Million Dollar Secret México El exitoso reality show estrenará su primera edición mexicana este 2026.

El éxito que han generado las adaptaciones mexicanas de populares reality shows internacionales continúa creciendo en la plataforma de streaming Netflix y la prueba está en el primer adelanto de ‘Million Dollar Secret’ México liberado este jueves 19 de noviembre.

La propuesta sigue una línea similar al programa original, el cual conquistó al mundo entero por su enredo de intrigas, drama y misterio que tuvo a la audiencia al borde del asiento. En México, el proyecto contará con diversas celebridades de la televisión nacional e influencers populares, además de representar el regreso de la periodista Adela Micha a la conducción de realities.

‘Secreto Millonario’ México: ¿de qué trata y cuándo se estrena?

‘Million Dollar Secret’, conocido en Latinoamérica como ‘Secreto Millonario’, es un reality de competencia y estrategia que tiene como premisa principal descubrir quién de los o las participantes esconde un millón de dólares, mientras conviven en una lujosa mansión y superan diferentes pruebas a lo largo del programa.

La dinámica está inspirada en los juegos de engaño, deducción y supervivencia social, donde la confianza puede convertirse en la principal debilidad de las figuras participantes. En caso de que la persona guardián del millón de dólares logra mantener su secreto hasta el final, podrá quedarse con el premio; de lo contrario, el dinero podría cambiar de manos.

¿Quién podría esconder un secreto de 2 millones de pesos? Ellos lo intentarán 👀 ‘Secreto millonario’ disponible el 18 de diciembre, solo en Netflix. https://t.co/yNvgYtVBU5 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 19, 2026

Para la edición mexicana, Netflix conservará la esencia del formato, pero apostará por un grupo de 12 celebridades provenientes de distintos ámbitos como la televisión, el teatro, las redes sociales e incluso la política. Cada una de estas figuras deberá poner a prueba sus habilidades para mentir, negociar y desentrañar las estrategias de sus compañeros y compañeras con el objetivo de proteger los dos millones de pesos en juego.

De acuerdo con el adelanto lanzado este jueves a través de la cuenta oficial Netflix Latinoamérica, ‘Secreto Millonario’ México llegará a la plataforma el 18 de diciembre de 2026 y pretende generar el mismo entusiasmo que su versión original.

¿Qué celebridades e influencers participarán en ‘Secreto Millonario’ México?

Una de las mayores sorpresas de la adaptación mexicana será la participación de personalidades reconocidas del entretenimiento y redes sociales, incluso contando con la presencia de Sergio Mayer, actor y exparticipante de otros realities mexicanos que también se ha desempeñado como diputado federal.

A pesar de que la lista oficial completa no ha sido liberada, el tráiler de ‘Secreto Millonario’ México adelantó a figuras como Susana Zabaleta y Yordi Rosado entre los rostros destacados de la televisión nacional, además de contar con el aporte de reconocidas creadoras de contenido como Lupita Villalobos y Paola Suárez.

En cuanto a la conducción, la encargada de llevar las riendas de esta versión mexicana será Adela Micha, periodista y conductora que regresaría al formato de los reality shows después de aproximadamente 25 años. Micha cuenta con experiencia en este tipo de programas tras dejar una huella destacada como conductora de Big Brother México durante los años 2000.