The Warning arma pequeño concierto en plena taquería de la Zona Rosa | VIDEO La banda de rock mexicana sorprendió a sus fanáticos con un mini show de cuatro canciones en una taquería de Ciudad de México. (Daniel Augusto)

La banda de rock mexicana The Warning sorprendió a sus fanáticos en un local de Tacos Los Atarantados en Ciudad de México, esto después de realizar un anuncio con antelación en su red social Instagram.

De acuerdo con asistentes, el grupo presentó entre cuatro a cinco canciones frente a un público aproximado de 100 personas. Tocando temas como ‘Qué mas quieres’, ‘Martirio’, entre otras más.

¿Por qué se presentaron en CDMX?

El pequeño concierto fue anunciado con tres horas de antelación para celebrar su regreso a Ciudad de México; la última vez que las hermanas se presentaron en CDMX ocurrió en febrero de 2025, donde agotaron sus tres fechas en el Auditorio Nacional. Este fin de semana tendrán una participación en especial en el juego de la NFL en México.

🎸 La banda mexicana de rock The Warning sorprendió a sus seguidores con una presentación secreta en Los Tacos Atarantados, en la Zona Rosa de la CDMX. La agrupación mexicana interpretó cuatro canciones en un show que reunió a decenas de fans.



🤘 La convocatoria generó tanta… pic.twitter.com/HufhxAim59 — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) November 19, 2026

En 2027, regresarán a la capital con su gira The Everything’s Falling World Tour en el Estadio GNP Seguros el próximo viernes 5 de febrero. Los boletos están a la venta en Ticketmaster con precios que van desde los $809 a $5,999 pesos, sin cargo por servicio.

La banda supera el millón de oyentes mensuales en la plataforma de Spotify. Este año lanzaron su álbum Everything Falling con 12 canciones y una duración de 39 minutos.

49ers vs. Vikings: NFL Mexico City Game

Su presentación en la taquería de Zona Rosa sucede previo a su participación como espectáculo de medio tiempo del partido de la NFL en México, el próximo domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte.

Tacos Los Atarantados también tiene actividades entorno al próximo partido de la NFL, como una torta temática de los Niners.

The Warning previamente participó junto a la NFL en el videojuego Madden NFL 26 con el tema ‘S!CK’, en un medio tiempo de temporada regular con los Cardinales de Arizona y en el anuncio de selecciones del Draft con los 49ers.