abarca diferentes géneros cinematográficos, Nicholson se ubica en la cuarta posición y es recordado por interpretar personajes complejos y memorables, siendo uno de los más destacados Randle McMurphy en Atrapado sin salida (1975), o sus protagónicos tenebrosos en El Resplandor (1980) o en Batman (1989).

Katharine Hepburn

La icónica actriz es reconocida por su personalidad independiente y versatilidad actoral, destacando en la historia del cine por papeles como Tracy Lord en Historias de Filadelfia (1940), Rose Sayer en La reina africana (1951) y Ethel Thayer del filme En el estanque dorado (1981).

Sidney Poitier

Poitier hizo historia al abrir camino para los actores afroamericanos en Hollywood, plasmando su presencia y talento en películas como Una voz en las sombras (1963), por la que ganó el Oscar a mejor actor, En el calor de la noche (1967) y Al maestro con cariño (1967).

“Alguien que cambió el cine al cambiar la imagen que las personas negras podían tener de sí mismas, y al hacerlo, cambió el mundo”, señaló el crítico Owen Gleiberman en el artículo conjunto.

Marlon Brando

Considerado uno de los intérpretes más influyentes del cine, Brando ocupa el séptimo lugar gracias a personajes emblemáticos como Don Vito Corleone en El Padrino (1972), Terry Malloy en Nido de ratas (1954) y Stanley Kowalski en Un tranvía llamado Deseo (1951). De acuerdo con la crítica, el trabajo de Brando “transformó la manera de entender la actuación cinematográfica”.

Tom Cruise

Uno de los grandes representantes del cine comercial contemporáneo logra escalar al octavo puesto de la lista tras haber construido una carrera caracterizada por su versatilidad en películas de acción, ciencia ficción y drama. Entre sus proyectos más destacados se encuentra Top Gun (1986) y la franquicia Misión: Imposible.

Toshiro Mifune

El actor japonés ocupa la novena posición gracias a su importante contribución al cine internacional. Fue uno de los colaboradores más destacados del aclamado director Akira Kurosawa y protagonizó clásicos como Los siete samuráis (1954), Trono de sangre (1957) y Yojimbo (1961).

Barbra Streisand

La actriz, cantante y directora estadounidense completa el Top 10 de la lista creada por críticos y críticas de Variety. Debido a su talento musical y cinematográfico, Streisand se convirtió en una figura imprescindible del entretenimiento. Entre sus producciones más recordadas se encuentran Funny Girl (1968), Tal como éramos (1973) y Nace una estrella (1976).

Estrellas del cine moderno y leyendas que siguen vigentes: ¿qué artistas de la actualidad aparecen en la lista?

A pesar de que el artículo de la revista estadounidense está encabezado principalmente por figuras históricas, la lista publicada este miércoles 18 de noviembre de 2026 también reconoce a intérpretes que han marcado el cine de las últimas décadas y a estrellas que actualmente continúan desarrollando sus carreras.

Entre estas celebridades se encuentran Zendaya, quien ocupa el puesto 98, y Robert Pattinson en la posición 83 del ranking. En una generación similar, Timothée Chalamet se hace con el lugar 86, mientras que artistas con mayor trayectoria como Matt Damon, Nicole Kidman, Ryan Gosling y Leonardo DiCaprio ocupan los puestos 71, 72, 77 y 38, respectivamente.

También considerada referentes culturales y cinematográficos, Jane Fonda se une a la lista en la posición 40 seguida de Glenn Close en el lugar 41, mientras que la aclamada actriz Meryl Streep ocupa el puesto 27 de la lista; sus carreras reflejan distintas fromas de entender la actuación y permanencia dentro de una industria que cambia constantemente.