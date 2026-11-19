Los actos que no te puedes perder del Corona Capital 2026 Foto: Especial

El Corona Capital 2026 está a punto de convertir nuevamente a la Ciudad de México en uno de los puntos de encuentro más importantes para los amantes de la música. Del 20 al 22 de noviembre, el Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá a artistas internacionales de distintas generaciones y géneros, desde el indie rock y el pop alternativo hasta la electrónica, el punk y el soul.

Aunque nombres como Gorillaz, The Strokes, Twenty One Pilots, The xx y Underworld concentran buena parte de la atención de los asistentes. Sin embargo, el cartel también incluye proyectos que merecen un espacio en tu itinerario. Algunos tienen décadas de trayectoria, mientras que otros representan nuevas propuestas que vale la pena descubrir.

Si todavía estás organizando tus recorridos por el festival, esta selección reúne algunos actos que podrían convertirse en algunas de las mejores sorpresas del fin de semana.

Corona Capital 2026: cartel oficial Foto: OCESA

1. Manic Street Preachers (Domingo 22 de noviembre)

Formada en 1986 en Blackwood, Gales, Manic Street Preachers es una de las agrupaciones más representativas del rock británico. Su propuesta combina guitarras contundentes, letras políticas, referencias literarias y una postura crítica frente a la sociedad. Su historia también está marcada por la desaparición de Richey Edwards en 1995, uno de sus integrantes originales.

El grupo alcanzó uno de sus mayores reconocimientos con Everything Must Go (1996), álbum que incluyó canciones como A Design for Life e If You Tolerate This Your Children Will Be Next. Su trayectoria continúa vigente con producciones como Critical Thinking (2025), su decimoquinto disco de estudio, en el que exploran las contradicciones humanas y las reflexiones sobre la sociedad contemporánea.

2. Johnny Marr (Domingo 22 de noviembre)

El nombre de Johnny Marr está ligado a la historia de The Smiths, agrupación que formó junto a Morrissey en 1982 y que se convirtió en una referencia fundamental del rock alternativo. Su estilo de guitarra, caracterizado por melodías brillantes y arreglos complejos, ayudó a definir el sonido de canciones como This Charming Man, There Is a Light That Never Goes Out y How Soon Is Now?.

Después de la separación de The Smiths, colaboró con proyectos como Electronic, The The, Modest Mouse y The Cribs, además de desarrollar una carrera solista con discos como The Messenger, Playland y Fever Dreams Pts 1-4. Su presentación representa una oportunidad para reencontrarse con uno de los músicos que transformaron la manera de entender las guitarras dentro del indie británico.

3. Durand Jones & The Indications (Viernes 20 de noviembre)

Durand Jones & The Indications nació cuando sus integrantes coincidieron como estudiantes universitarios en Indiana. Su primer álbum, publicado en 2016, recuperó la esencia del soul de los años sesenta y setenta mediante arreglos de metales, órganos, guitarras y armonías vocales. Una de sus particularidades es la combinación de las voces de Durand Jones y Aaron Frazer, cuyos estilos aportan distintas personalidades a las canciones.

Con discos como American Love Call (2019) y Private Space (2021), la agrupación amplió su sonido hacia el funk y la música disco sin abandonar sus raíces. Su propuesta es una excelente alternativa para quienes buscan algo diferente al rock y la electrónica, con un concierto que promete instrumentación en vivo, ritmos bailables y mucho soul.

4. Thee Sinseers (Viernes 20 de noviembre)

Liderada por Joseph Quiñones, Thee Sinseers es una agrupación estadounidense que recupera los sonidos del soul y el R&B de mediados del siglo XX. Su propuesta destaca por las armonías vocales, los arreglos de metales y una instrumentación cálida que remite a las agrupaciones clásicas de aquellos géneros.

Después de llamar la atención con sencillos como It Was Only a Dream e I Don’t Mind, publicaron Sinseerly Yours (2024), su primer álbum de larga duración. Su música es una recomendación para quienes disfrutan de Thee Sacred Souls y buscan descubrir proyectos que mantienen vivo el espíritu del soul tradicional con una sensibilidad contemporánea.

5. Peaches (Sábado 21 de noviembre)

Detrás del nombre de Peaches está Merrill Nisker, una artista canadiense que rompió convenciones de la música alternativa con su combinación de electrónica, punk, hip-hop y letras provocadoras. Su reconocimiento internacional llegó con The Teaches of Peaches (2000), un álbum que también convirtió su propuesta en un espacio de expresión sobre libertad sexual, identidad de género y feminismo.

Además de su carrera musical, ha desarrollado proyectos audiovisuales y de performance que cuestionan las normas sociales y culturales. En 2026 presentó No Lube So Rude, su primer álbum de estudio en más de una década, por lo que su participación en el Corona Capital llega en una etapa de renovada actividad creativa y promete una presentación fuera de lo convencional.

6. CHVRCHES (Viernes 20 de noviembre)

Formada por Lauren Mayberry, Iain Cook y Martin Doherty, CHVRCHES es una de las agrupaciones que ayudaron a renovar el synth-pop durante la década de 2010. Su reconocimiento llegó con The Bones of What You Believe (2013), álbum que combinó sintetizadores, bases electrónicas y melodías pop con letras sobre relaciones, vulnerabilidad y experiencias personales.

Posteriormente publicaron Every Open Eye (2015), Love Is Dead (2018) y Screen Violence (2021), trabajos que mostraron distintas etapas de su evolución sonora. Para quienes disfrutan de la electrónica alternativa y las canciones con estribillos memorables, su presentación representa una oportunidad para escuchar en vivo a uno de los proyectos más influyentes del género en los últimos años.

7. CMAT (Viernes 20 de noviembre)

Ciara Mary-Alice Thompson, conocida como CMAT, es una cantautora irlandesa que ha construido una identidad musical a partir de la mezcla de country, pop y folk. Sus canciones destacan por las letras autobiográficas, el humor irónico y una forma de narrar experiencias personales que puede pasar de lo divertido a lo emocional.

Con If My Wife New I’d Be Dead (2022) comenzó a llamar la atención internacional, mientras que Crazymad, For Me (2023) profundizó en temas como el desamor y el crecimiento personal. En 2025 presentó EURO-COUNTRY, un álbum que amplió su propuesta hacia reflexiones sobre identidad, desigualdad y sociedad. Es una de las voces más particulares del pop irlandés reciente.

8. Lola Young (Domingo 22 de noviembre)

Lola Young es una cantante británica que consiguió reconocimiento internacional gracias a Messy, una canción que conectó con millones de personas por su interpretación emocional y sus letras sobre las contradicciones personales. Su formación en la BRIT School y sus primeras composiciones durante la adolescencia fueron parte del camino que la llevó a desarrollar una identidad musical propia.

Su propuesta combina soul, R&B, rock y pop alternativo, con una voz rasposa que se ha convertido en uno de sus principales distintivos. Entre sus trabajos destacan My Mind Wanders and Sometimes Leaves... (2023), This Wasn’t Meant for You Anyway (2024) e I’m Only F**king Myself (2025), producciones en las que aborda relaciones, autoimagen y experiencias personales.

9. Ela Minus (Domingo 22 de noviembre)

La colombiana Gabriela Jimeno Caldas, conocida como Ela Minus, representa una de las propuestas electrónicas latinoamericanas más interesantes de los últimos años. Antes de desarrollar su carrera como productora, tocó batería en la agrupación punk Ratón Pérez y posteriormente estudió en Berklee College of Music, donde profundizó en batería de jazz y síntesis musical.

Su primer álbum, acts of rebellion (2020), mezcló techno, influencias punk y reflexiones sobre la resistencia individual y colectiva. En 2025 presentó DÍA, su segundo disco, con una propuesta más íntima y emocional que conserva su experimentación con sintetizadores y equipos analógicos. Su presentación es una oportunidad para descubrir una perspectiva latinoamericana de la electrónica contemporánea.

10. Santigold (Domingo 22 de noviembre)

Santi White, conocida artísticamente como Santigold, es una cantante, compositora y productora estadounidense que ha construido una carrera basada en la experimentación. Antes de comenzar su trayectoria solista formó parte de Stiffed, una agrupación de punk que influyó en la energía y actitud de sus posteriores producciones.

Su álbum debut, Santogold (2008), mezcló new wave, reggae, hip-hop y pop alternativo, convirtiéndola en una de las propuestas más originales de aquella generación. Después llegaron Master of My Make-Believe (2012), 99¢ (2016) y Spirituals (2022), discos que demuestran su capacidad para cruzar géneros y construir un sonido difícil de encasillar.

11. Violet Grohl (Viernes 20 de noviembre)

Violet Grohl es una cantante y compositora que ha comenzado a construir su propio camino dentro del rock alternativo. Hija de Dave Grohl, vocalista de Foo Fighters y exbaterista de Nirvana, tuvo un acercamiento temprano a los escenarios y participó como corista junto a Foo Fighters durante la gira de Concrete and Gold.

En 2026 presentó Be Sweet To Me, su primer álbum, producido junto a Justin Raisen. El disco recupera influencias del grunge, el shoegaze y el rock alternativo de los noventa, con referencias a agrupaciones como Pixies, Soundgarden y The Breeders. Su participación en el festival permitirá conocer una propuesta que busca distinguirse por su propio sonido y no solamente por su apellido.