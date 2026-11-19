Actualización del caso Luis de Llano El equipo legal de Sasha Sokol comunicó que un juzgado de la Ciudad de México rechazó el video de Luis de Llano y ordenó su arrestro por 36 horas.

Mediante la cuenta oficial de Sasha Sokol en redes sociales, el equipo legal de la cantante comunicó que un juzgado de la Ciudad de México impuso a Luis de Llano una orden de arresto de 36 horas por incumplimiento de las órdenes judiciales, directamente relacionado con la “disculpa pública” que el productor publicó a inicios de este mes y que no respetó los términos acordados por el tribunal.

Tras la difusión del video en el que De Llano reconoció su responsabilidad civil y se comprometió a no realizar mención pública de Sasha ante las cámaras o redes sociales a partir de ese momento, la artista se pronunció en su cuenta de X: “La disculpa que debe ofrecer reconoce expresamente que a mis 14 años yo no podía consentir una relación con él, que actuó desde una posición de poder”, por lo que recurrió a la vía legal para rechazar la supuesta disculpa argumentando el incumpliento a las obligaciones impuestas por las autoridades judiciales.

Este jueves 19 de noviembre de 2026, el video de Luis de Llano es rechazado por el juzgado y actualmente enfrenta una nueva orden de arresto, sumando trece ocasiones en las que la justicia de México ha tenido que requerirle el cumplimiento de la sentencia; en caso de de De Llano continúe evadiendo estas obligaciones, podría enfrentar consecuencias penales.

Ordenan arresto de 36 horas a Luis de Llano: ¿por qué la disculpa a Sasha Sokol fue rechazada por el juzgado?

Desde el momento en el que la grabación de Luis de Llano fue compartida en redes sociales, Sasha Sokol señaló las irregularidades del contenido, mientras que el equipo legal de la cantante respaldó su postura al exponer las razones por las que el video de Luis de Llano no cumplía las obligaciones impuestas por las autoridades judiciales; entre ellas, se mencionaron:

Incumplimiento de sentencia.

Incumplimiento del procedimiento judicial.

Reiterada desobediencia.

Este jueves, la defensa de Sokol dio a conocer que el juzgado desestimó la disculpa publicada al no cumplir con lo ordenado en la sentencia. A su vez, ordenó retirar el video publicado en YouTube y reiteró que la disculpa deberá realizarse exactamente en los términos en los que fue condenado.

El juzgado rechaza la disculpa pública de Luis de Llano y le impone 36 horas adicionales de arresto por incumplir su sentencia Equipo legal de Sasha Sokol informa: El martes 17 de noviembre de 2026, el órgano judicial responsable dio a conocer nuevas decisiones judiciales en contra de Luis de Llano. A través del acuerdo, el juzgado rechazó la disculpa pública de Luis de Llano ya que no cumple con lo ordenado en la sentencia. Ordenó retirar el video publicado en YouTube y reiteró que la disculpa deberá realizarse exactamente en los términos en los que fue condenado. También impuso a Luis de Llano un nuevo arresto de 36 horas por incumplimiento de las órdenes judiciales. Estas determinaciones aclaran un punto fundamental: no es Sasha Sokol quien rechaza la disculpa. Es el propio juzgado el que determina que Luis de Llano no ha cumplido con su sentencia. No se trata de una exigencia caprichosa o dolosa de la víctima. La disculpa pública ordenada por el juzgado refleja hechos acreditados durante el juicio y constituye una medida de reparación para Sasha Sokol. No es una herramienta que busca limpiar la imagen del condenado. Luis de Llano ha intentado justificar su negativa a cumplir alegando una supuesta inconstitucionalidad y el riesgo de autoincriminación. La jueza desechó ambos argumentos y reiteró su obligación de cumplir con la sentencia. Luis de Llano ha buscado modificar o evitar el cumplimiento de la sentencia mediante más de 30 escritos, apelaciones y amparos. La jueza, los tribunalesde apelación y la justicia federal han rechazado todos sus argumentos. Ninguno de los recursos resueltos le ha dado la razón. El juzgado ha tenido que requerirle en trece ocasiones el cumplimiento de la sentencia y recurrir nuevamente a medidas de apremio ante su resistencia. Cada nuevo incumplimiento acerca a Luis de Llano a enfrentar consecuencias penales. Estas no serían producto de una estrategia legal de la víctima, como él pretende hacer creer, sino de su propia negativa a acatar las órdenes judiciales. Ofrecer la disculpa a la que fue condenado no lo llevaría a la cárcel. Lo que podría llevarlo a la cárcel es, precisamente, negarse a ofrecerla. — Sasha Sokol (@SashaSokol) November 19, 2026

“No se trata de una exigencia caprichosa o dolosa de la víctima. La disculpa pública ordenada por el juzgado refleja hechos acreditados durante el juicio y constituye una medida de reparación para Sasha Sokol”, especifica el comunicado compartido esta mañana en X.

Anteriormente, la representación legal de la artista acusó a Luis de Llano de “sustituir el texto preciso” por un lenguaje que todavía presenta el caso de estupro como una relación entre iguales y, tras la resolución del juzgado que rechaza dicha disculpa, el productor enfrenta un nuevo arresto de 36 horas por incumplimiento de las órdenes judiciales.

¿Cuáles podrían ser las consecuencias si Luis de Llano continúa incumpliendo la sentencia?

De acuerdo con el equipo legal de Sasha Sokol en el comunicado reciente, “cada nuevo incumplimiento acerca a Luis de Llano a enfrentar consecuencias penales”, anticipando que este posible escenario no se trataría de una estrategia legal de la víctima —“como él pretende hacer creer”—, sino de la propia negativa del productor a acatar las órdenes judiciales.

“Luis de Llano ha buscado modificar o evitar el cumplimiento de la sentencia mediante más de 30 escritos, apelaciones y amparos. La jueza, los tribunales de apelación y la justicia federal han rechazado todos sus argumentos. Ninguno de los recursos resueltos le ha dado la razón”, detalla la actualización del caso, añadiendo que el juzgado ha tenido que requerirle a De Llano el cumplimiento de la sentencia, al mismo tiempo que recurrir a medidas de apremio ante su resistencia, por trece ocasiones a lo largo del proceso.

A pesar de que el acusado ha intentado justificar su negativa alegando una supuesta “inconstitucionalidad y el riesgo de autoincriminación”, según lo informa la representación legal de Sokol, el continuo incumplimiento de la disculpa tal cual fue determinada en la sentencia podría llevarlo a la cárcel.